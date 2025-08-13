Rychlost rozhoduje. Uchazeči o práci chtějí reakci zaměstnavatele ideálně do týdne

Potvrzují to data společnosti Grafton Recruitment, která analyzovala více než 32 000 náborových procesů. Výsledky jsou jasné: pokud kandidát obdrží nabídku do 7 dnů od finálního kola pohovorů, v 82 % případů ji přijme. Naopak při čekání delším než 10 dnů roste pravděpodobnost, že ji odmítne. Z analýzy dále vyplynulo, že průměrná délka náborového procesu u kandidátů, kteří sice nabídku přijali, ale nakonec do firmy nenastoupili, byla 27 dnů – výrazně více než u těch, kteří skutečně nastoupili.
„V Graftonu se snažíme uchazečům reagovat rychle, v průměru do 5,8. dne, v oboru podnikových služeb, kde se hledají kvalifikovaní uchazeči s jazykovou výbavou, dokonce do 3,9. dne. Průměrná doba celého výběrového řízení, tedy od momentu představení kandidáta, až po nabídku, pak činí pouhých 19 dnů,“ uvádí marketingová ředitelka Grafton Recruitment Jitka Kouba s tím, že na trhu bohužel stále není výjimkou, že uchazeči čekají na vyjádření dlouhé týdny a často zpětnou vazbu od zaměstnavatele, ke kterému se hlásí, ani nedostanou.
„Výběrové řízení se běžně ve firmách protáhne, v případě dělnických pozic jde v průměru o tři týdny, u kancelářských a manažerských pozic pak dokonce o 10 až 12 týdnů. To je pro současnou situaci na trhu práce problém a jeden z důvodů, proč zaměstnavatelé nemohou nabrat potřebné lidi,“ dodává Jitka Kouba.
Zaměstnavatelé, kteří reagují rychle, mají výrazně vyšší šanci nejen na přijetí nabídky, ale i na dlouhodobé udržení kandidáta a snížení fluktuace. Příkladem může být zmíněný sektor podnikových služeb, zde dle průzkumu oborové asociace ABSL klesla fluktuace z 19 % v roce 2022 na letošních 11 %. A v případě kandidátů, které zprostředkovává Grafton Recruitment, jde dokonce jen o 8 %.
„Ukazuje se tak, že dokážeme propojit firmy s uchazeči, kteří ladí nejen odborně, ale i hodnotově. Dlouhodobá stabilita týmů tedy není náhoda, ale výsledek cíleného, promyšleného a rychlého náboru,“ říká Jitka Kouba.
Zdlouhavý nábor není jediným důvodem, proč uchazeči nakonec pracovní nabídku nepřijmou. Výběrové řízení předčasně ukončí i kvůli podmínkám nabízené pozice nebo nedostatečné komunikaci ze strany potenciálního zaměstnavatele. Starším uchazečům pak vadí i diskriminace, se kterou se v průběhu hledání práce často setkávají.