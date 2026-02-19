CFOtrends  »  Tichý rozklad zaměstnanců. Fenomén „quiet cracking“ se objevuje i v Česku

Tichý rozklad zaměstnanců. Fenomén „quiet cracking“ se objevuje i v Česku

redakce
Včera

Frustrace zaměstnanců, quiet cracking
Pandemie, nástup umělé inteligence a rostoucí tlak na výkon posilují v pracovním prostředí nenápadný, ale nebezpečný fenomén. Zaměstnanci se pod dlouhodobým tlakem „tiše lámou“ – bez otevřených konfliktů, bez vyhoření, zato s postupnou ztrátou angažovanosti, kreativity a důvěry. Trend označovaný jako quiet cracking často zůstává managementu dlouho skrytý a může být důvodem rostoucí fluktuace. Na rozdíl od jiných zemí se zatím v Česku týká menší části zaměstnanců.

Quiet cracking není o momentální nespokojenosti nebo lenosti. Jde o stav, kdy se v lidech postupně sčítá nejistota, tlak a pocit nedocenění. Navenek vše funguje, ale pod povrchem to praská,“ říká projektová manažerka Grafton Recruitment Jana Vávrová.

Začalo to pandemií, zesílilo s nástupem AI

Kořeny tohoto fenoménu sahají podle odborníků do období pandemie, kdy se na zaměstnance výrazně zvýšily nároky na flexibilitu a adaptabilitu. Tyto tlaky dnes dál zesiluje rychlý nástup umělé inteligence a s ním spojená snaha být neustále výkonní, užiteční a „nenahraditelní“. 

„Mnoho zaměstnanců se snaží být lepší nejen kvůli profesnímu růstu, ale také ze strachu, aby nebyli nahrazeni technologiemi. Pokud se k tomu přidá nedostatek pozornosti, uznání nebo jasně komunikovaných očekávání, vzniká dlouhodobý tlak, který se neprojevuje náhle, ale postupně,“ vysvětluje Vávrová.

Velký vliv pak hraje přístup a chování managementu. Když se k finanční nejistotě, pracovnímu přetížení a nejasným očekávání přidá i nedostatečná komunikace o směřování firmy a pocit, že vedení zaměstnancům skutečně nenaslouchá, vzniká prostředí, v němž se lidé postupně stahují do sebe. Management si pak quiet crackingu často všimne až ve chvíli, kdy už se projeví poklesem výkonu nebo zvýšenou fluktuací.

Od quiet crackingu ke quiet quittingu

Dopady tohoto fenoménu jsou pro firmy zásadní. Tichý rozklad se negativně promítá do ochoty zaměstnanců dělat něco navíc, do sdílení nápadů, týmové spolupráce i celkové firemní kultury. Quiet cracking je navíc častým předstupněm quiet quittingu, kdy zaměstnanci sice formálně plní své pracovní povinnosti, ale mentálně se od práce odpojují. A pak už je to jen krok k odchodu ze zaměstnání.

Rozsah problému potvrzují i dostupná data. Quiet cracking se podle nich například týků jednoho z pěti zaměstnanců v USA. Podle průzkumu Graftonu z roku 2025 je situace v Česku zatím méně vyhrocená, nicméně i na trhu práce se první známky quiet crackingu začínají objevovat, a to zhruba u sedmi procent zaměstnanců.

Podle expertů přitom existují cesty, jak tomuto trendu čelit. Klíčovou roli hraje systematické vzdělávání a rozvoj pracovníků, které neslouží pouze k posilování dovedností, ale i jako důležitý signál důvěry a zájmu ze strany zaměstnavatele. Stejně tak důležité je i pravidelné uznání a ocenění práce lidí, jasně nastavená očekávání a vyvážená pracovní zátěž. Přehlednost a srozumitelná komunikace jsou v tomto kontextu jednou z nejúčinnějších obran proti chaosu a dlouhodobému tlaku.

  • 19. 2.  Více než polovina nových firem v Česku do pěti let zanikne

    Populace aktivních podniků v Česku od roku 2010 do roku 2023 vzrostla podle ČSÚ téměř o 22 %, počet zaměstnavatelů byl však v roce 2023 nejnižší od roku 2014. V roce 2023 bylo zjištěno přes 3,4 tisíce rychle rostoucích podniků působících především ve zpracovatelském průmyslu.

    Sledování počtu přežitých podniků v období 2010 až 2023 ukázalo, že zhruba 53 % aktivních podniků do pěti let zaniklo. Nejhorší situace byla v odvětví obchodu a služeb, kde do pěti let od založení zaniklo více než 55 % aktivních podniků,“ říká šéf odboru statistických registrů ČSÚ Michal Čigáš s tím, že statistika rovněž sleduje rychle rostoucí podniky. To znamená takové, jejichž průměrné tempo růstu dle počtu zaměstnanců bylo za poslední tři roky vyšší než 10 % a na začátku sledovaného období měly více než 10 zaměstnanců. 

    Právě tyto podniky výrazně přispívají k tvorbě pracovních míst. Třeba v roce 2023 byla průměrná velikost jednoho takového podniku vyjádřená počtem zaměstnanců šestkrát vyšší než u běžného podniku-zaměstnavatele,“ dodává Čigáš.



  • 13. 2.  Polovinu inflace tvoří nájemné

    Lednová inflace nepřekvapila, protože to hlavní už naznačil předběžný odhad ČSÚ z 5. února. Podle očekávání ji srazilo především přenesení poplatku za OZE ze spotřebitelů na stát, což samo o sobě z inflace ubralo 0,4 procentního bodu. Bez něj by poklesla jen minimálně, a to na rovná 2 %.

    Základní trendy se ani letos v úvodu nemění. Služby, které jsou tak trochu trnem v oku ČNB dál svižně zdražují. A může za to především nájemné, a to jak to tržní, tak zejména to imputované. Nájmy v bytech poskočily meziročně o 6,3 %, zatímco to imputované o 5,1 %. Obě tato nájemné dohromady tvoří v důsledku jejich váhy v cenovém indexu (15 %) polovinu z inflace, která dosáhla v lednu 1,6 %,“ vysvětluje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že inflaci i letos hojně přiživuje napjatý realitní trh a žádná změna k lepšímu zatím na dohled není.

  • 13. 2.  V Česku v lednu zbankrotovalo 53 firem, meziročně o 12 méně

    Soudy v Česku v lednu vyhlásily 53 bankrotů obchodních společností, což je meziročně o 12 bankrotů (-18 %) méně. Zároveň přijaly 92 návrhů na bankrot, oproti lednu roku 2025 je to o deset více (+12 %). V průměru za celou ČR na 10 tisíc aktivních subjektů na trhu v lednu připadlo 17 firemních bankrotů.

    Z hlediska delšího období bývá počet bankrotů v rámci roku právě v lednu čtvrtým nejvyšším. Prosinec je z tohoto hlediska naopak nejslabším měsícem. Za posledních 12 měsíců, tedy od loňského února do konce ledna, soudy vyhlásily bankrot 739 obchodních společností. Oproti předchozímu období jich bylo o 45, respektive o 6 % více. Počet firemních bankrotů se meziročně zvýšil pouze v polovině krajů a dynamika počtu bankrotů se mezi kraji výrazně lišila,“ říká analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

    Soudy zároveň za posledních 12 měsíců přijaly 1 175 insolvenčních návrhů. Oproti předchozímu období o 8 % více. Zároveň to byl v rámci dvanáctiměsíčního období od února do ledna nejvyšší počet návrhů na bankrot za posledních sedm let.

