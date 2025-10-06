CFOtrends  »  Stavebnictví šplhá na předcovidovou úroveň. Brzdí ho pomalé stavební řízení i nedostatek lidí a materiálu

Stavebnictví šplhá na předcovidovou úroveň. Brzdí ho pomalé stavební řízení i nedostatek lidí a materiálu

Jana Chuchvalcová
Dnes

Stavebnictví
Autor: Shutterstock
Českému stavebnictví se letos po dlouhé době daří, přestože naráží na celou řadu problémů. Firmy si stěžují na pomalé schvalování staveb, nedostatek pracovníků i docházející zásoby stavebního materiálu. Po letech poklesu se trh pomalu vrací na předcovidovou úroveň.

Podle údajů Českého statistického úřadu vzrostla produkce v prvním pololetí meziročně o 8,5 procenta. Jde o nejrychlejší tempo za posledních sedm let. Tahounem jsou hlavně nové budovy, zatímco bytová výstavba zůstává utlumená.

Za růstem stojí několik faktorů: stát více investuje do dopravní infrastruktury, ekonomika se po slabších letech postupně nadechuje a levnější úvěry pomáhají financovat projekty. „Loni jsme prostavěli zhruba 700 miliard korun, což je dobrý výsledek. Obecně musím za poslední roky vyzdvihnout veřejné financování. Pokud se jeho kontinuitu podaří zachovat, udržíme perspektivu celého oboru a zvýšíme ekonomickou sílu celé republiky,“ ocenil prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.

Investoři čekali na ustálení cen

Podle Ondřeje Stöhra, jednatele společnosti CONTI-RSC, která se řadí k předním českým dopravcům stavebních materiálů, se sice českému stavebnictví nepodařilo vrátit na úroveň před covidem, ale trh viditelně ožil. „Z pohledu nákladní dopravy stavebních materiálů je letošní sezona o něco lepší než loňská. Vliv na to má určitě i fakt, že spoustu investorů čekalo, až se ustálí situace po covidu, zejména ceny stavebních materiálů,“ řekl Stöhr.

Optimismus podnikatelů potvrzuje i průzkum mezi řediteli stavebních firem zpracovaný CEEC Research. Ti čekají, že trh posílí letos o 2,7 procenta a příští rok o dalších 2,4 procenta. „V oblasti infrastrukturních staveb lze díky setrvačnosti sektoru očekávat dobrý výsledek roku 2025, který by měl pokračovat i v roce 2026. Zásadní roli bude hrát schopnost zajistit financování připravených projektů v rámci státního rozpočtu na následující rok. Další klíčové faktory pro dlouhodobější budoucí vývoj představují změny ve stavebním zákoně, procesu stavebního řízení a efektivita dotažení započaté digitalizace,“ komentoval Ondřej Budík, generální ředitel a jednatel společnosti HBH Projekt.

Vydaných stavebních povolení ubylo

Výsledky českého stavebnictví vypadají na první pohled nadějně, ale pod povrchem se skrývá řada problémů. Největší brzdou jsou složité a zdlouhavé povolovací procesy. Podle analýzy stavebnictví a bytového trhu společností Central Group a KPMG klesl počet povolených inženýrských staveb v první polovině roku o více než čtvrtinu, jejich hodnota dokonce o třetinu.

Komplikace vyplývající ze složité administrativy potvrzuje i Ondřej Stöhr z CONTI-RSC. „Na trhu letos způsoboval velké problémy nový stavební zákon, kvůli kterému úředníci pracovali v selhávajícím programu a vydávání stavebních povolení bylo přerušené,“ popisuje.

Chybí lidé i materiál

Další velký problém představuje nedostatek pracovníků. Chybí jak manuální profese, tak kvalifikovaní technici. „Stavebnictví se dlouhodobě potýká se zdlouhavými a těžko předvídatelnými povolovacími procesy, zvýšenými požadavky norem a standardů v kombinaci s postupným úbytkem lidských i materiálních kapacit,“ potvrdil Pavel Kliment z KPMG.

Přečtěte si také:

Čtvrtina českých firem má virtuální sídlo, největším magnetem je Praha

Firmy tak jedou na hraně svých možností, což zvyšuje riziko zpoždění a prodražování projektů. „Řada společností už naráží na limity svých provozních kapacit, což v budoucnu může vést k prodlužování dodacích lhůt a vytvářet tlak na růst cen stavebních prací,“ dodal Michal Vacek ze CEEC Research.

Na stole je také otázka surovin. „Pokud stát neotevře nová ložiska a nezačne naplno využívat i recykláty, do deseti let může v České republice chybět až 70 % štěrkopísku a 60 % kameniva,“ podotkl Eduard Muřický, vrchní ředitel sekce hospodářství Ministerstva průmyslu a obchodu. To by znamenalo nejen růst cen, ale i reálné ohrožení dokončování silnic, železnic nebo bytových projektů.

Ceny stavebních materiálů sice letos na některých frontách klesly, například díky levnější energii, ale stále zůstávají vyšší než před třemi lety. K tomu přidejme tlak na mzdy v odvětví, kde zaměstnavatelé musejí o dělníky tvrdě bojovat. Výsledkem jsou vyšší náklady, které se odrážejí v cenách nových bytů i veřejných zakázek.

Ekonomové proto varují, že pokud stát a firmy rychle nevyřeší klíčové bariéry, může být současný stavební boom jen krátkodobý. Klíčové je zjednodušit povolování, zajistit dostatek surovin a systematicky pracovat na doplnění pracovních sil. Bez toho hrozí, že se růst zastaví dříve, než bude možné využít jeho přínosů pro celou ekonomiku.

Jana Chuchvalcová

