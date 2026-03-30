Šéfem technologické skupiny AŽD Group byl na tři roky zvolen Zdeněk Chrdle

Zdeněk Chrdle působí ve společnosti AŽD Praha, nejvýznamnější z celkových 41 firem AŽD Group, na různých pozicích od roku 1983. V roce 2003 byl jmenován jejím generálním ředitelem. Během jeho více než dvacetiletého působení se tato česká společnost stala největším domácím výrobcem a dodavatelem zabezpečovacích, sdělovacích, řídicích a komunikačních systémů, zejména pro železniční dopravu, do nichž stále více vstupují digitalizace a umělá inteligence.
Dozorčí radu AŽD Group nově tvoří Alice Dicková, Daniela Veselá a Miroslav Kozák.
„AŽD Group je silná technologická skupina 41 firem, které zaměstnávají více než 4 000 především špičkových odborníků. Mnozí z nich pracují v evropských expertních skupinách a zároveň vyučují na vysokých či středních technických školách. Mou prioritou bude prosazovat tyto vysoce kvalitní české technologie nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí. Technologie AŽD se dnes uplatňují již ve dvaceti zemích světa,“ uvedl generální ředitel AŽD Group a současně generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle.