UNIQA posiluje vedení. Kryštof Touška přebírá roli COO

Včera

Nový člen představenstva a Chief Operating Officer UNIQA Kryštof Touška
Finanční dům UNIQA posiluje svůj top management. Novým členem představenstva se stává Kryštof Touška, který přebírá roli Chief Operating Officer (COO) a odpovědnost za IT, provoz a likvidaci škod. Tato změna umožní generálnímu řediteli UNIQA Rastislavovi Havranovi plně se soustředit na strategii, inovace a další rozvoj společnosti.

Kryštof Touška přináší do UNIQA více než 13 let zkušeností z finančního sektoru ve střední a východní Evropě. Specializuje se na řízení rozsáhlých provozních transformací, integrací a digitalizace pojišťoven a bank.

V předchozí roli v České spořitelně byl odpovědný za digitální prodej a strategii klientské komunikace. Dříve působil jako seniorní manažer ve společnosti Boston Consulting Group, kde vedl projekty zaměřené na transformaci pojišťoven, postakviziční integrace a inovace provozních modelů. Zkušenosti získal také ve společnosti Kearney, kde se věnoval optimalizaci provozních procesů pojišťoven, zejména v oblasti správy smluv a likvidace pojistných událostí.

  • 11. 5.  Silný růst maloobchodu, stabilní u služeb

    Březnové výsledky maloobchodu překvapují svou silou, protože kromě toho, že v březnu meziročně výrazně vzrostly tržby obchodníků o 4,9 %, zvýšily se i vůči únorovým hodnotám o 1,2 %. Tržby rostly ve všech segmentech obchodů s výjimkou prodeje oblečení a obuvi. Faktický boom opět zažívaly internetové obchody, které už expandují napříč všemi tržními segmenty za podpory rozšiřující sítě výdejních boxů. „Březnová čísla potvrzují očekávání, že ekonomiku táhne domácí spotřeba podporovaná růstem reálných příjmů domácností,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    Situace ve službách se nijak zvlášť nemění. Jejich tempo je na rozdíl od maloobchodu stále spíše umírněné. Nahoru je táhnou primárně profesní a technické služby, zatímco třeba HORECA více méně přešlapuje na místě. S ohledem na sílící cestovní ruch je zde docela zajímavý kontrast. Na jedné straně bylo více turistů, kteří zde strávili i více času, na straně druhé reálné tržby firem v ubytovacích službách meziročně poklesly.

    Ekonomiku v prvním kvartále táhla spotřeba domácností na straně poptávky, služby obchodů na straně nabídky. Tento mix nejspíš přetrvá po celý letošní rok, protože navzdory rizikům přicházejícím z Perského zálivu se asi nedá čekat nijak výrazná inflační vlna,“ uzavírá Dufek.

  • 10. 5.  Tahounem růstu byly opět pozemní stavby

    Stavební produkce v březnu meziročně vzrostla o 5,8 %, meziměsíčně byla vyšší o 1,0 %. Počet vydaných stavebních povolení vzrostl o 13,4 %. Meziročně bylo zahájeno o 5,5 % bytů méně, dokončeno bylo o 1,2 % bytů méně.

    Tahounem růstu produkce bylo opět pozemní stavitelství, které meziročně vzrostlo o 10,8 %. Naopak inženýrské stavitelství vlivem vysoké srovnávací základny produkci tlumilo,“ říká Petra Kačírková z ČSÚ. K meziročnímu růstu počtu vydaných stavebních povolení přispěl podle odborníků z ČSÚ vyšší počet povolených staveb rodinných domů. Podlahová plocha u výstavby nových budov však meziročně klesla, a to kvůli nižšímu počtu povolených staveb bytových domů.

  • 7. 5.  Růst průmyslové produkce v březnu zpomalil

    Průmyslová produkce v březnu meziročně reálně vzrostla o 0,9 %, meziměsíčně byla nižší o 0,2 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 1,2 %, zejména ve výrobě motorových vozidel. Nárůst zaznamenal i kovozpracující průmysl nebo výroba elektrických zařízení.

    V březnu růst průmyslové produkce zpomalil. V černých číslech ho udržel především kovozpracující průmysl, kde byl růst podpořen zejména dodávkami pro energetiku a výrobu motorových vozidel. K růstu významně přispěla i výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, zejména kolejových vozidel,“ říká Radek Matějka z ČSÚ.

