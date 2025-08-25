CFOtrends  »  Růst o 2,1 % potvrzuje odolnost české ekonomiky a mírně vyšší inflace vede k opatrnější ČNB

Růst o 2,1 % potvrzuje odolnost české ekonomiky a mírně vyšší inflace vede k opatrnější ČNB

Jana Chuchvalcová
Včera

Česká ekonomika
Prognostický panel České bankovní asociace očekává silnější letošní růst tuzemské ekonomiky o 2,1 %, v příštím roce o 2 %. Prognóza tak působí optimističtěji než květnová predikce, která pro letošní rok počítala pouze s 1,7 %.

Zlepšení přichází navzdory vyšším 15% americkým clům, která by měla zůstat v platnosti i v roce 2026. Do predikce se sice nadále výrazně propisuje dopad obchodních válek, které podle ankety ČBA v letech 2025 a 2026 ukousnou z českého HDP 0,6% bodu, ovšem méně než v květnovém konsensu s –0,8% body.

„Lepší prognóza se opírá o silnější výhled na exportní aktivitu navzdory vyšším americkým clům a lepší počáteční stav ekonomiky, a to navzdory mírně vyšší predikci letošní 2,5% spotřebitelské inflace. ČBA proto nadále vyhlíží opatrné snížení úrokové sazby ČNB na 3,25 % v prvním čtvrtletí 2026, také díky silnější koruně a nižší úrokové sazbě ECB a měnové politice Fedu,“ uvádí hlavní ekonom asociace Jaromír Šindel.

ČBA také předpokládá stabilizaci veřejných deficitů lehce nad 2 % HDP, což bude vyžadovat dodatečné úspory. Solidní a rezistentní růstová trajektorie české ekonomiky vede v letošním roce k částečnému zlepšení jejího postcovidového oživení ve střední Evropě. To navíc v české ekonomice nyní probíhá s nižší inflací, nižšími úroky a menším fiskálním deficitem. Prognóza předjímá mírnější zpomalení úvěrové dynamiky se strukturou odrážející složení růstu české ekonomiky.

Jana Chuchvalcová

  • 25. 8.  Minimální mzda vzroste na 22 400 korun. Firmy čekají vyšší náklady

    Od příštího roku se minimální mzda zvýší o 1600 korun na 22 400 korun hrubého, potvrdil pro Českou televizi ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Částka odpovídá nařízení vlády z loňského podzimu, podle něhož má minimální mzda dosahovat 43,4 % průměrné mzdy. Tu ministerstvo financí ve své aktuální prognóze stanovilo na 51 497 korun.

    „Navýšení minimální mzdy vítáme, protože pomůže zaměstnancům s nižší vyjednávací silou a přispěje k férovějším podmínkám na trhu práce,“ říká Michal Španěl, datový analytik portálu JenPráce.cz. Podle něj zvýšení zlepší životní situaci části domácností a může podpořit spotřebu.

    Na druhé straně jde o dodatečný náklad pro zaměstnavatele, zejména menší podniky. „Proto je klíčové, aby stát navýšení doprovodil i podpůrnými opatřeními, například v oblasti daňových úlev nebo kompenzací. Vzhledem k rekordně nízké nezaměstnanosti by ale dopady měly být zvládnutelné a celkový přínos pro ekonomiku převáží,“ dodává Španěl.

  • 25. 8.  Platformu Dluhopisomat.cz nově vede Jan Řehounek

    Odborník na finanční a kapitálový trh Jan Řehounek se stal výkonným ředitelem crowdfundingové platformy pro investování prostřednictvím firemních dluhopisů Dluhopisomat.cz. Jeho cílem je pokračovat v kultivaci trhu s dluhopisy.

    Jan Řehounek po studiích nastoupil do skupiny ČSOB, kde se věnoval elektronickému bankovnictví a později v ČSOB Pojišťovně spoluvytvářel koncept bankopojištění. Následně přestoupil do poradenské společnosti AWD, kde pro nového majitele Swiss Life řídil obchodní tým v rámci východních Čech. Až do nástupu do skupiny CFG, do které spadá Dluhopisomat.cz, v roce 2024 se jako nezávislý konzultant věnoval poradenství pro jednotlivce i společnosti v oblasti finančních a kapitálových trhů nebo také politice.

  • 22. 8.  Bankovní identitu využívá už pět milionů lidí, nejčastěji pro přihlášení do datových schránek

    Počet uživatelů bankovní identity vzrostl již na pět milionů, což představuje tři čtvrtiny Čechů v produktivním věku. Lidé využívají BankID zejména při komunikaci se státem, v prvním pololetí nejčastěji k přihlašování do datových schránek, dále do klientské zóny Jenda od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a do ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Ze služeb státu patřil k nejvyužívanějším i Digitální přihlašovací systém na střední školy (DiPSy), Portál občana a Portál dopravy.

    Z nestátních subjektů vedou zdravotní a komerční pojišťovny, zejména VZP a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. Další v pořadí se umístily banky, provozovatelé sázek a loterií a e-shopy.

