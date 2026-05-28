Tři dny ticha mohou rozhodnout. Kandidáti sledují nejen mzdu, ale i rychlost komunikace

Peníze
Transparentnost a rychlost jsou klíčovými faktory úspěšného náboru. Plných 96 % kandidátů chce v pracovním inzerátu vidět mzdu, pravidelně ji ale zveřejňuje jen 28 % zaměstnavatelů. Uchazeči navíc požadují rychlou komunikaci – dvě třetiny očekávají reakci na zaslaný životopis do dvou až pěti pracovních dnů, pětina dokonce do 48 hodin. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Grafton Recruitment.

Mzdu chce v inzerátu vidět prakticky každý

Výsledky průzkumu ukazují, že uvedení mzdy v pracovním inzerátu vítá 96 % uchazečů, přesto ji pravidelně zveřejňuje pouze 28 % zaměstnavatelů. Dalších 34 % firem uvádí mzdu jen někdy a 38 % ji nezveřejňuje vůbec. Nejotevřenější jsou v tomto směru firmy v logistice, kde mzdu pravidelně uvádí téměř každý druhý zaměstnavatel. V ostatních odvětvích ale stále převažuje spíše opatrný přístup.

Podle odborníků přitom neuvedená mzda snižuje atraktivitu pracovních nabídek a vede k menšímu počtu reakcí. Uchazeči absenci mzdy často vnímají jako signál nízkého ohodnocení nebo netransparentního přístupu.

Brusel chce, aby firmy zveřejňovaly v inzerátech výši mzdy. V případě nerovnosti v odměnách hrozí i spory o doplacení příjmů

Firmy někdy argumentují tím, že si chtějí nechat prostor pro individuální vyjednávání. V praxi ale často dosáhnou opačného efektu – na inzerát reaguje méně lidí a firmy zbytečně přicházejí o část relevantních kandidátů ještě před prvním kontaktem,“ vysvětluje Jitka Kouba, marketingová ředitelka Grafton Recruitment a Gi Group.

Transparentní uvedení mzdy má i další praktický přínos. Na pozice se častěji hlásí kandidáti, jejichž očekávání odpovídají nabízenému ohodnocení, což zrychluje výběrové řízení a snižuje administrativní zátěž náboru. Transparentnost v odměňování přitom bude v následujících letech stále důležitější i kvůli evropské směrnici, kterou Česko postupně převádí do legislativy. Podle aktuálního návrhu by zaměstnavatelé měli v budoucnu uchazečům sdělovat nástupní mzdu nebo její rozpětí nejpozději před pracovním pohovorem. Návrh však zatím prochází připomínkovým řízením.

Většina kandidátů očekává rychlou reakci

Neméně důležitá je pro uchazeče i rychlost komunikace. Dvě třetiny uchazečů očekávají po zaslání přihlášky reakci do dvou až pěti pracovních dnů a pětina dokonce do 48 hodin. Firmy se těmto očekáváním většinou snaží přiblížit. Téměř polovina zaměstnavatelů reaguje do dvou až pěti pracovních dnů a 29 % dokonce do dvou dnů, nejčastěji ve službách (40 %) a průmyslu (30 %). Na druhé straně však stále existují firmy, kterým odpověď trvá výrazně déle. Přitom 6 % zaměstnavatelů reaguje až po více než deseti pracovních dnech a dalších 19 % v rozmezí šest až deset dnů.

Po absolvování pohovoru jsou očekávání kandidátů podobná. Téměř třetina uchazečů chce zpětnou vazbu do 48 hodin a dalších 58 % nejpozději do pěti pracovních dnů. „Dnešní kandidáti běžně komunikují s více zaměstnavateli současně. Pokud se výběrové řízení zbytečně protahuje nebo firma nekomunikuje, uchazeči mezitím často přijmou jinou nabídku. Rychlost náboru se tak stává konkurenční výhodou,“ upozorňuje Jitka Kouba.

Český pracovní trh přitom zůstává konkurenční. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9 % a zaměstnavatelé podle dat Úřadu práce nabízeli téměř 95 tisíc volných pracovních míst. Firmy tak dál soupeří o kvalitní kandidáty a rychlost či transparentnost náboru stále výrazněji ovlivňují jejich úspěšnost.

Zkušenost z náboru ovlivňuje employer branding

Podle Grafton Recruitment dnes způsob, jakým firmy komunikují s uchazeči během výběrového řízení, výrazně ovlivňuje nejen úspěšnost samotného náboru, ale i dlouhodobou reputaci firmy na trhu práce. Kandidáti stále více sledují nejen samotnou pracovní nabídku, ale také to, jak firma komunikuje, jak působí během výběrového řízení a zda vystupuje důvěryhodně. Podle dostupných dat zvažuje až 88 % kandidátů značku zaměstnavatele ještě předtím, než se na pozici vůbec přihlásí.

