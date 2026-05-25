Pytloun Hotels posiluje management. Novým provozním ředitelem se stává Matúš Rudáš

Jana Chuchvalcová
Včera

Autor: Pytloun Hotels
Nový provozní ředitel Pytloun Hotels Matúš Rudáš
Česká hotelová síť Pytloun Hotels oznámila jmenování Matúše Rudáše do pozice Director of Operations. Ten bude od května 2026 zodpovědný za strategické řízení provozu napříč celou sítí šestnácti hotelů a šesti restaurací v pěti českých destinacích.

Do Pytloun Hotels přichází Rudáš s více než deseti lety zkušeností na vedoucích pozicích v hotelovém průmyslu. Kariéru v pohostinství budoval od základů – od pozice recepčního v pražském hotelu Duo postupně rostl přes pozice Front Office Supervisor a Front Office Manager až na Rooms Division Manager, kde řídil tým více než sedmdesáti zaměstnanců a odpovídal za divize Front Office a Housekeeping.

Bezprostředně před příchodem do Pytloun Hotels zastával pozici Hotel Director hotelu Carol a Director of Operations hotelové skupiny Jan Hotels, kde působil jako strategické spojení mezi vedením společnosti a hotelovými operacemi. Mezinárodní rozhled získal mimo jiné jako palubní průvodčí Ryanairu operující z britských základen a Barcelony.

Jeho jmenování přichází v době, kdy Pytloun Hotels prochází dynamickým růstem. Letos na jaře rozšířila síť své pražské portfolio o Pytloun Bristol Residence Prague v Dlouhé ulici – první apartmánovou rezidenci skupiny v hlavním městě. Skupina dále připravuje expanzi v Praze (nové hotely na Václavském náměstí 33 a Ve Smečkách) i mimo ni, přičemž zájem se soustředí jak na krajská města v Česku, tak na zahraniční trhy, včetně Londýna, Amsterdamu, Berlína, Vídně nebo Budapešti.



Jana Chuchvalcová

  • 25. 5.  Celková důvěra v ekonomiku se snížila

    Souhrnný indikátor důvěry se v květnu meziměsíčně snížil o 1,6 bodu na hodnotu 99,7, a to při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů poklesl o 1,4 bodu na hodnotu 99,0 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 2,6 bodu na úroveň 103,4.

    „K poklesu podnikatelské důvěry v květnu přispěla zejména nižší očekávání tempa růstu výrobní činnosti u podnikatelů v průmyslu a výrazně horší hodnocení celkové ekonomické situace v obchodě,“ uvedl Jiří Obst z ČSÚ s tím, že důvěra spotřebitelů se snížila podruhé v řadě. Naposledy byla nižší loni v srpnu. Mezi spotřebiteli přetrvávají obavy ze zhoršení celkové hospodářské situace doprovázené zhoršujícím se hodnocením jejich stávající finanční situace.

  • 25. 5.  Do konce dubna 2026 zbankrotovalo 2 105 podnikatelů, stejně jako loni

    Letos v dubnu bylo v Česki vyhlášeno 535 bankrotů fyzických osob podnikatelů, o 4 % méně než v dubnu 2025. Zároveň bylo podáno 570 insolvenčních návrhů, meziročně o 3 % více. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    Zatímco od ledna do března počet bankrotů podnikatelů stále rostl, v dubnu se meziměsíčně snížil o 74. Obdobný vývoj vykázaly i insolvenční návrhy. Ve výsledku byl počet bankrotů i návrhů na ně za první čtyři měsíce roku zhruba stejný jako v minulém roce. Od ledna do konce dubna soudy vyhlásily 2 105 bankrotů podnikatelů a přijaly 2 181 insolvenčních návrhů.

    Již delší dobu roste úvěrová aktivita podnikatelů, doprovázená podstatně nižším růstem jejich úspor. Podíl nevýkonných úvěrů se však i nadále mírně snižuje. U bankrotů podnikatelů z více než 90 % nejde o klasický bankrot jako u firem, ale o oddlužení, které podnikatelům nebrání v dalším provozování živnosti," vysvětluje Věra Kameníčková, analytička CRIF – Czech Credit Bureau.

    Za čtyři měsíce letošního roku bylo nejvíce bankrotů podnikatelů v Praze (288), podstatně méně jich bylo ve Středočeském (251) a v Moravskoslezském kraji (240). Nejméně bankrotů vyhlásily soudy v kraji Vysočina (68), v Karlovarském kraji (71) a ve Zlínském kraji (77).

  • 22. 5.  Válka v Perském zálivu vrací výrobní inflaci do hry

    Pokles cen v průmyslu skončil s tím, jak se do nákladů začaly stále více propisovat zdražující suroviny. Ceny poskočily meziročně o 1 % a ve zpracovatelském průmyslu dokonce o více než 3 %. Důvodem jsou především dražší rafinérské výrobky reagující na růst cen vstupních surovin, které se začínají propisovat i do vyšších cen dalších oborů jako je chemický průmysl nebo výroba stavebních materiálů.

    Cenová nákaza je zatím omezená, ale postupně se šíří. Vzhledem k tomu, že se situace v Zálivu neuklidnila ani po dvou měsících, je jen otázkou času, kdy se do výrobní inflace propíšou i vyšší náklady za plyn a elektřinu. Asi těžko čekat, že firmy zůstanou imunní vůči zdražování základních energií,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    Ze zemědělství zatím žádný výrazný tlak nepřichází. Rostlinné produkty jsou meziročně levnější o téměř 12 %, dražší jsou naproti tomu některé druhy masa a vejce. Potraviny tak mohou fungovat jako inflační brzda ještě několik málo měsíců. Tato brzda však nebude fungovat věčně. „Pokud konflikt brzy neskončí, přijdou na řadu energie v plné síle – a tím se zdražování plošně rozlije napříč ekonomikou,“ uzavírá Dufek s tím, že výrobní inflace není konec příběhu, ale jeho začátek.

