Úspěšný program se vrací. NRB od 5. srpna znovu podpoří energetické úspory ve firmách

„Program Nové úspory energie navazuje na předchozí úspěšný program realizovaný ve spolupráci s MPO, který pomáhá podnikatelům a firmám ve vybraných krajích levně financovat projekty, které zvyšují jejich energetickou efektivitu. V době geopolitických nejistot, kolísajících cen energií a v prostředí rostoucí mezinárodní konkurence představují investice do energetických úspor cestu k vyšší konkurenceschopnosti, odolnosti a dlouhodobé stabilitě podnikání v České republice,“ uvedl Tomáš Nidetzký, předseda představenstva NRB.
O vysokém zájmu podnikatelů svědčí skutečnost, že prostřednictvím předchozí výzvy byly podpořeny přibližně dvě stovky projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti firemních provozů a budov.
Podnikatelé nyní budou moci získat bezúročný úvěr ve výši od 500 tisíc do 60 milionů korun, který může pokrýt až 90 % způsobilých výdajů projektu. Součástí podpory je také finanční příspěvek až do výše 20 % způsobilých výdajů projektu. Doba splatnosti úvěru může dosáhnout až 10 let a program umožňuje odklad splátek jistiny až na dva roky.
Klíčovým podkladem pro posouzení projektů je energetický posudek, který vyčísluje očekávané úspory energie a pomáhá investici správně nastavit. NRB nabízí zpracování energetického posudku prostřednictvím svého poradenství – programu ELENA, který kryje až 90 % nákladů. Program je určen podnikatelům realizujícím projekty v Jihočeském kraji, Jihomoravském kraji, Kraji Vysočina, Středočeském kraji a Plzeňském kraji.
Podpora se vztahuje například na zateplení obvodového pláště budov, výměnu a renovaci oken, dveří a dalších otvorových výplní, stavební opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov, adaptaci budov na změny klimatu při zachování kvalitního vnitřního prostředí, zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov včetně chlazení, větrání s rekuperací, úpravy vlhkosti vzduchu a přípravy teplé vody, modernizaci osvětlení, využívání obnovitelných zdrojů energie apod.
Žádosti bude možné podávat prostřednictvím NRB od 5. srpna 2026. Více informací naleznete na webových stránkách NRB.