S AI přichází nová éra v převzetí legacy systémů

Díky umělé inteligenci umíme v Unicorn Systems řešit tyto výzvy lépe než kdy dříve. AI využíváme daleko nad rámec běžných chatbotů a zpracování dokumentů; proto dokážeme legacy systémy udržet v chodu, optimalizovat i postupně modernizovat.





Zatímco dříve jsme spoléhali na ruční analýzu a mapování, dnes díky vhodným AI nástrojům zvládneme automaticky zpracovat i nedokumentovaný legacy kód, zajistit provoz, navrhnout refaktoring, generovat dokumentaci a díky LLM odhalit vzory, závislosti i rizika v milionech řádků kódu, a to vše mnohem rychleji než dříve.

AI usnadňuje problematické části převzetí

Systémová dokumentace tradičně představuje tu náročnější část celého procesu převzetí. Moderní AI nástroje jsou skvělým pomocníkem při generování technické dokumentace přímo ze zdrojového kódu. Umí analyzovat kód, navrhnout popis funkcionalit, základní architektonické prvky i pracovní postupy. Tento proces, ačkoliv vyžaduje revizi, úpravy a doplnění o byznys kontext našimi experty, významně zkracuje dobu potřebnou pro vytvoření kvalitní dokumentace.

Outstream Placeholder

Migrace legacy systémů do moderních platforem je další oblastí, kde AI přináší značné výhody. Místo rizikové „big bang“ migrace umožňuje AI postupný přechod s minimálním dopadem na byznysové operace. AI nástroje dokážou s velkou mírou automatizace překládat kód mezi různými programovacími jazyky, identifikovat nekompatibilní části a navrhovat alternativní řešení. Samozřejmě zde platí, že čím je legacy systém robustnější a složitější, tím více se musí aplikovat důkladná kontrola i manuální úpravy od seniorních vývojářů.

Použití umělé inteligence výrazně zvyšuje kvalitu celého procesu převzetí. AI analýza systematicky identifikuje skrytá rizika a potenciální problémy, které mohou uniknout pozornosti při manuální analýze. Provoz systémů po převzetí je stabilnější a minimalizuje se riziko neočekávaných výpadků.

Praktický příklad

Minulý měsíc jsme u klienta z oblasti finančnictví dokončili projekt dvacetiletého systému, který byl napsán v programovacím jazyce, pro nějž už prakticky neexistuje dokumentace. Dříve by náš tým musel týdny studovat kód řádek po řádku, hledat vzory, mapovat závislosti. Nyní jsme instruovali umělou inteligenci, aby analyzovala celou kódovou bázi, identifikovala struktury a logiku, a na základě toho jsme nechali vygenerovat technickou dokumentaci. A to není vše. S vytěženými informacemi nyní trénujeme moderní vývojové nástroje (např. OpenAI Codex, Claude Code, Cursor apod.), aby dokázaly v tomto starém jazyce přímo upravovat aplikace.

Výsledek? Klient má nejen funkční systém, ale i snazší údržbu a rozvoj s menší závislostí na expertech, jejichž znalosti z trhu postupně mizí.

Bez zkušeností to AI sama nevyřeší

Máme za sebou desítky projektů napříč různými sektory – od finančních institucí po velké výrobní podniky. Díky těmto zkušenostem jsme si vypracovali unikátní metodiku, jak k převzetí systémů přistupovat. Umíme si poradit s jakýmkoliv systémem a naše služby pokrývají všechny oblasti IT – od mainframů přes Windows aplikace až po moderní cloud řešení.

Právě tato kombinace hlubokých technických znalostí, ověřené metodiky a nejmodernějších AI nástrojů je to, co přináší našim klientům skutečnou přidanou hodnotu. Výsledkem není nahrazení lidské expertizy, ale její augmentace.

Šetřete čas i peníze

Klíčovým přínosem služby převzetí IT systémů s AI je dramatické zrychlení celého projektového cyklu – technická analýza, která tradičně vyžadovala šest týdnů, se nyní dokončí v polovičním čase. Tvorba technické dokumentace je efektivnější o 50–70 %, což umožňuje rychlejší uvedení systémů do plného provozu. Tyto časové úspory se přímo promítají do rychlejšího dosažení ROI a umožňují IT týmům soustředit se na inovace místo rutinní správy zastaralých systémů.

V Unicorn Systems věříme, že legacy systémy nejsou přítěž, ale příležitost. Zvlášť když máte správné nástroje a lidi, kteří je umějí používat. AI nám dala nové možnosti, ale základ zůstává stejný – zodpovědný přístup, propracovaná metodika a tým, který ví, co dělá.

Autorem textu je Jakub Janata ze společnosti Unicorn Systems.

Jakub Janata ze společnosti Unicorn Systems Autor: Unicorn (publikováno se svolením)

Jakub Janata se v Unicornu zaměřuje na obchodní rozvoj a prodej AI řešení pro finanční sektor a další odvětví. Má zkušenosti s mezinárodním obchodem, strategickým rozvojem a digitální transformací. Působí jako koordinátor a kontaktní osoba mezi Unicorn Systems a Unicorn AI Research Centrum, které je zodpovědné za vývoj pokročilých systémů na bázi umělé inteligence.