CFOtrends  »  Sekundární software: efektivní cesta ke snížení IT nákladů

Sekundární software: efektivní cesta ke snížení IT nákladů

partnerský příspěvek
27. 11. 2025

Sdílet

Forscope
Autor: Forscope
Rostoucí ceny licencí, tlak na digitalizaci i snižování nákladů nutí firmy hledat nové způsoby, jak efektivně řídit své IT rozpočty.

Jednou z nich je sekundární software – legálně odkoupené licence, které přinášejí výrazné úspory a větší flexibilitu. O tom, jak si český trh vede v evropském srovnání a proč se firmy stále zdráhají využívat jeho potenciál hovoří Jakub Šulák, zakladatel a CEO společnosti Forscope.

Jak si český trh se sekundárním softwarem vede ve srovnání s ostatní Evropou?

Česko i Slovensko jsou na tom v rámci střední a východní Evropy poměrně dobře, i když na úroveň Německa zatím nedosahujeme. V Německu, kde je sekundární trh nejrozvinutější, je podíl nelegálního softwaru kolem 20 %, zatímco u nás se pohybuje mezi 40 a 50 procenty. To ukazuje, že máme stále prostor k růstu. Přesto vidíme pozitivní trend – firmy i veřejné instituce se o sekundární software zajímají stále častěji, zejména díky rostoucím nákladům na IT a přísnějším rozpočtům.

ForscopeJakub Sulak

Liší se přístup českých a zahraničních firem k nákupu použitého softwaru?

Ano, velmi. V západní Evropě je sekundární software běžnou součástí firemní strategie. V Česku a na Slovensku stále převažuje konzervativní přístup – mnoho organizací se drží zvyku nakupovat přímo od výrobců. Často chybí povědomí o tom, že sekundární software je plně legální, bezpečný a může firmě ušetřit desítky procent nákladů. Klíčem je vzdělávání a transparentnost. Jakmile zákazníci pochopí princip fungování a právní rámec, jejich důvěra výrazně roste.

Co brání rychlejšímu rozvoji českého trhu?

Hlavní překážkou je nedostatek informací a přetrvávající mýty. Někteří zákazníci se obávají, že nižší cena znamená nižší kvalitu nebo riziko. To však neplatí – více než 80 % licencí, které nabízíme, jsou nejnovější verze, stále podporované výrobcem. Trh ale bohužel deformují nepoctiví prodejci, kteří prodávají pouze produktové klíče bez právní dokumentace. Proto zdůrazňujeme: produktový klíč není licence. Seriózní partner musí vždy doložit ověřitelný původ licence i její historii.

Může se český trh v příštích letech přiblížit úrovni Německa?

Věřím, že ano. Růst trhu v našem regionu přesahuje 20 % ročně a tlak na efektivitu nákupů IT roste. Zákazníci stále častěji kombinují nové a sekundární licence, čímž získávají finanční prostor pro investice do oblastí s vyšší přidanou hodnotou – třeba do kybernetické bezpečnosti nebo digitální transformace. Sekundární software už není okrajová možnost, ale součást vyvážené IT strategie.

Které produkty přinášejí zákazníkům největší úspory?

Nejvyšších úspor dosahujeme u trvalých multilicenčních produktů, jako jsou Windows Server, Microsoft Office nebo SQL Server. Tyto licence lze z právního hlediska dále prodávat a úspory se pohybují mezi 50 a 70 procenty oproti nákupu nových licencí. Sekundární software je ideální pro střední a velké podniky nebo veřejné instituce, které chtějí zůstat u on-premise modelu, ale potřebují modernizovat ekonomicky a v souladu s předpisy.

Forscope se neomezuje jen na prodej licencí. Jaké další služby zákazníkům nabízíte?

Kromě samotných licencí poskytujeme právní a licenční poradenství, pomáháme s přípravou na audity a nabízíme program zpětného odkupu, díky němuž mohou organizace zpeněžit své nevyužívané licence. Tyto výkupy se často pohybují od stovek tisíc do milionů eur, podle velikosti firmy. Klientům tím umožňujeme nejen ušetřit, ale i aktivně řídit životní cyklus svého softwaru – z ekonomického i udržitelného hlediska.

Jak se Forscope liší od ostatních hráčů na trhu?

Naší největší výhodou je kombinace odbornosti, nezávislosti a transparentnosti. Nejsme jen prodejci, ale partneři, kteří klientům pomáhají nastavovat licenční strategii dlouhodobě. Nezastupujeme žádného výrobce, a proto můžeme objektivně doporučit to, co je pro zákazníka skutečně výhodné. Díky tomu nám důvěřuje více než 15 000 firem a institucí napříč střední a východní Evropou.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

partnerský příspěvek

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 29. 11.  České ekonomice se daří, zatím je šestou nejrychleji rostoucí v EU

    Nový odhad českého HDP za třetí kvartál vyznívá ještě lépe než ten předběžný. Česká ekonomika si v tomto období polepšila mezikvartálně o 0,8 % a s meziročním 2,8% růstem se stala spolu se Španělskem šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou EU. Dlužno ovšem dodat, že ne všechny země už svá čísla prezentovaly.

