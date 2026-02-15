CFOtrends  »  Technologie existují, ale většina účetních je nevyužívá

Technologie existují, ale většina účetních je nevyužívá

redakce
Včera

Účetní při kontrole proplacených faktur
Autor: Depositphotos
Účetní při kontrole proplacených faktur
Účetní patří mezi profese, jejichž každodenní práce je postavená na práci s počítačem a daty. Přesto v tomto oboru zůstávají ve velké míře nevyužité moderní nástroje, které by mohly účetním výrazně ulevit. Nejvýrazněji se to ukazuje u vytěžovacího softwaru a nástrojů umělé inteligence, jejichž potenciál nevyužívá 79 % účetních. Ukázal to nedávný průzkum agentury Perfect Crowd realizovaný pro projekt Účetní v sukni a Svaz účetních ČR.

Vytěžovací software dle průzkumu nevyužívá 63 % účetních a dalších 16 % ani neví, zda ho má k dispozici. Po AI nástrojích pravidelněji sáhnou pouze 3 % účetních, což je ve srovnání s jinými profesemi pracujícími s digitálními daty mimořádně nízké číslo. 

„V kontextu dlouhodobého přetížení účetních a průměrných 17 agend, které běžně zajišťují, tak zůstává velký potenciál úspor času a snížení chyb nevyužitý,“ dodává produktový manažer účetního programu Evala Jan Štacha.

Vytěžovací software umí víc

Jednou z nejvíce časově náročných a zároveň frustrujících činností účetních je ruční přepisování účetních dokladů. Přestože jde o rutinu, která nepřináší žádnou přidanou hodnotu, zabírá značnou část pracovní doby a zvyšuje riziko chyb. Situaci komplikuje i fakt, že polovina klientů stále předává účetním podklady v papírové podobě.

Řešením rutinní práce s doklady je vytěžovací software, který dokáže z digitálních i naskenovaných dokladů automaticky rozpoznat klíčové údaje, jako jsou částky, data, dodavatelé nebo variabilní symboly, a předat je účetnímu systému k dalšímu zpracování. Tím výrazně omezuje ruční přepisování a snižuje chybovost.

Navzdory tomu ho podle průzkumu využívá pouze 21 % účetních. S rostoucím věkem navíc podíl těch, kteří vytěžovací software nevyužívají, ještě stoupá. Část účetních přitom pravděpodobně ani netuší, co takový nástroj dokáže, což potvrzuje 16 % respondentů, kteří uvedli, že nevědí, zda ho používají.

Minimální využití, vysoký potenciál

Ještě výraznější rozdíl mezi možnostmi a realitou ukazuje využívání umělé inteligence. Pouhá 3 % účetních ji využívají často, 31 % občas. Naopak 29 % účetních v AI nevidí přínos a 28 % ji nepoužívá proto, že jí nerozumí. Zajímavé je, že AI využívají o něco málo častěji než mladší generace účetní ve věku 46+.

To, že téměř třetina účetních nevidí v AI přínos, ukazuje na obrovskou důležitost edukační role výrobců účetních systémů a dalších institucí. Umělá inteligence dnes nemusí představovat složité nástroje, které účetní aktivně obsluhuje. V řadě případů už funguje na pozadí systému a pomáhá bez toho, aby uživatel musel měnit své pracovní návyky,“ vysvětluje Jan Štacha.

Digitalizace je o spolupráci s klientem

Z průzkumu zároveň vyplývá, že úspěšná digitalizace účetnictví nestojí pouze na samotném softwaru. Klíčová je i spolupráce mezi účetním a klientem a způsob předávání dat. Přes pokračující digitalizaci ekonomiky předává totiž 50 % českých firem účetní podklady stále osobně a v papírové podobě, dalších 6 % posílá doklady poštou. Pokud klient dodává strukturovaná digitální data místo papírových dokladů, je možné proces výrazně zrychlit a zjednodušit i bez toho, aby obě strany nutně používaly stejný systém.

Kvalitní data jsou základem pro jakoukoli automatizaci nebo využití AI. Pokud vznikají ručním přepisem, jejich potenciál se ztrácí hned na začátku,“ doplňuje Štacha.

Přechod na nový systém jako příležitost

Současné období je podle odborníků jedním z nejdynamičtějších v historii účetních systémů, a to díky postupnému zapojování umělé inteligence. Zároveň je pochopitelné lpění na stávajícím, mnoho let používaném softwaru, který ale může představovat brzdu zásadnějšího pokroku. Obavy souvisí zejména s komplikovaným přechodem a časovou náročností.

