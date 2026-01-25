Vstup CSG na burzu v Amsterodamu jako klíčová událost týdne

Současně CSG zahájila obchodování také na Burze cenných papírů Praha, kde byly její akcie nabídnuty na neregulovaném trhu Free Market. První obchodní den na pražské burze se nesl ve znamení výrazného růstu – cena akcie posílila oproti IPO (Initial Public Offering) ceně o 30,1 %, což potvrdilo silný zájem investorů.
Objem obchodů s akciemi CSG během prvního dne přesáhl miliardu korun a vyšplhal se na 1 007 213 085 korun. Titul se tak stal jednoznačně nejlikvidnější emisí dne. Celkový objem akciových obchodů na pražské burze činil 1 826 816 648 korun, přičemž právě emise CSG na něm měla zásadní podíl, a zařadila se tak mezi největší firmy nejen na pražské burze, ale i v rámci celé České republiky.
Likviditu akcií CSG budou od pondělí 26. ledna 2026 podporovat v roli tvůrců trhu společnosti J&T BANKA, Patria Finance a Wood & Company Financial Services. CSG zatím není součástí hlavního indexu pražské burzy PX, nicméně analytici Komerční banky očekávají, že akcie společnosti budou do indexu zařazeny při březnové rebalanci.
Úspěšný vstup na burzu se výrazně promítl také do osobního majetku majitele skupiny. Jak uvádí uvádí Patria.cz s odkazem na agenturu Bloomberg, Strnadovo jmění se v den IPO zvýšilo o 19,5 miliardy dolarů, tedy zhruba o 403 miliard korun, a dosáhlo přibližně 763 miliard korun, čímž se stal nejbohatším Čechem. Předstihl tak s výrazným náskokem nejen Renátu Kellnerovou, jejíž majetek nyní podle Bloombergu dosahuje v přepočtu 374 miliard korun, ale i Daniela Křetínského a Karla Komárka. Hodnota jejich bohatství je odhadována na méně než 300 miliard.