Vendor lock-in, který bolí i rozpočet. Proč firmy opouštějí VMware?

Co je podle vás hlavní impulz, proč se firmy dnes začínají intenzivněji zajímat o opuštění VMware?
Jednoznačně změna licenční politiky po akvizici VMware firmou Broadcom. Ta s sebou přinesla dramatický nárůst nákladů na licence a zároveň ztížila plánování. Některé firmy hlásí skokový nárůst nákladů v desítkách procent, někdy i víc. Pro řadu podniků to není jen otázka IT, ale zásadní rozpočtové rozhodnutí – zůstat a platit stále více, nebo najít cestu k technologické i finanční nezávislosti.
Společnost Unicorn Cloud Systems nabízí firmám pomoc v podobě VMware Exit strategie. V čem přesně spočívá a proč je důležitá i pro finanční vedení organizací, a nejen pro IT?
Naše strategie pomáhá firmám systematicky vyhodnotit, do jaké míry jsou na VMwaru závislé, jaké existují alternativy a co obnáší případný přechod – z hlediska financí, rizik i provozu. Na základě detailního assessmentu klient získá jasný obraz o stavu své infrastruktury, potenciálu k úsporám i o možných migračních scénářích. Cílem je snížit závislost na jednom vendorovi a zároveň zajistit hladký provoz – bez výpadků a bez neplánovaných investic.
Jaká je návratnost této investice? Dá se vyčíslit?
U velkých firem, které provozují stovky až tisíce virtuálních serverů, se mohou náklady na migraci pohybovat v řádu desítek milionů korun. Zní to jako velké číslo – ale při správné implementaci je návratnost obvykle mezi třemi až pěti lety. Získáte nižší provozní náklady, lepší predikovatelnost výdajů a větší agilitu v rozvoji IT. A hlavně už nejste v rukou jednoho dodavatele, který vám může kdykoliv změnit podmínky.
Jak se firmám daří přechod z VMwaru zvládnout v praxi? Není to příliš riskantní?
Právě naopak. Díky metodice, kterou máme ověřenou z rozsáhlých projektů ve finančním sektoru, vědě i průmyslu, víme, jak předejít výpadkům a rizikům. Klíčová je fáze tzv. proof of concept, kde si firma bezpečně ověří, že navržené řešení opravdu funguje v jejím prostředí. Vytvoříme jasný plán migrace, definujeme potřebné služby a celý proces řídíme tak, aby byl co nejhladší. Po přechodu zajišťujeme i provoz nové infrastruktury a její další optimalizaci.
Lze tedy říct, že to není jen technologická změna, ale i strategické rozhodnutí?
Přesně tak. Nejde jen o změnu platformy – ale o transformaci přístupu ke správě IT a k řízení nákladů. Podobně jako migrace do cloudu i VMware Exit Strategie je dnes jedním z hlavních transformačních témat. Pomáhá firmám získat větší nezávislost, flexibilitu a kontrolu nad tím, jak investují do své infrastruktury. A to je rozhodnutí, které se neřeší jen na úrovni IT, ale velmi často právě ve spolupráci s finančním oddělením.
Jaké typy firem o toto řešení aktuálně nejvíce projevují zájem?
Jsou to zejména větší podniky z bankovnictví, pojišťovnictví, vědy a průmyslu – tedy organizace, kde má IT strategický význam a kde se zároveň sleduje každá koruna. Ale stále častěji se přidávají i středně velké firmy, které nechtějí čekat, až se jim náklady na VMware utrhnou ze řetězu. Všechny je spojuje jedno – chtějí mít kontrolu nad náklady, vývojem i svým technologickým směrem.
Co byste poradil firmám, které zatím jen zvažují, že se VMwaru zbaví?
Neodkládat analýzu. Čím dřív zjistíte, jak na tom skutečně jste, tím lepší pozici máte k rozhodování. Exit z VMwaru nemusí být otázkou radikálního řezu – někdy stačí snížit závislost nebo diverzifikovat řešení. Ale ta rozhodnutí musejí stát na datech. A právě to jim naše strategie poskytne – podklad pro odpovědné rozhodnutí, které zohledňuje finance, rizika i dlouhodobé cíle firmy.