Šéfem technologické skupiny AŽD Group byl na tři roky zvolen Zdeněk Chrdle

Generální ředitel AŽD Group a současně generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle
Generální ředitel AŽD Group a současně generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle
Valná hromada technologické skupiny AŽD Group rozhodla o obsazení vrcholného vedení na další tříleté období. Generálním ředitelem a jednatelem byl zvolen Zdeněk Chrdle, dalšími jednateli se stali Roman Juřík a Radek Formánek.

Zdeněk Chrdle působí ve společnosti AŽD Praha, nejvýznamnější z celkových 41 firem AŽD Group, na různých pozicích od roku 1983. V roce 2003 byl jmenován jejím generálním ředitelem. Během jeho více než dvacetiletého působení se tato česká společnost stala největším domácím výrobcem a dodavatelem zabezpečovacích, sdělovacích, řídicích a komunikačních systémů, zejména pro železniční dopravu, do nichž stále více vstupují digitalizace a umělá inteligence.

Dozorčí radu AŽD Group nově tvoří Alice Dicková, Daniela Veselá a Miroslav Kozák.

AŽD Group je silná technologická skupina 41 firem, které zaměstnávají více než 4 000 především špičkových odborníků. Mnozí z nich pracují v evropských expertních skupinách a zároveň vyučují na vysokých či středních technických školách. Mou prioritou bude prosazovat tyto vysoce kvalitní české technologie nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí. Technologie AŽD se dnes uplatňují již ve dvaceti zemích světa,“ uvedl generální ředitel AŽD Group a současně generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle.

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 29. 3.  V únoru zbankrotovalo jen 54 firem, bylo však podáno 103 návrhů na bankrot

    V únoru soudy v Česku vyhlásily 54 bankrotů obchodních společností. Oproti stejnému měsíci loňského roku jich bylo o jeden méně. Zároveň bylo podáno 103 insolvenčních návrhů, meziročně o 12 více. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

    Počet firemních bankrotů byl v únoru zhruba stejný jako v lednu. Za posledních 12 měsíců, tedy od loňského března do konce února, zbankrotovalo 747 obchodních společností. Oproti předchozímu období se jejich počet zvýšil o 9 %. Minimálně v posledních šesti letech je to nejvyšší počet v období od března do února. Počet insolvenčních návrhů se zvýšil o 8 % na 1 186. Navzdory vcelku dobrým podmínkám pro podnikání počet bankrotů firem nadále roste. Počet nových firem se zvyšuje nebývalým tempem, které je v porovnání s tempem růstu zaniklých firem téměř trojnásobné. Zvyšuje se i objem podnikových úvěrů a zároveň klesá podíl nevýkonných firemních úvěrů,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

  • 24. 3.  Indikátory důvěry se překvapivě zlepšily, navzdory konfliktu na Blízkém východě

    Březnové indexy PMI z průmyslové oblasti pozitivně překvapily jak v Česku, taki v Německu a eurozóně. Zde se již zřejmě pozitivně odráží německý fiskální balíček. „K udržení dobré nálady by však bylo třeba co nejrychlejší ukončení konfliktu na Blízkém východě. Jeho delší trvání a s tím spojené vyšší ceny surovin, případně narušení dodavatelských řetězců by mohlo křehké oživení energeticky náročného průmyslu zbrzdit,“dodává analytička Komerční banky Jana Steckerová s tím, že i ve Spojených státech indikátor PMI skončil mírně nad tržním očekáváním.

    Souhrnný indikátor důvěry v českou ekonomiku v březnu stoupl o jeden bod na hodnotu 102,1 b., přičemž pozitivně se vyvíjely obě jeho složky. „Nálada mezi podnikateli se zlepšovala již třetí měsíc v řadě a poprvé od října loňského roku se dostala nad svůj dlouhodobý průměr. Meziměsíčně se zvýšila i důvěra spotřebitelů, a přiblížila se tak úrovni z konce roku 2025,“ uzavírá Steckerová.

  • 23. 3.  Česká ekonomika loni rostla nejrychleji za poslední tři roky

    Českou ekonomiku v roce 2025 hnala vpřed především domácí poptávka. Spotřebu podpořil zejména pokračující solidní reálný růst výdělků spojený se zklidněním inflace. Loni se dařilo zejména službám a stavebnictví, konec roku ale přinesl oživení i v průmyslu.

    Domácí poptávka byla hlavním tahounem hospodářského růstu v roce 2025 včetně jeho závěrečné čtvrtiny. Stabilní oživení spotřeby domácností souviselo se zklidněním růstu cen a solidním reálným navýšením mezd. Posílení investiční aktivity, která v předchozích letech klesala, bylo loni spojeno s pozitivním obratem ve stavebnictví. Dařilo se řadě odvětví služeb a ve 4. čtvrtletí příznivější výsledky ukázal i průmysl,“ říká místopředseda Českého statistického úřadu Jaroslav Sixta.

Další krátké zprávy

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

Vlnařský „punk“ z Beskyd: Když se z dětského snu stane řemeslo

Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

Kolika podnikatelů se dotkne EET 2.0? Ministerstvo odhaduje 600 tisíc

Temu jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

Neřešme zákazy sítí a telefonů, dětem není ve škole dobře

Konflikt v Íránu a jeho okolí ohrozí globální výdaje na IT

Babiš znovu zaútočil na Seznam a Novinky

Dotazy a odpovědi kolem okruhu zaměstnanců pro účely JMHZ

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Jak na slevu z pojistného pro pracující důchodce?

Nebezpeční hackeři zneužili i českou infrastrukturu

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud