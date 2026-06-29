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Více než polovina firem bude nabírat, přidávat bude 14 % zaměstnavatelů

redakce
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Zaměstnanci
Autor: Depositphotos
Zaměstnanci
Zdá se, že ekonomika se oklepala. Oproti předchozímu čtvrtletí o třináct procentních bodů více zaměstnavatelů plánuje nabírat zaměstnance ve třetím čtvrtletí. Vyplývá to z pravidelného online průzkumu personální agentury Předvýběr.CZ mezi stovkou stálých respondentů z řad firemních majitelů, šéfů a personalistů.

O lepší kondici podniků svědčí třeba to, že víc než každý druhý v příštím čtvrtletí až pololetí neočekává změnu ekonomické situace a devětadvacet procent dokonce počítá se zlepšením,“ říká šéf personálky František Boudný s tím, že devět z deseti zaměstnavatelů také hlásí stabilní produktivitu práce.

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Zvyšovat mzdy i ve třetím čtvrtletí plánuje 14 % podniků plánuje. V letních měsících to přitom není obvyklé, takže půjde nejspíš o firmy, které reagují na lokální tlak trhu nebo „hasí požár“ tam, kde jim chybí zaměstnanci.

Výhledy zaměstnavatelů pro třetí čtvrtletí

Výhledy zaměstnavatelů pro třetí čtvrtletí

Autor: Předvýběr.CZ

Ačkoli mají firmy velkou chuť nabírat, personalisté narazí na tvrdou realitu. Průzkum ukazuje, že sehnat lidi bude v létě stále složité. Téměř 93 % zaměstnavatelů potvrzuje, že obsadit volná místa je stejně těžké nebo těžší než dřív, a vhodných kandidátů na trhu spíše ubývá. Lidé navíc v této době méně mění práci, pokles fluktuace hlásí dvakrát více firem než její nárůst,“ uzavírá Boudný.

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redakce

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