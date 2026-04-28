Více než polovina firem v Česku by si připlatila za ukládání dat v EU

Datová suverenita se stává jedním z hlavních témat při výběru firemních IT řešení. Pro tři čtvrtiny firem v Česku je důležité, aby jejich data zůstala v Evropské unii, a více než polovina z nich by si za to i připlatila. Vyplývá to z průzkumu SAP mezi 350 vedoucími pracovníky v Česku a na Slovensku. Téměř dvě třetiny firem chtějí datovou suverenitu zohlednit i při výběru dodavatele.

Firmy v Česku dnes neřeší jen cenu nebo výkon technologií, ale i to, komu svěřují kontrolu nad svými daty, což je zásadní posun. Na významu datové suverenity se přitom shodují manažeři napříč generacemi s tím, že se liší jen v tom, jak velké riziko je kdo ochotný přijmout. Pro nás jako dodavatele to znamená mít mnohem hlubší znalosti a jasné odpovědi na otázky, které dříve vůbec nezaznívaly. Datová suverenita se tak z okrajového tématu stává kritériem, které ovlivňuje rozhodování celé firmy,“ říká Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR.

Manažeři nejčastěji preferují model, kdy by v suverénním cloudu měli jen určité kategorie dat, za jejichž uložení by si připlatili. Tento přístup upřednostnilo 36 % dotázaných. Uložení všech dat v suverénním cloudu za vyšší cenu by volilo 15 % manažerů.

Mladší manažeři častěji prosazují ukládání dat v EU

U našich východních sousedů je podpora datové suverenity výraznější. Zatímco v Česku považují téma za důležité tři čtvrtiny manažerů, na Slovensku se tak vyjádřilo 87 %. Největší rozdíl mezi oběma zeměmi se ukazuje u vedoucích pracovníků ve věku 45 až 53 let. V Česku jde o skupinu, která vyjádřila napříč věkovým spekterem podporu nejméně (69 %), na Slovensku je tomu přesně naopak (93 %).

Nižší podpora v této věkové skupině v Česku ale neznamená odmítání datové suverenity. Spíše ukazuje na větší nejistotu. Pouze pro každého jedenáctého nehraje uložení dat výhradně v Evropské unii roli při výběru IT dodavatele. Oproti tomu 38 % respondentů stále váhá, zda toto kritérium zohlední, což je téměř dvakrát tolik v porovnání s mladší skupinou manažerů ve věku 27 až 35 let, kde je nerozhodný každý pátý.

Větší nejistota panuje i na straně velkých firem. Každý třetí vedoucí pracovník ve firmě s více než 250 zaměstnanci si zatím na téma neudělal definitivní názor. U středních firem je to méně než každý sedmý.

Datová suverenita je komplexní téma zahrnující kontrolu nejen nad daty, ale i nad procesy a infrastrukturou. Firmy, které otevírají své systémy moderním technologiím, dnes mnohem více přemýšlejí o tom, kdo má k jejich systémům přístup a jak vyhoví regulatorním požadavkům. Přitom mnohé z nich si svoji bezpečnostní strategii teprve vytvářejí. Je zřejmé, že téma datové suverenity už dávno nerezonuje jen ve veřejné správě, ale stává se prioritou i pro soukromé podniky,“ říká Miroslav Pavlas, odborník SAP na suverénní cloud a veřejný sektor.

Při výběru nového dodavatele IT řešení budou řešit otázku suverénního cloudu dvě třetiny manažerů. Největší podporu získává téma u mladších zástupců. Ve věkové kategorii mezi 27 a 35 lety bude kritérium zohledňovat 69 % respondentů a u nejmladších manažerů ve věku 18 až 26 let to jsou celé tři čtvrtiny.

Nejcitlivější jsou finanční data

Podniky v Česku i na Slovensku zároveň zvažují, jaké informace by v evropských datových centrech chtěly mít uložené. Celkem 40 % tuzemských firem by upřednostnilo finanční data. Následují data z provozu a dodavatelských řetězců (34 %) a údaje z IT systémů a jejich zabezpečení (26 %). Oblastí s nejmenší preferencí jsou zákaznická a marketingová data, u kterých by uložení v EU požadovala méně než každá pátá firma.

U našich východních sousedů se pořadí mění. Na prvním místě jsou data z provozu a dodavatelských řetězců (31 %), následované finančními daty (29 %) a informacemi o výzkumu a vývoji (25 %).

Krátce

  • 27. 4.  V Česku přibylo 5 799 firem, o 44 % více než v minulém roce

    Za první tři měsíce letošního roku v Česku vzniklo 10 312 obchodních společností, meziročně o 19 % více. Naopak 4 513 jich zaniklo, to je o 3 % méně než v prvním čtvrtletí loňského roku. Na trhu tak přibylo 5 799 firem. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    „Letos v prvních třech měsících byla na trhu opačná situace než loni, kdy se meziročně počet vzniklých firem zvýšil pouze mírně, a počet zaniklých společností naopak výrazně vzrostl. V období od ledna do konce března letošního roku na trh vstoupilo o téměř pětinu více firem než loni a počet zaniklých firem klesl. Ve výsledku tak na trhu přibylo nejvíce firem za první čtvrtletí od roku 2017, kdy byl za první tři měsíce čistý přírůstek o zhruba tisíc firem vyšší,“ říká analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

  • 27. 4.  Důvěra v ekonomiku odráží nejistotu podnikatelů a obavy domácností

    Souhrnný indikátor důvěry se v dubnu meziměsíčně mírně snížil o 0,8 bodu na 101,3 při rozdílném vývoji obou jeho složek. Zatímco indikátor důvěry podnikatelů zůstal na své březnové úrovni (100,4), indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 4,4 bodu na hodnotu 106,0.

    „Důvěra podnikatelů v ekonomiku se v dubnu meziměsíčně nezměnila. Mnohé podnikatele dlouhodobě limituje nedostatečná poptávka a v některých odvětvích také nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Ještě výraznější bariérou růstu produkce než doposud se stává i zhoršující se geopolitická situace, která má mimo jiné výrazný vliv na rostoucí ceny vstupů,“ uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst s tím, že důvěra spotřebitelů se snížila. 

    Domácnosti se totiž obávají zhoršení hospodářské situace v Česku i své vlastní finanční situace. Negativně lze přitom hodnotit i výrazně vyšší obavy z dalšího růstu cen, jejichž příčinou je hlavně současná geopolitická situace. Více podrobností najdete na webu ČSÚ.

  • 22. 4.  Moody’s zvyšuje rating J&T Banky

    Agentura Moody’s ve zprávě z 21. dubna 2026 zvýšila rating dlouhodobých vkladů J&T Banky z Baa2 na A3 a rating seniorních nezajištěných závazků z Baa3 na Baa2. Výhled ratingu dlouhodobých vkladů banky zůstává pozitivní, výhled seniorních nezajištěných závazků je stabilní. Zvýšení ratingu odráží stabilně se zlepšující finanční výkonnost banky, rozšiřování obchodních aktivit a s tím související diverzifikaci provozních výnosů, podpořenou setrvalým a udržitelným nárůstem významu neúrokových výnosů banky, především z dynamicky rostoucí správy majetku.

    J&T Banka v uplynulém roce navázala na úspěšné výsledky hospodaření posledních let a uzavřela rok 2025 s historicky nejvyšším konsolidovaným čistým ziskem ve výši 6,5 miliardy korun (+3,2 % meziročně). Dařilo se jí ve všech hlavních oblastech podnikání, v korporátním a investičním bankovnictví i privátním bankovnictví a správě majetku.

