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Radek Matušek posiluje Rowan Legal

redakce
Včera

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Radek Matušek, Rowan Legal
Autor: Rowan Legal
Advokátní kancelář Rowan Legal významně posiluje svůj tým v oblasti soutěžního práva příchodem zkušeného advokáta Radka Matuška, který nastoupil na pozici Senior Associate. Ten se ve své praxi dlouhodobě specializuje právě na soutěžní a obchodní právo, duševní vlastnictví, energetiku a regulaci. Jako autor odborných textů se aktivně věnuje také aktuálním legislativním trendům čítající například implementaci evropského nařízení o umělé inteligenci (AI Act) a jeho dopad na firemní sféru.
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Za sebou má bohaté zkušenosti z předních domácích i mezinárodních advokátních kanceláří. Během své dosavadní praxe zastupoval klienty před českými soudy, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže i institucemi Evropské unie.

Matušek je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na německé Technische Universität Dresden získal titul LL.M. v oboru práva duševního vlastnictví. Během své kariéry absolvoval také řadu mezinárodních stáží, mimo jiné u Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku či na Úřadu průmyslového vlastnictví.

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redakce

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