CFOtrends  »  Velké banky otevírají výsledkovou sezonu. Pokles sazeb se začíná promítat i do úvěrů

Velké banky otevírají výsledkovou sezonu. Pokles sazeb se začíná promítat i do úvěrů

Jana Chuchvalcová
Včera

Sdílet

Růst, ICT, mzdy
Autor: Shutterstock
V úterý neoficiálně začala výsledková sezona za třetí kvartál 2025 a jako tradičně ji otevřely velké americké banky jako J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citigroup a Wells Fargo. Jejich výsledky, které letos překonaly prognózy zisku i tržeb, obvykle nastavují tón pro celé období a mohou napovědět, jak se dařilo americké ekonomice i spotřebitelům.

Silný bankovní start

„Rok 2025 byl pro banky příznivý. Stabilizující se makroekonomické prostředí spolu s přetrvávajícími vysokými úrokovými sazbami vytvořili ideální podmínky pro růst zisků i cen akcií. Akcie Čtyř ze šesti amerických bank, které spravují více než jeden bilion dolarů v aktivech, letos překonaly výnosy indexu S&P 500. Citi a Goldman Sachs dokonce více než trojnásobně,“ uvádí investiční analytik eToro pro Českou republiku Jakub Rochlitz.

Americká centrální banka přitom na posledním zasedání zahájila cyklus snižování sazeb po téměř roční pauze. Úrokové sazby snížila o 0,25 procentního bodu a počítá s pokračováním uvolňování měnové politiky až do první poloviny příštího roku. Deregulace navíc může otevřít dveře k větší konsolidaci bankovního sektoru. To by mohlo dále podpořit růst akcií amerických bank.

Evropské banky těží z rovnováhy mezi inflací a růstem

„Pro evropské banky byl letošní rok ještě lepší. Zvýšený zájem investorů o trhy mimo USA pomohl akciím předních evropských bank k mimořádným ziskům. Ty největší vzrostly i o více než 90 %. Francouzská Société Générale vzrostla o 99 %, Banco Santander o 93 % a Deutsche Bank o 68 %,“ dodává Rochlitz.

V Evropě jsou podle jeho názoru makroekonomické podmínky stabilní, inflace je pod kontrolou, úrokové sazby klesly dost na podporu úvěrování, ale zároveň zůstávají dost vysoko na to, aby si banky udrželi ziskové marže. K růstu navíc přispívají fiskální investice, které stimulují poptávku a vytvářejí příznivé prostředí pro další expanzi bankovního sektoru.

Sazby klesají i v Česku

Ne všechny centrální banky však postupují stejně rychle. Americký Fed zaostává a sazby začal snižovat až v září, zatímco ECB už letos snížila svou depozitní sazbu o 1 p.b. na úroveň 2 %, ČNB postupuje opatrněji a sazby snížila pouze o 0,5 p.b. na 3,5 % a prozatím neplánuje další snižování. Nižší úrokové sazby se ale pomalu začínají promítat do úrokových sazeb na úvěrech. Hypoteční sazby v Česku letos klesly zhruba o 0,25 p.b. Pokud obchodní válka nebude mít nečekaně velký vliv na růst cen, prostor pro další pokles sazeb v příštím roce zůstává otevřený.

„Výsledky bank tak nabídnou důležitý náhled na vývoj ekonomiky a finanční zdraví spotřebitelů. Investoři by měli sledovat míru špatných úvěrů, opožděné platby, poptávku po úvěrech i výhled bank na další čtvrtletí. Spolu s výsledky AI gigantů ASML a TSMC tento týden napoví, v jaké kondici vstupuje světová ekonomika do závěru roku,“ uzavírá Rochlitz.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 15. 10.  Útlum evropského průmyslu nekončí. Irsko opticky zachraňuje čísla, ale kontinent ztrácí konkurenceschopnost

    Průmysl v zemích EU prochází velmi nepříznivým obdobím. Na jaře jej sice podpořily zakázky vyvolené předzásobením amerických zákazníků, avšak s tím, jak tento efekt odezněl, průmysl se vrátil do kolejí vedoucích k dalšímu útlumu. Meziroční čísla rozhodně nevypadají úplně zle (+1,1 %), avšak jsou silně ovlivněna kreativními výsledky irského průmyslu. Ten se sice svojí velikostí nemůže rovnat větším zemím, avšak s dvoucifernými růsty (aktuálně +29 %) už s celkovým výsledkem EU silně zahýbat umí. A dělá to vlastně letos nepřetržitě. Fakticky bez zahrnutí Irska je evropský průmysl už 28 měsíců na ústupu.

