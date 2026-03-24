Vlastní kapitál, jeho složky a rizikové situace

Vlastní kapitál není jen účetní kategorií. Je ukazatelem finanční stability společnosti a zároveň limitem pro distribuci zdrojů společníkům. Nesprávné vyhodnocení jeho struktury může vést k porušení zákonných pravidel, ohrožení věřitelů i odpovědnosti statutárních orgánů.
Struktura složek vlastního kapitálu
1. Vklady vlastníků
Vklady vlastníků představují hodnotu vloženou jejími majiteli do společnosti. Mohou být splaceny v peněžité i nepeněžité formě. Obvykle se jedná o základní kapitál či příplatky mimo něj.
Vklady peněžité – tedy peníze – jsou snadno vyčíslitelné. Naopak vklady nepeněžité – například majetkové podíly nebo nemovitosti – musí být k okamžiku vkladu do společnosti oceněny znalcem, aby bylo možné jejich promítnutí do účetnictví. Výše ocenění má přímý dopad na hodnotu vlastního kapitálu a může mít vliv na budoucí přecenění majetku.
2. Výsledky hospodaření a fondy tvořené ze zisku
Zisky generované podnikatelskou činností jsou klíčovou složkou vlastního jmění podniku. Majitelé společnosti se mohou rozhodnout, zda si zisky rozdělí a vyplatí, anebo je reinvestují do dalšího fungování či rozvoje firmy. Možná je i kombinace obou variant.
Hodnotu vlastního kapitálu pak snižují vyplacené zálohy na podíly na zisku, které podléhají stejnému daňovému režimu jako samotné výplaty podílů.
3. Ostatní kapitálové fondy
Ostatní kapitálové fondy vznikají nejčastěji při podnikových transakcích přeceněním majetku a závazků na reálnou hodnotu. Obvyklou situací je nárůst vlastního kapitálu, čímž může být docíleno věrohodnějšího ocenění jmění firmy – ve srovnání s oceněním historickými cenami. Navýšení ostatních kapitálových fondů zůstává ve vlastním kapitálu, dokud není přeceněné aktivum prodáno nebo jinak převedeno (například odštěpeno do jiné společnosti).
Přecenění je účelově vázané na konkrétní aktivum, což znamená, že při jeho realizaci (například prodeji přeceněného majetku) může nastat zdanění tím dosaženého kapitálového zisku.
Oceňovací rozdíly vzniklé při přeměnách obchodních korporací, jako jsou fúze nebo rozdělení, mohou být využity ale také třeba na zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti, což ovlivňuje jak kapitálovou strukturu, tak distribuci vlastních zdrojů.
Rizikové situace ve vlastním kapitálu
K nabourání finanční stability společnosti může dojít v několika specifických situacích, při nichž dochází k ohrožení vlastního kapitálu. Takové případy vyžadují pečlivé zvážení daňových, účetních i právních aspektů, jelikož zpravidla limitují výplaty vlastních zdrojů mezi společníky.
- Záporný vlastní kapitál
Pokud má společnost záporný vlastní kapitál, nemůže realizovat výplatu podílů na zisku. Tento stav signalizuje, že společnost čelí finančním problémům a její vlastní kapitál (tedy vlastní financování) je neudržitelný. Výplata vlastního kapitálu v takové situaci by mohla vést k dalšímu zhoršení finanční situace společnosti a porušení pravidel pro ochranu věřitelů.
Dle ZOK (Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích) platí, že společnosti se záporným vlastním kapitálem nesmí vyplácet podíly na zisku, jelikož by tím ohrozily svou finanční stabilitu a schopnost plnit své závazky. Před jakoukoliv výplatou je nutné vyřešit výši vlastního kapitálu, například prostřednictvím kapitálového posílení nebo restrukturalizace.
- Výplata zisku zápočtem
V případě, že společnost není dostatečně likvidní k vyplacení podílů na zisku, nabízí se řešení formou výplaty podílu na zisku zápočtem proti pohledávce za společníkem (například z titulu půjčky společníkovi).
Zápočet je možný pouze v případě, že obě strany souhlasí s tímto způsobem vypořádání a pohledávky jsou jasně identifikované a právně uznatelné. Tento postup může být vhodný, pokud společnost čelí dočasnému problému s likviditou, ale je nutné zajistit, že všechny právní kroky a účetní procedury jsou splněny, aby nedošlo k porušení předpisů.
Zápočet je přijatelný pouze v souladu s pravidly pro ochranu věřitelů, což znamená, že se musí vzít v úvahu nejen pohledávky, ale i závazky vůči třetím stranám.
- Neuhrazená ztráta a přeměna
Pokud společnost vykazuje neuhrazenou ztrátu minulých let nebo prochází přeměnou (například fúzí nebo rozdělením), musí být výplata vlastního kapitálu pečlivě naplánována, aby nedošlo k porušení pravidel pro rozdělení zisku. Neuhrazené ztráty mohou mít dopad na schopnost společnosti rozdělit zisk, protože podle ZOK nesmí být zisk vyplácen, pokud by to vedlo ke snížení vlastního kapitálu pod zákonem stanovenou hranici.
Přeměna společnosti může mít také specifické účetní a právní požadavky na výplatu vlastního kapitálu, zejména pokud se mění struktura kapitálu nebo majetkové podíly.
CFO checklist
Na straně pasiv rozvahy nejsou obsaženy jen informace o závazcích společnosti. Obsahuje také velmi cenný nástroj řízení finanční kondice společnosti – vlastní kapitál, který představuje vlastní zdroje financování společnosti. Ačkoliv se může zdát, že jeho role je nevýznamná, opak je pravdou. Zrcadlí totiž dlouhodobou efektivitu hospodaření firmy a jeho výše vypovídá o strategickém ekonomickém plánování managementu i vhodném využití dostupných zdrojů.
Na co si tedy dát pozor při výplatě zisku a práce s vlastním kapitálem? Před rozhodnutím o výplatě vlastních zdrojů si položte tyto otázky.
1. Je vlastní kapitál kladný a dostatečný?
- Nehrozí snížení pod zákonný rámec?
- Je splněn bilanční i insolvenční test?
2. Jsou uhrazeny ztráty minulých let?
- Neomezuje neuhrazená ztráta možnost distribuce zisku?
3. Z jaké složky kapitálu se vyplácí?
- Nerozdělený zisk?
- Ostatní kapitálové fondy (například 413)?
- Je správně vyhodnocen daňový režim výplaty?
4. Nevzniká riziko porušení ochrany věřitelů?
- Má společnost dostatečnou likviditu po výplatě?
- Neohrozí výplata schopnost splácet závazky?
5. Neprobíhá přeměna nebo významná změna struktury?
- Není výplata limitována probíhající fúzí, rozdělením či restrukturalizací?
6. Je rozhodnutí řádně zdokumentováno?
- Usnesení valné hromady / rozhodnutí jediného společníka
- Podkladová analýza testů
- Daňové posouzení