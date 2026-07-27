Trh malých průmyslových jednotek zažívá boom. Rok 2026 bude druhým nejsilnějším v historii

Pokud budou všechny rozestavěné projekty dokončeny podle plánu, přibude letos na trh 46 900 metrů čtverečních nových malých jednotek. Rok 2026 se tak zařadí hned za rekordní rok 2007 jako druhý nejsilnější rok v historii tohoto segmentu. Za malé komerční jednotky jsou považovány průmyslové budovy třídy A, které nabízí jednotky o maximální velikosti 1 000 metrů čtverečních pronajímatelné plochy.
Volných prostor je nedostatek
Čistá realizovaná poptávka dosáhla v roce 2025 celkem 38 900 metrů čtverečních a v prvním čtvrtletí roku 2026 činila 12 000 metrů čtverečních. Skutečný potenciál trhu je vyšší, jeho naplnění je však limitováno dostupností vhodných prostor. V lokalitách, kde nejsou nabízeny volné stávající ani připravované prostory, se poptávka nemůže proměnit v realizované transakce, přestože na trhu existuje.
„Velký zájem o pronájem takto malých jednotek mají zahraniční firmy, které nově vstupují do České republiky. Zároveň je často vyhledávají také společnosti se sídlem ve starších průmyslových areálech. Ty už často nesplňují technické standardy nebo v nich postupně dochází k demolici původních prostor, jejich revitalizaci či kompletní změně využití, často na rezidence,“ uvádí Industrial Consultant v Savills Lenka Kociánová.
V malých průmyslových jednotkách působí velmi široké spektrum firem – od výrobních společností a velkoobchodů přes tradiční maloobchodní prodejce až po e-shopy. Stejně rozmanitá je i škála zastoupených odvětví: najdeme zde společnosti prodávající nábytek, potraviny, nářadí či plavky, ale také autoservisy, půjčovny a prodejny jízdních kol.
Volné prostory jsou pouze ve čtyřech krajích
V březnu 2026 činila míra neobsazenosti 4,1 %, což představovalo 18 100 metrů čtverečních okamžitě dostupných ploch. Neobsazené malé jednotky byly evidovány pouze ve čtyřech krajích, zatímco v ostatních byla neobsazenost nulová. V pěti ze 14 krajů se navíc zatím nenachází žádné nájemní projekty malých komerčních jednotek.
Největší objem volných ploch se nacházel v Praze, především díky dokončení nových projektů a uvolnění několika stávajících jednotek. Zdánlivě vysoká míra neobsazenosti ve Středočeském kraji (22 %) je zkreslena především malým objemem existujících prostor v tomto regionu. I několik málo volných jednotek zde proto výrazně ovlivňuje výslednou statistiku.
Praha dominuje trhu
V březnu dosahoval fond malých průmyslových komerčních jednotek v Česku celkové plochy 439 400 metrů čtverečních, což představovalo přibližně 3 % celkového objemu průmyslových prostor třídy A. Praha si dlouhodobě udržuje pozici největšího trhu s více než 58 % celkového fondu, následovaná Jihomoravským krajem (20 %) a Plzeňským krajem (14 %).
Malé jednotky často vznikají jako doplněk větších průmyslových parků, není to však pravidlem a staví se i samostatně. Samotná stavba často začíná na spekulativní bázi, většina jednotek je však zasmluvněna ještě před kolaudací. Letos v březnu bylo v tuzemsku ve výstavbě nebo s dokončenou hrubou stavbou celkem 31 700 metrů čtverečních nových ploch a 39 % již bylo předpronajato. Vedle rozestavěných projektů se dalších zhruba 410 000 metrů čtverečních nachází v různých fázích příprav a povolování, což potvrzuje značný prostor pro další růst trhu.
Základní nájemné v segmentu malých komerčních jednotek se pohybuje od 8,50 do 12,25 eur za metrů čtverečních skladové plochy měsíčně. Nejvyšší úrovně nájemného dosahují nově dokončené projekty ve vnitřních částech Prahy, zatímco v regionech se nájemné za průmyslovou část v těchto jednotkách nejčastěji pohybuje v rozmezí 7,50 až 9,50 eur za metrů čtverečních měsíčně.