    „Z červených čísel ho nedostal ani pozvolný růst evropské ekonomiky, protože jak je zřejmé, že problémy průmyslu nejsou cyklického, ale strukturálního charakteru. Ostatně jen samotný automotive tento scénář vlastně docela dobře ilustruje. Zatímco prodeje aut mírně rostou, evropští výrobci (čest výjimkám) ztrácejí tržní podíly na domácím evropském trhu i na dříve tolik protěžovaném asijském trhu. Celní handicap v podobě amerických cen a k tomu výrazné posílení eura vůči dolaru jsou už jen doplňkové políčky tomuto dříve úspěšnému odvětví,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    Průmysl EU podle něj trpí ztrátou konkurenceschopnosti v důsledku ztráty inovačního leadershipu, nesrovnatelně drahých energií a bující byrokracie. První problém jde přitom na vrub především samotným firmám, nicméně druhé dva jsou dílem politických rozhodnutí na evropské i národní úrovni. „A jaké je řešení? Dotace, tedy spíše dotační sliby – viz Německo. Deindustrializace EU paradoxně v časech deglobalizace ‚úspěšně‘ pokračuje dál a nic na tom nemění ani šum irských statistik, které opticky vylepšují výsledky upadajícího dříve silného odvětví,“ uzavírá Dufek.

  • 14. 10.  Holding Safe Word Invest posiluje řízení i růst, Centr Group povede zkušený manažer Pavel Vašíček

    Holding Safe World Invest jmenoval k 1. říjnu 2025 Pavla Vašíčka novým generálním ředitelem společnosti Centr Group. Zkušený manažer s více než dvacetiletou praxí v průmyslu, bezpečnosti a strategickém řízení přebírá odpovědnost za všechny aktivity skupiny v Česku a na Slovensku. Cílem změny je posílit obchodní růst, zvýšit efektivitu napříč divizemi a urychlit technologický rozvoj skupiny, která patří mezi významné poskytovatele služeb v oblasti bezpečnosti, facility managementu a energetiky.

    Pavel Vašíček přináší do Centru Group zkušenosti z velkých průmyslových a servisních společností. Působil ve vedení CE Industries, Vítkovice Steel, Hyundai Motor Manufacturing Czech či Celestica, kde vedl rozsáhlé týmy a projekty s mezinárodním přesahem. Svoji kariéru začínal u Vojenské policie, následně působil jako důstojník OSN a později jako bezpečnostní konzultant v Kanadě. Jeho manažerský styl staví na disciplíně, strategickém myšlení a důrazu na týmovou spolupráci.

    Zakladatel a vlastník holdingu Safe World Invest Jaroslav Pajonk však zůstává v roli strategického lídra skupiny, který se soustředí hlavně na akviziční činnost, investice do technologií a rozvoj nových projektů.

  • 13. 10.  Finance Direct auta povede Jan Zejda

    Direct auto posiluje svůj vrcholový management. Od 1. září se novým finančním ředitelem (CFO) stal Jan Zejda, který přichází s bohatými zkušenostmi z firem Eurowag, Vodafone a LutherOne. V minulosti se specializoval na finance a controlling, zejména v komerčním prostředí, a nyní bude zodpovědný za stabilizaci a modernizaci finančního řízení Direct auta. Na pozici CFO nahradil Jardu Louženského, který se rozhodl k 23. září odejít.

    Automotive vnímám jako velice konkurenční prostředí, ve kterém je třeba dosahovat maximální efektivity, aby firma uspěla. Mým cílem je stabilizovat a modernizovat finance, abychom těchto efektivit dosáhli a vytvořili solidní základ pro budoucí expanzi jak na českém, tak zahraničním trhu,“ říká Jan Zejda.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Flexinovela je jen dalším kolečkem legislativní mašinerie

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Takto vypadá nový český Wi-Fi router Turris Omnia NG

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Otrávit jazykové modely je pozoruhodně snadné

Polovině případů rakoviny se dá předejít, říká lékař

Běží prevence nádoru slinivky, jakým trpí expremiér Topolánek

Penny v Nuslích se muselo přizpůsobit a je černobílé

IKEA představila kuličky se zcela novou chutí. Stojí 99 korun

Péče praktiků se brzy změní. Více testů, EKG a péče na míru

Hlasování o Chat Control bylo znovu odloženo

Vasektomie a sterilizace můžete mít i na pojišťovnu

Synology povoluje disky jiných značek, ale jen u některých NAS

Česká armáda se zaměřuje na kvantové technologie a AI

Motoristé chtěli snížit OSVČ odvody, ale navrhli jejich zvýšení

Když od bolavých zad brní nohy nebo ruce, je čas řešit to s lékařem

Nejen Windows 10, podpora končí i pro Windows 11 23H2

Chat Control by děti ochránil. Ale za jakou cenu?

Schillerová: OSVČ snížíme pro rok 2026 odvody, letos to nestihneme