SAP v Česku překonal hranici 4 000 zaměstnanců. Za pět let vyrostl o více než polovinu

„Budoucnost podnikání vidíme v konceptu autonomního podniku, kde lidé a umělá inteligence spolupracují na zefektivnění klíčových procesů. Právě role člověka je v tomto modelu nezastupitelná – lidé určují směr, přinášejí expertizu, dohlížejí na kvalitu výsledků a zajišťují důvěryhodné a bezpečné využívání technologií. Praha i Brno patří mezi důležité lokace, kde nové AI technologie vyvíjíme, testujeme a ověřujeme v praxi,“ říká Ladislav Kučera, personální ředitel SAP pro střední a východní Evropu.
Česko jako centrum inovací a AI
Česká pobočka potvrzuje svou roli inovačního centra SAP řadou projektů s globálním dopadem. Jedním z příkladů je AI funkce Easy Filter, za kterou stojí tým brněnských vývojářů. Uživatelům umožňuje vyhledávat podniková data pomocí přirozeného jazyka a dnes ji využívají zákazníci SAP po celém světě. Pražské centrum podnikových služeb využívá AI robota Alexe pro koordinaci desítek tisíc pracovních pohovorů ročně.
Jedním z charakteristických rysů tuzemské pobočky je její mezinárodní prostředí. V Praze a Brně dnes pracují lidé téměř 120 národností, kteří hovoří více než 70 jazyky. „Za růstem SAP v České republice stojí především lidé. Díky jejich odbornosti, mezinárodním zkušenostem a ochotě učit se novým věcem jsme vybudovali prostředí, které přitahuje talentované profesionály z celého světa. Zdejší týmy patří dlouhodobě mezi průkopníky inovací v rámci SAP a pravidelně se podílejí na projektech, které nacházejí uplatnění v dalších zemích a odděleních společnosti,“ zdůrazňuje Kučera.
Dodává také, že za posledních pět let vzrostl počet zaměstnanců SAP v České republice o více než polovinu – z 2 700 na současných 4 000. Z toho přes 3 300 lidí pracuje v Praze a dalších více než 700 v Brně.
Další růst a podpora zaměstnanců
Podle Kučery letos počet zaměstnanců ještě vzroste. V současné době má softwarová společnost otevřených více než sto různých pozic. Vedle vývojářů a AI specialistů hledá datové vědce, odborníky v oblasti HR, nákupu a financí, UX designéry nebo manažery globálních týmů.
SAP dlouhodobě patří v technologickém sektoru mezi zaměstnavatele, kteří se vedle profesního rozvoje zaměřují také na podporu fyzického i duševního zdraví svých zaměstnanců. V Česku softwarová společnost pilotovala programy a aktivity, které podporují zdravý životní styl, budování komunit a spolupráci napříč týmy. Jen programy zaměřené na wellbeing zde zaznamenaly v posledních dvou letech tisíce registrací.
Tuzemská pobočka zároveň jako první v rámci globální společnosti otevřela multisenzorickou relaxační místnost pro autistické zaměstnance.