Doporučujeme účetním aktivně vyhledávat informace, ptát se kolegů na zkušenosti a nebát se změny. V Evale se snažíme využívat dostupné AI prostředky tam, kde dávají smysl a jsou spolehlivé. Zároveň systém stavíme tak, aby byl na AI připravený, ale dokázal fungovat i bez ní a umožňoval postupný náběh podle možností a energie účetní kanceláře,“ uzavírá Štacha.

Většina českých účetních má na starost až 17 různých agend včetně mezd, daní, personalistiky a reportingu, přesto jen minimum z nich využívá digitální nástroje naplno. Proto je překvapivé, že přibližně jen pětina účetních využívá vytěžovací software, který pomáhá fyzické doklady přepisovat. Výsledkem je přetěžování i minimální zastupitelnost.

Krátce

  • 13. 2.  Polovinu inflace tvoří nájemné

    Lednová inflace nepřekvapila, protože to hlavní už naznačil předběžný odhad ČSÚ z 5. února. Podle očekávání ji srazilo především přenesení poplatku za OZE ze spotřebitelů na stát, což samo o sobě z inflace ubralo 0,4 procentního bodu. Bez něj by poklesla jen minimálně, a to na rovná 2 %.

    Základní trendy se ani letos v úvodu nemění. Služby, které jsou tak trochu trnem v oku ČNB dál svižně zdražují. A může za to především nájemné, a to jak to tržní, tak zejména to imputované. Nájmy v bytech poskočily meziročně o 6,3 %, zatímco to imputované o 5,1 %. Obě tato nájemné dohromady tvoří v důsledku jejich váhy v cenovém indexu (15 %) polovinu z inflace, která dosáhla v lednu 1,6 %,“ vysvětluje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že inflaci i letos hojně přiživuje napjatý realitní trh a žádná změna k lepšímu zatím na dohled není.

  • 13. 2.  V Česku v lednu zbankrotovalo 53 firem, meziročně o 12 méně

    Soudy v Česku v lednu vyhlásily 53 bankrotů obchodních společností, což je meziročně o 12 bankrotů (-18 %) méně. Zároveň přijaly 92 návrhů na bankrot, oproti lednu roku 2025 je to o deset více (+12 %). V průměru za celou ČR na 10 tisíc aktivních subjektů na trhu v lednu připadlo 17 firemních bankrotů.

    Z hlediska delšího období bývá počet bankrotů v rámci roku právě v lednu čtvrtým nejvyšším. Prosinec je z tohoto hlediska naopak nejslabším měsícem. Za posledních 12 měsíců, tedy od loňského února do konce ledna, soudy vyhlásily bankrot 739 obchodních společností. Oproti předchozímu období jich bylo o 45, respektive o 6 % více. Počet firemních bankrotů se meziročně zvýšil pouze v polovině krajů a dynamika počtu bankrotů se mezi kraji výrazně lišila,“ říká analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

    Soudy zároveň za posledních 12 měsíců přijaly 1 175 insolvenčních návrhů. Oproti předchozímu období o 8 % více. Zároveň to byl v rámci dvanáctiměsíčního období od února do ledna nejvyšší počet návrhů na bankrot za posledních sedm let.

  • 11. 2.  Optimismus obchodníků posiluje již třetí čtvrtletí v řadě

    Zimní kolo pravidelného čtvrtletního průzkumu sentimentu mezi předními českými obchodníky přineslo další zlepšení celkové nálady v sektoru obchodu. SOCR Retail Index vzrostl v zimě o 0,7 bodů na 63,6 bodů ze 100, čímž zaznamenal růst již třetí čtvrtletí v řadě. Ke zlepšení nálady došlo zejména mezi obchodníky s nepotravinovým zbožím, jejichž reálné tržby (tedy po očištění o inflaci) vykazovaly během minulého roku solidní růst, podle dat ČSÚ v prosinci meziročně o 2 %.

    „Obchodníci vstoupili do roku 2026 s lepší náladou, a to jak na základě hodnocení úspěšného růstu prodejů posledního loňského kvartálu, tak s ohledem na očekávání výsledků celého nadcházejícího roku. Vyšší hodnoty SOCR Retail Indexu jsou zároveň odrazem tvrdých dat o rostoucí spotřebě domácností, nízké inflaci a stabilním růstu tržeb. Optimismus českých spotřebitelů, který v posledním období zaznamenává celoevropsky nadprůměrných hodnot, je příslibem dobrých výsledků také do dalších měsíců jak pro obchodníky, tak pro celou českou ekonomiku, která posiluje právě díky rostoucí spotřebě domácností,“ říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

