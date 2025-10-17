CFOtrends  »  Výrobní firmy pod palbou hackerů. Každý týden čelí tisícům útoků, největší hrozbou zůstává ransomware

Výrobní firmy pod palbou hackerů. Každý týden čelí tisícům útoků, největší hrozbou zůstává ransomware

Jana Chuchvalcová
Včera

Sdílet

Výroba
Autor: Depositphotos
Výroba
Kyberzločinci stále častěji útočí na výrobní průmysl, který se kvůli své závislosti na technologiích a složitých dodavatelských řetězcích stává ideálním cílem. Každá výrobní společnost dnes čelí v průměru 1 585 útokům týdně, což představuje meziroční téměř třetinový nárůst. V ohrožení však nejsou jen data, ale i samotná výroba – útoky často zastaví provoz a způsobí škody v řádu stovek milionů dolarů.

Kromě ransomwarových gangů se do kybernetických útoků stále častěji zapojují i státem sponzorované skupiny a hacktivisté, pro které je průmysl součástí širších kybernetických válek. A nejvíce útoků zaznamenaly výrobní společnosti na Tchajwanu (v průměru 5 100 útoků týdně na jednu společnost) a nejvyšší nárůst zaznamenala Evropa, ze které je šest z deseti zemí s nejvyšším meziročním nárůstem útoků na výrobní sektor.

Každá hodina může stát miliony

Útočníci vědí, že každá hodina, kdy výroba neběží, může stát miliony. Proto ransomwarové skupiny považují tento sektor za lukrativní. Nemusí krást citlivá data, když mohou jednoduše zastavit provoz a požadovat výkupné. Více než pětina obětí vyděračských útoků v loňském roce pocházelo z výrobního sektoru. Nejčastěji jsou vydírané americké, německé a italské výrobní společnosti,“ říká Tomáš Růžička ze společnosti Check Point Software Technologies.

Při ransomwarových útocích nejde podle něj jen o přímé finanční ztráty, ale vidíme i kaskádový efekt: ztrátu důvěry zákazníků, porušení smluv, zpoždění inovací a zvýšené kontroly. Pro mnoho výrobců jsou poškození pověsti a škody na konkurenceschopnosti stejně nákladné jako počáteční narušení provozu.

Outstream Placeholder

V letošním roce byl například Nucor, největší výrobce oceli v Severní Americe, nucen zastavit výrobu po kybernetickém útoku. Podobně ransomwarový útok na společnost Sensata Technologies ochromil přepravu a výrobu, což vedlo ke zpožděním a napětí ve vztazích se zákazníky. V roce 2024 ransomwarový útok narušil provoz německého výrobce Schumag, který kvůli tomu nakonec skončil v insolvenci. V roce 2023 musela společnost Clorox přerušit provoz po útoku ransomwarového gangu, což vedlo k čtvrtletním ztrátám ve výši 356 milionů dolarů.

Nejslabším článkem je dodavatelský řetězec

Výrobci nepracují izolovaně. Využívají rozsáhlé sítě dodavatelů, globálních partnerů, jsou závislí na IoT a OT systémech a to vše zvyšuje riziko. Specializované hackerské skupiny prodávají přístup do výrobních sítí, což ransomwarovým gangům usnadňuje práci. Jediný zranitelný dodavatel nebo nezabezpečené IoT zařízení může vyvolat dominový efekt, který paralyzuje klidně i celé odvětví,“ upozorňuje Růžička.

Poslední roky ukázaly, jak může útok na jednoho dodavatele spustit lavinu a mít dopad na tisíce navazujících podniků. V tomto konkurenčním odvětví mohou i krátké výpadky způsobit trvalý pokles tržeb, odliv zákazníků a nenávratně poškodit značku.

Výrobní průmyslu v centru kybernetických válek

Na výrobní průmysl se stále častěji zaměřují také národní hackerské skupiny financované státy. Cílem jsou krádeže duševního vlastnictví a narušení provozu strategických společností. V posledních dvou letech byly ukradeny plány dronů, pokročilých automobilových konstrukcí a technologie související s obranou. Útoky současně probíhají na společnosti spojené s kritickou infrastrukturou, velmi aktivní jsou i hacktivisté s politickými motivy.

Míra zaplaceného výkupného při ransomwarovém útoku klesá, firmy reagují rychleji Přečtěte si také:

Míra zaplaceného výkupného při ransomwarovém útoku klesá, firmy reagují rychleji

Tyto incidenty ukazují, že bezpečnost výroby není pouze technickou otázkou, ale záležitostí národní konkurenceschopnosti a ekonomické stability. Výrobci se stále častěji ocitají uprostřed geopolitických sporů, obchodních válek a regionálních konfliktů. Vedení firem si proto musí uvědomit, že jejich společnosti mohou být vystaveny rizikům, které sahají daleko za rámec tradičních obchodních strategií.

