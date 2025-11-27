CFOtrends  »  Většina českých firem už počítá a zveřejňuje svou uhlíkovou stopu, třetina ale stále zaostává

Většina českých firem už počítá a zveřejňuje svou uhlíkovou stopu, třetina ale stále zaostává

redakce
Dnes

Sdílet

ESG, udržitelnost
Autor: Shutterstock
Výsledky letošního průzkumu Carbon Tracker 2025 ukazují, že české firmy dělají významné pokroky v oblasti měření a transparentního zveřejňování své uhlíkové stopy. Ze 150 největších společností působících v České republice již 70,7 % firem s uhlíkovou stopou aktivně pracuje – počítá ji a zveřejňuje. Oproti loňsku, kdy více než polovina společností své výsledky nezveřejňovala, jde o výrazný posun směrem k vyšší transparentnosti.

Během čtyř let, kdy jsme realizovali průzkum Carbon Tracker, sledujeme setrvalý nárůst firem, které počítají svou uhlíkovou stopu. Nejde však o reakci na českou legislativu, ta v této oblasti prakticky téměř neexistuje, ale o tlak trhu a evropské legislativy,“ popisuje předseda správní rady Climate & Sustainable Leaders CR Lukáš Ferkl a dodává, že tlak trhu je aktuálně významně vyšší než tlak legislativy. Dále vyzdvihuje nutnost disponovat tvrdými daty o tom, jak firmy k výpočtu CO2 stopy přistupují.

Většina firem už měří, třetina stále nepočítá

Podle dat Carbon Trackeru 2025 zveřejňuje svou uhlíkovou stopu v rámci skupiny 42 % společností, 13,3 % ji uvádí v lokálním nefinančním reportu (NFR) a 10,7 % poskytlo hodnoty v rámci dotazníku. Přibližně 3,3 % firem stopu počítá, ale nezveřejňuje, zatímco 1,3 % je teprve ve fázi výpočtu. Nicméně 29,3 % firem uhlíkovou stopu stále vůbec nepočítá, což podle autorů průzkumu představuje značný prostor pro zlepšení, zejména s ohledem na blížící se povinnosti podle směrnice CSRD.

Finanční sektor s náskokem

Největší pokrok je patrný u finančních institucí, kde již 100 % firem svou uhlíkovou stopu počítá. Výrazně se zlepšila také výroba (81 %), obchod a distribuce (63 %) a stavebnictví (75 %). Pozitivní trend se projevil zejména v energeticky a materiálově náročných sektorech – výroba meziročně posílila o 14 procentních bodů, finanční sektor o 15 bodů a obchod a distribuce o 2 body. Naopak pokles aktivity byl zaznamenán v IT a telekomunikacích, kde se podíl firem s výpočtem snížil z 83 % v roce 2023 na 64 %.

Z organizací, které uhlíkovou stopu počítají, 55,3 % již zahrnuje všechny tři scopy – Scope 1, 2 a 3. Dalších 15,3 % pracuje pouze se Scope 1 a 2, zatímco téměř třetina (29,3 %) výpočet vůbec neprovádí. To znamená, že právě tyto firmy čeká největší zátěž při implementaci požadavků CSRD. Nejvyšší míru komplexního výpočtu (Scope 1–3) vykazuje výrobní sektor (68 %), zatímco například hazard a zábava zatím veřejně nevykazují téměř žádnou aktivitu.

Výpočet nepřímých emisí ze Scope 3 je podle průzkumu nadále nejkomplikovanější částí procesu. Společnosti často narážejí na nedostupnost dat mimo hranice organizace a nutnost využívat databázové emisní faktory či odhady. Zpracování výpočtu Scope 3 může podle respondentů trvat od půl roku až po více než rok, v závislosti na úrovni znalostí a kapacitách interních týmů.

Audit a dekarbonizační cíle: firmy se probouzejí

Zatímco auditem výpočtu uhlíkové stopy prochází především povinné subjekty – finanční sektor (60 %), výroba (47 %) a IT a telekomunikace (45 %) – ostatní firmy zatím auditní procesy teprve zavádějí. Alarmujícím zjištěním však zůstává, že 44 % společností nemá stanovené žádné dekarbonizační cíle. Naopak 32,7 % firem plánuje snížení emisí o více než 10 %, což podle autorů průzkumu potvrzuje rostoucí zájem o reálnou dekarbonizaci.

Ve srovnání s firmami v Evropské unii mají české společnosti dekarbonizační cíle stanoveny méně častěji – výjimkou je pouze finanční sektor, kde je situace srovnatelná, a výroba, kde strategii vyžaduje trh. Podle společnosti EY, která průzkum realizovala, to potvrzuje, že tlak trhu v Česku předbíhá legislativní rámec.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 27. 11.  Tomáš Paňkose se stal novým finančním ředitelem UDI Group

    Developerská a investiční skupina UDI Group oznamuje jmenování Tomáše Paňka do pozice finančního ředitele. Ten přináší více než deset let zkušeností s vedením finančních týmů, řízením konsolidace mezinárodních skupin a podporou významných transakcí v realitním sektoru.