    Za tímto růstem stojí nepřekvapivě silná domácí poptávka, především spotřeba domácností. Nízká inflace spolu se solidním tempem mezd vytvořila prostor pro obnovený růst spotřeby. Domácnosti i tentokrát více utrácely za služby a zboží s výjimkou toho dlouhodobého, takže poptávka po automobilech nebo nábytku z jejich strany zůstala slabší,“ vysvětluje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že pozitivní je fakt, že se po téměř šesti letech konečně podařilo překonat úroveň průměrné spotřeby roku 2019.

    Na výsledcích HDP je zajímavý i vývoj investic, které rostou především díky veřejným projektům v oblasti infrastruktury, které uvedly odvětví stavebnictví do fáze boomu, ale soukromá sféra se do investic moc nehrne. Opadla auta, nicméně se alespoň stabilizovaly investice do strojů a zařízení. Ekonomiku přitom příznivě ovlivňovala všechna odvětví, zejména stavebnictví, IT, nicméně největší měrou se na něm podílel obchod včetně cestovního ruchu.

    Z dat vyplývá, že si česká ekonomika letos může připsat růst okolo 2,5 %. „Bude to zřejmě nejlepší výsledek za poslední tři roky, ale nejistoty ohledně příštího roku se nemění. Teprve nyní začínáme pociťovat primární a sekundární efekty nových amerických cel, zatímco konkurenceschopnost tuzemského průmyslu v důsledku vysokých cen energií klesá. Pokud se v příštím roce udrží růst HDP nad dvěma procenty, bude to možné považovat za úspěch,“ uzavírá Dufek.

  • 28. 11.  Česká aplikace Vexl má nové vedení. Viliam Klamarčík se zaměří na expanzi a rozvoj ekosystému

    Česká aplikace pro peer-to-peer nákup a prodej bitcoinu Vexl, součást holdingu SatoshiLabs, vstupuje do další růstové fáze. Pozici CEO přebírá Viliam Klamarčík, který má za cíl ještě více vylepšit uživatelskou zkušenost aplikace, provést platformu další globální expanzí a posílit její roli na trzích, kde se bitcoin skutečně používá. Přebírá tak funkci generálního ředitele, kterou od roku 2021 zastávala spoluzakladatelka Vexlu Lea Petrášová.

    Do společnosti přináší zkušenosti z technologicko-konzultačního prostředí, kde působil v ekosystému Salesforce a později spoluzaložil firmu Bluez, kterou pomáhal škálovat až do prodeje skupině Rockaway. Kromě nového CEO aplikace Vexl zaznamenala od spuštění platformy v roce 2022 i výrazný růst – aplikaci dnes používá přes 17 tisíc lidí, kteří dohromady vytvářejí miliony propojení, tzv. Web of Trust. Na Vexlu totiž neobchodujete s úplnými cizinci, ale s lidmi, kteří jsou součástí vašeho širšího sociálního okruhu. Nejvíce propojení je mezi českými uživateli, a to téměř osm milionů, následované Slovenskem s 1,6 milionu a Německem s necelým půl milionem propojení.

    Teď před námi stojí fáze růstu, ve které je potřeba více operativního řízení, slaďování týmů, rozvoj produktu a další expanze do zahraničí. Dlouhodobě chceme dostat Vexl tam, kde peer-to-peer nákup bitcoinu dává největší smysl, tedy do regionů, kde se bitcoin skutečně používá, ne jen obchoduje. V Evropě se tak budeme zaměřovat zejména na region DACH a Velkou Británii a růst chceme také v Africe a Latinské Americe, kde už teď vidíme silnou organickou poptávku,“ upřesňuje Klamarčík.

  • 27. 11.  Tomáš Paňkose se stal novým finančním ředitelem UDI Group

    Developerská a investiční skupina UDI Group oznamuje jmenování Tomáše Paňka do pozice finančního ředitele. Ten přináší více než deset let zkušeností s vedením finančních týmů, řízením konsolidace mezinárodních skupin a podporou významných transakcí v realitním sektoru.

    Tomáš Paňko přichází do UDI Group ze společnosti Crestyl Real Estate, kde působil jako Operations Finance Director. Byl odpovědný za vedení týmu 14 finančních expertů, IFRS konsolidaci, reporting skupiny s aktivy přesahujícími 1,4 miliardy eur a za komunikaci s auditory, poradci a finančními institucemi. Významně se podílel také na akvizičních projektech, divesticích a veřejných emisích dluhopisů.

    Předtím zastával pozici Accounting Managera ve společnosti CTP Invest, kde řídil účetní oddělení pro české a slovenské portfolio a vedl tým při auditech, implementaci ERP systémů, due diligence a řadě korporátních transakcí. Cenné zkušenosti získal také během svého působení v KPMG v České republice i ve Velké Británii.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Dell má našlapaný notebook s dvěma procesory pro AI

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata

Změní se lhůty pro přihlašování zaměstnanců do evidence

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

Jak funguje platforma IBM Power11?

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

TikTok chce lépe pracovat s AI obsahem

V roce 2026 nevzrostou OSVČ jen odvody. Co dál se mění?

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

7 věcí, kterými si kazíte business na LinkedInu aneb nebojte se mlčet

Elektronický podpis: slabiny a možnosti přerazítkování

Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo dostane za marodění víc

Pětina lidí leží v nemocnicích zbytečně, ale není je kam přemístit

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Většina her už běží v Linuxu, potřebujeme ještě Windows?

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

OpenAI zaznamenala velký únik dat některých uživatelů

Osvědčený recept na linecké. Zásadní je správný poměr surovin

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů