CFOtrends

Sedm z deseti lidí je v práci šťastných

redakce
Včera

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zaměstnanci
Autor: SAP
zaměstnanci
Výrazně víc než jindy teď zaměstnanci dávají přednost dobré výplatě než spokojenosti v práci. Ukázal to čerstvý reprezentativní průzkum na téma štěstí v práci, který už popáté zopakovala personální agentura Předvýběr.CZ. Šťastných v práci je teď něco přes 73 % pracujících, zatímco ve všech předchozích průzkumech to bylo téměř 80 %.

Spokojenost lidí teď řídí peníze: skoro 31 % dotázaných považuje dobrou výplatu za nejdůležitější faktor, třetina zaměstnanců říká, že je sice důležité, když se zaměstnavatelé zajímají o štěstí lidí v práci, ale dobrá výplata je důležitější. V obou případech jde o nejvyšší hodnoty od roku 2019, kdy Předvýběr.CZ začal štěstí českých zaměstnanců mapovat.

Cyber26

Co nejvíc ovlivňuje spokojenost v práci

Co nejvíc ovlivňuje spokojenost v práci

Autor: Předvýběr.CZ

Vlastně je to překvapivé zjištění, protože firmy se snaží zvyšovat mzdy a zlepšovat podmínky pro zaměstnance co nejvíc můžou,“ říká ředitel personální agentury František Boudný s tím, že v posledních letech výrazně sílí volání po kratším pracovním týdnu ‒ v současnosti by takovou změnu ocenilo skoro 85 % lidí.

Průzkum naopak potvrzuje slábnoucí nadšení z práce z domova. „Už nějakou dobu je home office víc standard než benefit,“ potvrzuje Boudný. Zaměstnanci také opakovaně přiznávají, že je zaměstnavatelé poslední dobou víc tlačí k práci pod firemní střechou.

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redakce

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