    Tomáš Paňko přichází do UDI Group ze společnosti Crestyl Real Estate, kde působil jako Operations Finance Director. Byl odpovědný za vedení týmu 14 finančních expertů, IFRS konsolidaci, reporting skupiny s aktivy přesahujícími 1,4 miliardy eur a za komunikaci s auditory, poradci a finančními institucemi. Významně se podílel také na akvizičních projektech, divesticích a veřejných emisích dluhopisů.

    Předtím zastával pozici Accounting Managera ve společnosti CTP Invest, kde řídil účetní oddělení pro české a slovenské portfolio a vedl tým při auditech, implementaci ERP systémů, due diligence a řadě korporátních transakcí. Cenné zkušenosti získal také během svého působení v KPMG v České republice i ve Velké Británii.

  • 25. 11.  Šéfkou Via Salis se stala Senka Jelenkovic, finance bude spravovat Peter Trnka

    Tým společnosti Via Salis, která je zodpovědná za první PPP projekt dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem, posiluje o dva členy s rozsáhlými znalostmi z obdobných partnerství soukromého a veřejného sektoru v zahraničí. Novou generální ředitelkou se stala Senka Jelenkovic, na pozici finančního ředitele pak nastoupil Peter Trnka.

    Senka Jelenković přináší více než 20 let odborných zkušeností, přičemž posledních 11 let působila na srbském Letišti Nikoly Tesly v Bělehradě. Předtím pracovala na Úřadu primátora města Bělehradu, u národního leteckého dopravce Srbska a ve společnosti Ball Packaging Europe. Je absolventkou magisterského studia organizačních věd a bakalářského studia italského jazyka a literatury na státní univerzitě v Bělehradě a prošla programem Leading with Finance na Harvard Business School Online.

    V říjnu 2025 se k týmu Via Salis připojil jako CFO Peter Trnka, který přináší více než 25 let odborných zkušeností v oblasti projektového a korporátního financování, z toho více než 12 let působil ve vrcholovém managementu. Zastával osm let pozici finančního ředitele ve společnosti Zero Bypass Limited, kde zodpovídal za projekt dálnice D4R7 na Slovensku, realizovaný formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).

    Působil rovněž na vedoucích pozicích ve furmě MOL Group v Rakousku a Německu, v KPMG, kde se specializoval na projektové financování a v korporátním bankovnictví Volksbank a ČSOB. Je držitelem magisterského titulu z Ekonomické univerzity v Bratislavě a z FGDA v Miláně.

  • 24. 11.  Důvěra podnikatelů se zhoršila v Česku i Německu

    Důvěra v ekonomiku podle dat ČSÚ v listopadu meziměsíčně mírně poklesla o 2,1 bodu na hodnotu 101,9, nicméně vývoj obou jeho složek byl rozdílný. Zatímco se důvěra podnikatelů snížila o 3,5 bodu těsně pod stobodovou hranici na 99,9, důvěra spotřebitelů výrazně posílila o 4,3 bodu na 111,7.

    Důvěra tuzemských firem slábne, u spotřebitelů naopak láme rekordy. Nálada firem v listopadu poklesla zhruba na dlouhodobý průměr, když se výrazně snížil index v průmyslu a stavebnictví. Optimismem naopak nadále hýří spotřebitelé, kde sentiment vystřelil na nejvyšší úroveň od roku 2018. Zlepšení navíc u domácností nastalo napříč všemi ukazateli, které vstupují do souhrnného indikátoru spotřebitelské důvěry. Vzhledem ke zpomalujícímu růstu mezd, rostoucí nezaměstnanosti a menšímu optimismu firemního sektoru však prozatím podle nás nelze reálný dopad na domácí poptávku přeceňovat,“ uvádí analytik Komerční banky Jaromír Gec.

    Zhoršení sentimentu v listopadu ukázal také německý Ifo index. Za jeho snížením z říjnových 88,4 na 88,1 bodů stála mírná korekce složky očekávání, která ale i tak zůstává celkově vyšší než hodnocení současné situace. „To by mohlo souviset s avizovaným uvolněním německé fiskální politiky, které se ale patrně začne viditelněji projevovat až v příštím roce. Podobně jako ostatní předstihové indikátory z německé ekonomiky tedy ani Ifo index stále nenaznačuje brzké a výrazné oživení ekonomické aktivity v zemi našeho hlavního obchodního partnera,“ uzavírá Gec.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Martin Komora (Vivantis): Bojem o cenu online nevyhrajeme

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu

Diabetes prvního typu se dá léčit open-source slinivkou

Kaufland začal vyrábět vlastní gothaj s velkým množstvím masa

Jak funguje platforma IBM Power11?

Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo dostane za marodění víc

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

Pětina lidí leží v nemocnicích zbytečně, ale není je kam přemístit

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2026. 0smnást nových sazeb

Vánoční nákupy ohrožují podvodné e-shopy a falešné reklamy

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

Lenovo ThinkPad P14s: uživatelské zkušenosti po půl roce používání

Digitální pracoviště budoucnosti: Bez AI a DEX se už neobejdete

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Osvědčený recept na linecké. Zásadní je správný poměr surovin

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

Narozen v 70. letech, diagnóza mrtvice. Případů přibývá