Většina českých firem už počítá a zveřejňuje svou uhlíkovou stopu, třetina ale stále zaostává

„Během čtyř let, kdy jsme realizovali průzkum Carbon Tracker, sledujeme setrvalý nárůst firem, které počítají svou uhlíkovou stopu. Nejde však o reakci na českou legislativu, ta v této oblasti prakticky téměř neexistuje, ale o tlak trhu a evropské legislativy,“ popisuje předseda správní rady Climate & Sustainable Leaders CR Lukáš Ferkl a dodává, že tlak trhu je aktuálně významně vyšší než tlak legislativy. Dále vyzdvihuje nutnost disponovat tvrdými daty o tom, jak firmy k výpočtu CO2 stopy přistupují.
Většina firem už měří, třetina stále nepočítá
Podle dat Carbon Trackeru 2025 zveřejňuje svou uhlíkovou stopu v rámci skupiny 42 % společností, 13,3 % ji uvádí v lokálním nefinančním reportu (NFR) a 10,7 % poskytlo hodnoty v rámci dotazníku. Přibližně 3,3 % firem stopu počítá, ale nezveřejňuje, zatímco 1,3 % je teprve ve fázi výpočtu. Nicméně 29,3 % firem uhlíkovou stopu stále vůbec nepočítá, což podle autorů průzkumu představuje značný prostor pro zlepšení, zejména s ohledem na blížící se povinnosti podle směrnice CSRD.
Finanční sektor s náskokem
Největší pokrok je patrný u finančních institucí, kde již 100 % firem svou uhlíkovou stopu počítá. Výrazně se zlepšila také výroba (81 %), obchod a distribuce (63 %) a stavebnictví (75 %). Pozitivní trend se projevil zejména v energeticky a materiálově náročných sektorech – výroba meziročně posílila o 14 procentních bodů, finanční sektor o 15 bodů a obchod a distribuce o 2 body. Naopak pokles aktivity byl zaznamenán v IT a telekomunikacích, kde se podíl firem s výpočtem snížil z 83 % v roce 2023 na 64 %.
Z organizací, které uhlíkovou stopu počítají, 55,3 % již zahrnuje všechny tři scopy – Scope 1, 2 a 3. Dalších 15,3 % pracuje pouze se Scope 1 a 2, zatímco téměř třetina (29,3 %) výpočet vůbec neprovádí. To znamená, že právě tyto firmy čeká největší zátěž při implementaci požadavků CSRD. Nejvyšší míru komplexního výpočtu (Scope 1–3) vykazuje výrobní sektor (68 %), zatímco například hazard a zábava zatím veřejně nevykazují téměř žádnou aktivitu.
Výpočet nepřímých emisí ze Scope 3 je podle průzkumu nadále nejkomplikovanější částí procesu. Společnosti často narážejí na nedostupnost dat mimo hranice organizace a nutnost využívat databázové emisní faktory či odhady. Zpracování výpočtu Scope 3 může podle respondentů trvat od půl roku až po více než rok, v závislosti na úrovni znalostí a kapacitách interních týmů.
Audit a dekarbonizační cíle: firmy se probouzejí
Zatímco auditem výpočtu uhlíkové stopy prochází především povinné subjekty – finanční sektor (60 %), výroba (47 %) a IT a telekomunikace (45 %) – ostatní firmy zatím auditní procesy teprve zavádějí. Alarmujícím zjištěním však zůstává, že 44 % společností nemá stanovené žádné dekarbonizační cíle. Naopak 32,7 % firem plánuje snížení emisí o více než 10 %, což podle autorů průzkumu potvrzuje rostoucí zájem o reálnou dekarbonizaci.
Ve srovnání s firmami v Evropské unii mají české společnosti dekarbonizační cíle stanoveny méně častěji – výjimkou je pouze finanční sektor, kde je situace srovnatelná, a výroba, kde strategii vyžaduje trh. Podle společnosti EY, která průzkum realizovala, to potvrzuje, že tlak trhu v Česku předbíhá legislativní rámec.