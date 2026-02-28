Rutinní e-maily stojí firmy čas i peníze. AI asistent je vyřídí za zlomek nákladů

E-maily představují komunikační páteř většiny podniků a jejich množství spíše roste než ubývá. Pracovníci tak stále více času musejí věnovat odpovídání na příchozí poštu, z níž velká část tvoří opakující se dotazy či požadavky.
Přínosy automatizace e-mailových odpovědí
Aktuální průzkum společnost GFI Software mezi jejími českými a slovenskými partnery a zákazníky odhalilo, že většina pracovníků touto činností tráví 30 až 60 minut. A pokud by tento čas významně snížili a věnovali se důležitější práci, produktivita každého z nich znatelně vzroste.
Klíčová zjištění průzkumu
-
19 % respondentů tráví každý den odpovídáním na rutinní e-maily několik minut, 31 % dotázaných cca 30 minut, 39 % cca 1 hodinu a 11 % dotázaných 2 a více hodin.
-
Pokud by měli k dispozici osobního asistenta, 54 % respondentů by od něj uvítalo přípravu návrhů odpovědí, 44 % třídění pošty podle důležitosti, 42 % úsporu času na důležitou práci a 13 % automatické odeslání odpovědí bez kontroly.
-
Takovému osobnímu asistentovi (skutečnému člověku) by byli ochotni zaplatit měsíčně až 10 000 korun (70 % dotázaných), až 25 000 korun (18 %) a až 40 000 korun (12 %).
-
Pokud by tímto asistentem byla technologie umělé inteligence, pak 53 % by bylo ochotno zaplatit měsíčně do 1 000 korun, 28 % do 3 000 korun a 2 % i více. Žádný poplatek za tuto službu by nechtělo platit 17 % dotázaných.
„Kvalifikovaně odpovídat na příchozí pracovní e-maily není činnost, která probíhá na lusknutí prstů,“ říká Marek Prorok z firmy ZEBRA SYSTEMS s tím, že jí často předchází třídění pošty podle důležitosti, vyhledávání relevantních podkladů a příprava návrhu správné odpovědi ke každému e-mailu, což jsou vesměs rutinní úkony. A přesně pro tyto situace se hodí řešení s pomocí AI, které dokáže odbavit vysoké procento příchozích požadavků automaticky, rychle a v kontextu komunikace dané firmy.