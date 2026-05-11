UNIQA posiluje vedení. Kryštof Touška přebírá roli COO

Kryštof Touška přináší do UNIQA více než 13 let zkušeností z finančního sektoru ve střední a východní Evropě. Specializuje se na řízení rozsáhlých provozních transformací, integrací a digitalizace pojišťoven a bank.
V předchozí roli v České spořitelně byl odpovědný za digitální prodej a strategii klientské komunikace. Dříve působil jako seniorní manažer ve společnosti Boston Consulting Group, kde vedl projekty zaměřené na transformaci pojišťoven, postakviziční integrace a inovace provozních modelů. Zkušenosti získal také ve společnosti Kearney, kde se věnoval optimalizaci provozních procesů pojišťoven, zejména v oblasti správy smluv a likvidace pojistných událostí.