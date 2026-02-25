CFOtrends  »  Úskalí nové hospodářské strategie. Staneme se zemí pro „budoucnost“?

Úskalí nové hospodářské strategie. Staneme se zemí pro „budoucnost“?

Autor: Shutterstock
Vláda Andreje Babiše připravila novou hospodářskou strategii, která se v řadě bodů „trefuje do černého“. Oproti předešlým strategiím však relativně dobře definuje i jednotlivé potřebné kroky pro její naplnění, měřitelné cíle, termíny a vcelku slušně i implementační rámec a zodpovědnost konkrétních ministerstev. I tak se jí bohužel může velmi jednoduše stát, že skončí jako řada předchůdkyň v šuplíku.

Stejně jako řada předešlých hospodářských strategií ta nová správně akcentuje potřebu posunout českou ekonomiku dál k výrobám s vyšší přidanou hodnotou a správně identifikuje řadu klíčových bolavých bodů domácího hospodářství v čele s potřebou kvalitnějšího vzdělávacího systému, inovačního ekosystému, efektivnější podpory investic, kultivace kapitálového trhu, redukce byrokracie či dobudování dopravní a energetické infrastruktury. Úkolů věru není málo.

Kde je hlavní problém?

Především v tom, že když strategii porovnáte s programovým prohlášením vlády, hrají každý zcela jinou „písničku“ jiným hudebním stylem. Jako by chtěli společný koncert uspořádat Ozzy Osbourne a Karel Gott. Programové prohlášení vlády spíše připomíná nesourodý seznam nákladných populistických „dárků“ voličům v čele se zrušením televizních poplatků, slevami na jízdném pro seniory nebo zvýšení rodičovského příspěvku.

Tím se s prioritami strategie jednoduše zcela míjí. Stejně tak jako v řadě dílčích, ale důležitých kroků – například podle vládního prohlášení chce vláda draze a neefektivně podporovat investice v ČR snížením daně z příjmu právnických osob, zatímco podle hospodářské strategie správně akcentuje efektivnější zrychlené odpisy.

Stávající vláda přitom stejně jako ta předešlá bude žít v realitě velmi napjatých veřejných rozpočtů a bude muset velmi pečlivě volit mezi výdajovými prioritami. Celkové náklady vyčísluje do roku 2030 na tři biliony korun a zapojení soukromého sektoru vypadá spíše nadhodnocené. A jak bude volit mezi prioritami, to zůstává otázkou.

Delivery tým bez sankčních pravomocí

Strategie má sice opticky vysokou prioritu tím, že po britském vzoru zřizuje „Delivery tým“, který reportuje přímo prvnímu místopředsedovi vlády. To však nemusí být žádná skutečná záruka úspěchu. Delivery tým nemá žádné sankční pravomoci. Může koordinovat, monitorovat a eskalovat – ale eskalace vede zpět k ministrům a vládě, kde platí koaliční aritmetika.

Pokud koaliční partner nesouhlasí s konkrétním opatřením nebo ho oddaluje, nemá „Delivery tým“ žádný nástroj vynucení. To je zásadní rozdíl oproti britskému originálu, kde byla „Delivery Unit“ přímo při premiérovi a opírala se o jeho osobní politický kapitál. Strategie zároveň nezakládá žádný zákonný rámec ani usnesení vlády s vynutitelnými termíny – jde o dokument přijatý vládou, nikoli o zákon.

Jakmile se politické priority posunou nebo koalice oslabí, neexistuje mechanismus, který by implementaci udržel na kolejích. A vzhledem k tomu, že vládní prohlášení je naladěno na zcela jinou notu než strategie, může se to stát velmi jednoduše. Strategie pak zůstane sepsaná „v šuplíku“ a v realitě uvidíme klasickou českou „bramboračku“.

Autorem komentáře je hlavní ekonom skupiny ČSO Jan Bureš.

  • 24. 2.  Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU, naopak podíl vysokoškoláků je pod průměrem

    Česko se v roce 2024 v porovnání s ostatními zeměmi EU vyznačovalo vysokým podílem obyvatel se středním vzděláním, velmi nízkou nezaměstnaností a nadprůměrnou investiční aktivitou. Naopak pod průměrem evropské sedmadvacítky zůstával podíl vysokoškolsky vzdělaných osob a ekonomická aktivita mladých lidí.

  • 23. 2.  Microsoft v červenci opět zdraží licence M365, nyní lze ale ušetřit až na tři roky

    Společnost Microsoft oznámila od února 2026 úpravy cen licencí v eurech a několika místních měnách vůči dolaru, a to pro komerční cloudové služby M365. V praxi to znamená zlevnění zhruba o 7 %, ale již od 1. července je plánováno opětovné zdražení. Podle společnosti ČMIS mohou firmy do konce června obnovit svůj plán a získat výhodnější licence až na tři roky.

    Dočasná cenová harmonizace představuje poslední možnost, jak významně ušetřit na licencích M365. Firmy by proto měly do konce června obnovit svůj plán, aby si zajistily nejvýhodnější podmínky a zároveň měly jistotu, že jejich licenční nastavení dlouhodobě odpovídá reálným potřebám a je správně nastavené i do budoucna,“ vysvětluje šéf ČMIS Václav Svátek.

  • 22. 2.  Slabý finiš roku v evropském průmyslu

    Průmyslová výroba v EU i v eurozóně byla v závěru roku ve znamení poklesu. Tři nadějné měsíce, kdy meziměsíční výsledky byly černých číslech, zcela smazal slabý prosinec. Z meziročního pohledu ta čísla až tak zle nevydala, ale ztráta dynamiky je naprosto patrná. Důvod je zřejmý, a tím je vícekolejnost průmyslu. Úspěšnější část těží z obranných zakázek, ta méně úspěšná ze slabé poptávky doma i v zahraničí a z přitvrzující konkurence na těchto trzích.

    „Zajímavý je i pohled na zpracovatelský průmysl, který si za celý rok 2025 připsal v případě EU i eurozóny 1,6 %, a to především díky oslnivému téměř 19% růstu irského průmyslu. Podíl ostatních zemí na loňském výsledku byl v podstatě marginální, v případě Německa dokonce zcela negativní,“ uvádí hlavní ekonom Petr Dufek s tím, že náš západní soused přichází o průmysl, který nemá – jak je vidět na vývoji HDP – vlastně čím nahradit. Například německá produkce automobilového průmyslu za posledních šest let propadla o 17,3 %, ještě hůř jsou na tom s výrobou aut Francie a Itálie, kde je útlum ještě silnější (-17 %, resp. -31 %).

    Deindustrializaci EU mohou krátkodobě zbrzdit vyšší investice do obrany, ale problém konkurenceschopnosti a rostoucí dovozní závislosti se tím zmenšuje jen nepatrně. A letošní rok na tom nejspíš příliš nic moc nezmění. Stále více navíc budou patrné efekty amerických cel, které nejenže limitují vývoz průmyslových výrobků do USA, ale nepřímo otevírají evropský trh pro asijskou nadprodukci,“ uzavírá Dufek.


