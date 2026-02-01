CFOtrends  »  Vodafone chce urychlit transformační agendu, posiluje proto vedení

Vodafone chce urychlit transformační agendu, posiluje proto vedení

Dnes

Generální ředitelka Vodafonu Česká republika Violeta Luca
Vodafone Česká republika oznamuje dvě personální změny ve svém top managementu, jejichž cílem je dále urychlit transformaci společnosti, posílit schopnost realizace strategie a zlepšit zákaznickou zkušenost. Společnost tak doplňuje svůj devítičlenný tým top managementu.

Tyto změny přinášejí do vedení společnosti další zkušenosti a kapacity a posilují schopnost Vodafonu rychleji realizovat strategické priority, být lépe připraven na budoucnost a být ještě blíže zákazníkům a zákaznicím.

Změny na pozicích HRD a CIO

Od ledna nastoupila na pozici viceprezidentky pro oblast People & Property (HRD) Dana Fajmonová, která přichází po dlouholeté kariéře v bankovnictví a technologickém sektoru. Od února se pak na pozici viceprezidentky pro IT (CIO) připojí Hilda László, která do Česka přichází po úspěšném působení v technologickém vedení Vodafonu v Albánii.

Viceprezidentka Vodafonu pro IT Hilda László

Hilda László je zkušená technologická lídryně v oblasti telekomunikací. Ve Vodafonu Albánie řídila rozsáhlé modernizace klíčových IT systémů, zlepšila způsob práce s daty a procesy a vedla spuštění aplikace OneApp (Můj Vodafone+) jako jednotné digitální platformy pro zákazníky. Pod jejím vedením se zvýšila spolehlivost systémů, výrazně se zkrátila doba řešení kritických incidentů a společnost posílila svou celkovou úroveň kybernetické bezpečnosti.

Viceprezidentka Vodafonu pro oblast People & Property Dana Fajmonová

Dana Fajmonová je lídryně v oblasti People & Culture s výrazným zázemím a rozsáhlými zkušenostmi ve finančních službách a technologiích. V Raiffeisenbank měla na starosti kompletní HR agendu, rozvoj leadershipu a dovedností, zavedení hybridního způsobu práce ve velkém měřítku a urychlení digitalizace HR s cílem podpořit výkonnost a růst firmy.

„Abychom dokázali zákaznicím a zákazníkům doručovat služby, které očekávají, musíme vynikat ve dvou oblastech: v kultuře, která dokáže proměnit strategii v každodenní realizaci, a v technologiích, které stojí za každou interakcí. Hilda a Dana posilují naše vedení přesně tam, kde je to dnes nejdůležitější, a to je v modernizaci technologického prostředí a v budování schopností a pracovního prostředí, které našim lidem umožní podávat ty nejlepší výkony,“ uvedla generální ředitelka Vodafonu Česká republika Violeta Luca.

Jeden tým, jedna vize

příchodem nových viceprezidentek CIO a HRD Vodafone v Česku posiluje oblasti, které budou zásadní pro jeho budoucí směřování. Společnost se zaměřuje na systémy, dovednosti a způsoby práce, které jí umožní urychlit transformaci a nabídnout zákazníkům a zákaznicím ještě lepší služby.

V oblasti technologií bude Vodafone modernizovat klíčové systémy, na nichž stojí každodenní fungování služeb. To zahrnuje rozvoj platforem stojících za digitálními kanály, lepší práci s daty napříč společností a využití umělé inteligence pro rychlejší, plynulejší a spolehlivější služby. Součástí této změny je také omezení složitých zastaralých technologií, přesun řešení do cloudu tam, kde to zlepší zákaznickou zkušenost, a další posilování kybernetické bezpečnosti.

Zároveň bude Vodafone pokračovat v investicích do rozvoje svých lidí. Cílem je budovat týmy s dovednostmi potřebnými pro budoucnost, zejména v oblastech digitálních technologií, dat, produktů a IT. Rozvoj leadershipu, cílené vzdělávací programy, chytřejší plánování práce a odpovídající systém hodnocení výkonu pomohou týmům pracovat s větší jistotou, rychlostí a odpovědností.

Krátce

  • 1. 2.  HDP rostl, ale mírně pod odhady

    Hrubý domácí produkt vzrostl v roce 2025 podle předběžného odhadu o 2,5 %. Ve 4. čtvrtletí se zvýšil mezičtvrtletně o 0,5 % a meziročně o 2,4 %.Růst české ekonomiky tak podle ekonomů pozitivně překvapil, i když zůstal mírně pod odhady.

    Spotřeba domácností díky obnově reálných mezd a ústupu inflace solidně rostla a domácí poptávka tak přebrala roli hlavního růstového motoru. Zahraniční obchod zůstal překvapivě odolný, což zmírňovalo negativní dopady slabšího externího prostředí. Americká celní politika sice po většinu roku držela tuzemské firmy v nejistotě, ale většina exportérů se byla schopna proměnlivému prostředí přizpůsobit. V závěru loňského roku se začal postupně rozjíždět i zpracovatelský průmysl,“ říká hlavní analytik společnosti Citfin Miroslav Novák s tím, že i výhled pro letošní rok zůstává optimistický, a to navzdory méně stabilnímu vnějšímu prostředí. Růst české ekonomiky by měl v roce 2026 opět překonat 2 % a pohybovat se v rozmezí 2 % až 2,5 %.

  • 29. 1.  V Česku loni přibylo 17 050 firem, meziročně o 23 % více

    Na trhu v Česku loni přibylo 17 050 firem, což představuje 23% meziroční nárůst. Ve skutečnosti vzniklo 34 860 obchodních společností, ale zároveň jich 17 810 zaniklo. „Ve výsledku se počet firem na trhu zvýšil nejvíce od roku 2018. Přispěl k tomu ekonomický růst, nízká inflace a rostoucí poptávka domácností po zboží a službách. Opačně působily poměrně vysoké úrokové sazby, s nimiž se některé firmy nevyrovnaly a trh opustily,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    Již tradičně má více než polovina firem, které v loňském roce zahájily činnost, sídlo v Praze. Druhý nejvyšší počet nových společností, i když se značným odstupem, vykázal Jihomoravský, Středočeský a Moravskoslezský kraj. Na tyto čtyři kraje připadají více než tři čtvrtiny všech nově vzniklých společností.

    Tak jako v předchozích letech se nejvíce společností, které loni vznikly, věnuje obchodu, poté stavebnictví nebo nakládání s nemovitostmi. Nejrychleji se počet firem zvyšoval v oboru zdravotní a sociální péče, ve kterém na 10 zaniklých společností připadlo 57 nových.

  • 28. 1.  Snížení sazeb již v únoru? Jan Frait to připustil v rozhovoru pro Reuters

    Viceguvernér ČNB Jan Frait poskytl rozhovor agentuře Reuters, v němž prohlásil, že bankovní rada může diskutovat případné snížení úrokových sazeb již na svém zasedání 5. února. Jak bude ale on sám nakonec hlasovat, to bude záviset na nové prognóze ČNB. Zatím vývoj domácí ekonomiky dle jeho slov snižování úrokových sazeb neospravedlňuje. 

    Pokud by letos mělo dojít ke snižování sazeb, viděl by Frait jeho rozsah maximálně na 50 bb. V důsledku převodu plateb za obnovitelné zdroje na stát, inflace poklesne v nadcházejících měsících pod 2% cíl. Na takovéto faktory centrální banka nereaguje, vývoj však může vést k poklesu inflačních očekávání, což už by rozhodování centrální banky podle Fraita ovlivnilo.