Uchazeči si dnes nevytvářejí názor na zaměstnavatele jen podle reklamy nebo kariérních stránek, ale především na základě recenzí, online diskuzí a vlastní zkušenosti s náborovým procesem – tedy podle toho, jak firma komunikuje, jak rychle reaguje nebo zda transparentně uvádí mzdu.

Employer branding dnes nevzniká jen na LinkedInu nebo v kariérních kampaních. Formuje se především v každém kontaktu s kandidátem. Pokud firma nereaguje, zatajuje mzdu nebo zbytečně protahuje výběrové řízení, negativně tím ovlivňuje svou reputaci na trhu práce. Zkušenost uchazečů z výběrového řízení se tak stává přímou součástí značky zaměstnavatele,“ uzavírá Jitka Kouba.

Krátce

  • 25. 5.  Celková důvěra v ekonomiku se snížila

    Souhrnný indikátor důvěry se v květnu meziměsíčně snížil o 1,6 bodu na hodnotu 99,7, a to při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů poklesl o 1,4 bodu na hodnotu 99,0 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 2,6 bodu na úroveň 103,4.

    „K poklesu podnikatelské důvěry v květnu přispěla zejména nižší očekávání tempa růstu výrobní činnosti u podnikatelů v průmyslu a výrazně horší hodnocení celkové ekonomické situace v obchodě,“ uvedl Jiří Obst z ČSÚ s tím, že důvěra spotřebitelů se snížila podruhé v řadě. Naposledy byla nižší loni v srpnu. Mezi spotřebiteli přetrvávají obavy ze zhoršení celkové hospodářské situace doprovázené zhoršujícím se hodnocením jejich stávající finanční situace.

  • 25. 5.  Do konce dubna 2026 zbankrotovalo 2 105 podnikatelů, stejně jako loni

    Letos v dubnu bylo v Česki vyhlášeno 535 bankrotů fyzických osob podnikatelů, o 4 % méně než v dubnu 2025. Zároveň bylo podáno 570 insolvenčních návrhů, meziročně o 3 % více. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    Zatímco od ledna do března počet bankrotů podnikatelů stále rostl, v dubnu se meziměsíčně snížil o 74. Obdobný vývoj vykázaly i insolvenční návrhy. Ve výsledku byl počet bankrotů i návrhů na ně za první čtyři měsíce roku zhruba stejný jako v minulém roce. Od ledna do konce dubna soudy vyhlásily 2 105 bankrotů podnikatelů a přijaly 2 181 insolvenčních návrhů.

    Již delší dobu roste úvěrová aktivita podnikatelů, doprovázená podstatně nižším růstem jejich úspor. Podíl nevýkonných úvěrů se však i nadále mírně snižuje. U bankrotů podnikatelů z více než 90 % nejde o klasický bankrot jako u firem, ale o oddlužení, které podnikatelům nebrání v dalším provozování živnosti," vysvětluje Věra Kameníčková, analytička CRIF – Czech Credit Bureau.

    Za čtyři měsíce letošního roku bylo nejvíce bankrotů podnikatelů v Praze (288), podstatně méně jich bylo ve Středočeském (251) a v Moravskoslezském kraji (240). Nejméně bankrotů vyhlásily soudy v kraji Vysočina (68), v Karlovarském kraji (71) a ve Zlínském kraji (77).

  • 22. 5.  Válka v Perském zálivu vrací výrobní inflaci do hry

    Pokles cen v průmyslu skončil s tím, jak se do nákladů začaly stále více propisovat zdražující suroviny. Ceny poskočily meziročně o 1 % a ve zpracovatelském průmyslu dokonce o více než 3 %. Důvodem jsou především dražší rafinérské výrobky reagující na růst cen vstupních surovin, které se začínají propisovat i do vyšších cen dalších oborů jako je chemický průmysl nebo výroba stavebních materiálů.

    Cenová nákaza je zatím omezená, ale postupně se šíří. Vzhledem k tomu, že se situace v Zálivu neuklidnila ani po dvou měsících, je jen otázkou času, kdy se do výrobní inflace propíšou i vyšší náklady za plyn a elektřinu. Asi těžko čekat, že firmy zůstanou imunní vůči zdražování základních energií,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    Ze zemědělství zatím žádný výrazný tlak nepřichází. Rostlinné produkty jsou meziročně levnější o téměř 12 %, dražší jsou naproti tomu některé druhy masa a vejce. Potraviny tak mohou fungovat jako inflační brzda ještě několik málo měsíců. Tato brzda však nebude fungovat věčně. „Pokud konflikt brzy neskončí, přijdou na řadu energie v plné síle – a tím se zdražování plošně rozlije napříč ekonomikou,“ uzavírá Dufek s tím, že výrobní inflace není konec příběhu, ale jeho začátek.

