Stát dá 400 milionů na podporu expanze českých firem do zahraničí

redakce
Včera

Dotace, granty
Autor: Shutterstock
Stále více českých středních firem úspěšně expanduje na zahraniční trhy. Stát teď jejich další růst podpořit stovkami milionů určenými na prezentaci na zahraničních veletrzích. Firmy tuto pomoc vítají, věří v růst jejich konkurenceschopnosti i exportní výkonnosti.

Malé a střední podniky mohou využít další nástroj, jak posílit svou pozici na zahraničních trzích. Dotační program Marketing z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost nabízí až 2,45 milionu korun na účast na zahraničních veletrzích a výstavách. 

Cílem je zvýšit exportní výkonnost českých firem, a tím i konkurenceschopnost české ekonomiky. Připravená alokace programu činí 400 milionů, což může podpořit zhruba 160 až 300 exportně orientovaných firem podle výše podpory.

Dostupná podpora v době růstu konkurence

Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR je dostupná podpora internacionalizace pro české firmy zásadní zejména v době rostoucí globální konkurence. „Pokud chceme, aby české firmy prodávaly finální produkty s vyšší přidanou hodnotou a budovaly vlastní značky, musíme jim pomoci překonat vstupní bariéry na zahraničních trzích. Účast na mezinárodních veletrzích je často prvním a zásadním krokem,“ uvádí předseda představenstva asociace Josef Jaroš.

Šéfové českých firem hýří optimismem. Většina z nich věří, že ekonomika poroste a tržby jejich společností se budou zvyšovat

Pro malé a střední podniky bývá účast na prestižních zahraničních veletrzích finančně náročná. Přitom právě tam se často rozhoduje o budoucích kontraktech a exportních úspěších. Program Marketing pomáhá tuto bariéru odstranit,“ říká společnosti enovation David Kotris.

Rostoucí zájem o export z českých firem potvrzují jak statistická data z ekonomiky, tak i dílčí informace z jednotlivých segmentů. Podle dat ČSÚ loni celkový vývoz z ČR vzrostl o necelá tři procenta. Exportní možnosti přitom rostou jak tradičním zavedeným firmám, tak i e-shopům a startupové scéně. 

Export jako motor české ekonomiky

Česká republika patří mezi nejotevřenější ekonomiky v Evropě – export tvoří významnou část HDP (v roce 2024 to bylo přibližně 69 % HDP. To znamená, že zhruba sedm z deseti korun celkového ekonomického výkonu je generováno produkcí, která je vyvezena do zahraničí). Přesto řada menších firem naráží při vstupu na zahraniční trhy na vysoké počáteční náklady. 

Účast na významném mezinárodním veletrhu se přitom může pohybovat v řádu stovek tisíc až jednotek milionů korun, a to včetně pronájmu plochy, stavby expozice, dopravy exponátů a marketingové podpory. Účast na těchto veletrzích přitom často představuje důležitý moment pro získání prvních zahraničních partnerů, distributorů nebo velkých odběratelů.

Zkušenost z praxe potvrzují i samotné firmy. „Účast na veletrzích nám umožňuje osobně představit naše řešení partnerům, které bychom jinak oslovovali jen obtížně. Přímý kontakt s distributory a investory je pro technologickou firmu zásadní. Finanční podpora výrazně snižuje riziko vstupu na nový trh a umožňuje nám plánovat expanzi systematicky,“ uvádí obchodní ředitel společnosti LPP Radim Petráš.

Podpora má přitom přímý dopad nejen na jednotlivé firmy, ale i na širší ekonomiku. Každá firma, která uspěje v zahraničí, přináší do Česka nové tržby, posiluje zaměstnanost a zvyšuje přidanou hodnotu domácí produkce. Exportní úspěchy českých firem mají multiplikační efekt pro celý dodavatelský řetězec.

Vyšší přidaná hodnota místo subdodavatelské role

Program cílí zejména na firmy, které chtějí budovat vlastní značku a prodávat finální produkty s vyšší marží. Právě přechod od subdodavatelské výroby k finálním výrobkům a službám s vyšší přidanou hodnotou je dlouhodobou ambicí české ekonomiky.

Budoucnost firemních financí: efektivní řízení peněz jako zdroj růstu

Podpora zahrnuje například náklady na pronájem výstavní plochy, dopravu exponátů či tvorbu marketingových materiálů. Firmy tak mohou profesionálně prezentovat své produkty na světových trzích a zvýšit šanci na uzavření nových kontraktů.

Strategická investice do konkurenceschopnosti

V době zpomalující evropské ekonomiky a rostoucí globální konkurence je podpora exportu podle odborníků jedním z nejefektivnějších nástrojů hospodářské politiky. Investice do marketingu a mezinárodní prezentace firem může přinést rychlou návratnost v podobě nových obchodních příležitostí.

Nejde jen o jednorázovou podporu účasti na veletrhu. Jde o strategickou investici do dlouhodobé konkurenceschopnosti českých firem. Úspěšná expanze znamená vyšší stabilitu podniků i odolnost celé ekonomiky vůči výkyvům domácí poptávky,“ uzavírá Kotris.