Výrobní průmysl je mimořádně zranitelný, protože musí balancovat mezi zastaralými systémy, rozvětvenými dodavatelskými řetězci a minimální tolerancí k výpadkům. Poselství je proto jasné. Správné zabezpečení je konkurenční výhodou. Je nutné přistupovat k obraně aktivně a zaměřit se na preventivní bezpečnostní technologie.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 17. 10.  Inflace na dvou procentech, šestá nejnižší v EU. ČNB ale dál brzdí snižování sazeb

    Podle dnes zveřejněných dat Eurostatu dosáhla česká inflace v září rovných dvou procent. Česká inflace je tak šestou nejnižší v rámci celé EU. Jak je vidět, většina zemí eurozóny má aktuálně inflaci výrazně vyšší. Sousední Slovensko dokonce více než dvojnásobnou (4,6 %). Rekord aktuálně drží Rumunsko s 8,6 % a Estonsko s 5,3 %. Harmonizovaná inflace je nižší než národní index, který byl zveřejněný minulý pátek. Důvodem je tzv. imputované nájemné, které odráží ceny bytů na realitním trhu, které ovšem v harmonizovaném indexu zahrnuty nejsou.

    „Českou inflaci drží nízko především klesající ceny energií, konkrétně elektřiny a zemního plynu. Jen tyto dvě položky ji snižují o více než tři desetiny procentního bodu. Ke zpomalení přispěly i potraviny, jejichž růst se výrazně v posledním měsíci zpomalil,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Duefk s tím, že naopak proinflačně působí nájemné a další služby. A právě služby jsou jednou z hlavních důvodů, proč se ČNB nehrne do dalšího snižování sazeb.

  • 16. 10.  Marketing firmy Dachser povede Jan Šplíchal, expert na digitální strategie a B2B komunikaci

    Mezinárodní logistický provider Dachser Czech Republic posiluje svůj marketingový tým. Na pozici Marketing & Communications Manager nastoupil zkušený marketér Jan Šplíchal, který do společnosti přináší bohaté zkušenosti z oblasti informačních technologií i segmentu nákladních přeprav. Je absolventem oboru Informační studia na Karlově univerzitě v Praze. Svoji profesní dráhu zahájil v médiích jako šéfredaktor časopisu PC World Magazine. Poté působil na obchodních a marketingových pozicích ve společnostech zabývajících se IT pro B2B segment, jako například Fujitsu Technology Solutions či Panasonic TOUGHBOOK.

    Do Dachseru přichází ze společnosti Ford Trucks CZ. Zde jako Head of Marketing & PR řídil komunikační strategii pro nákladní a užitková vozidla značky Ford. V oblasti marketingové komunikace se dlouhodobě zaměřuje na digitální strategie, brand management a propojování obchodu s marketingem. Zajímá se o praktické využití AI ve firemní komunikaci, zejména v oblasti automatizace obsahu, a personalizaci zákaznické zkušenosti. Má zkušenosti s řízením kampaní v mezinárodním prostředí i s komunikací napříč segmenty B2B a B2C.

    Ve své nové roli bude Šplíchal zodpovědný za vedení oddělení marketingové komunikace. Jeho úkolem bude rozvoj a řízení marketingových a komunikačních aktivit na národní úrovni a implementace globální strategie společnosti v Česku. Bude se zaměřovat na realizaci marketingových plánů v souladu s omnichannel přístupem a úzce spolupracovat s obchodním oddělením.

  • 15. 10.  Útlum evropského průmyslu nekončí. Irsko opticky zachraňuje čísla, ale kontinent ztrácí konkurenceschopnost

    Průmysl v zemích EU prochází velmi nepříznivým obdobím. Na jaře jej sice podpořily zakázky vyvolené předzásobením amerických zákazníků, avšak s tím, jak tento efekt odezněl, průmysl se vrátil do kolejí vedoucích k dalšímu útlumu. Meziroční čísla rozhodně nevypadají úplně zle (+1,1 %), avšak jsou silně ovlivněna kreativními výsledky irského průmyslu. Ten se sice svojí velikostí nemůže rovnat větším zemím, avšak s dvoucifernými růsty (aktuálně +29 %) už s celkovým výsledkem EU silně zahýbat umí. A dělá to vlastně letos nepřetržitě. Fakticky bez zahrnutí Irska je evropský průmysl už 28 měsíců na ústupu.

    „Z červených čísel ho nedostal ani pozvolný růst evropské ekonomiky, protože jak je zřejmé, že problémy průmyslu nejsou cyklického, ale strukturálního charakteru. Ostatně jen samotný automotive tento scénář vlastně docela dobře ilustruje. Zatímco prodeje aut mírně rostou, evropští výrobci (čest výjimkám) ztrácejí tržní podíly na domácím evropském trhu i na dříve tolik protěžovaném asijském trhu. Celní handicap v podobě amerických cen a k tomu výrazné posílení eura vůči dolaru jsou už jen doplňkové políčky tomuto dříve úspěšnému odvětví,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    Průmysl EU podle něj trpí ztrátou konkurenceschopnosti v důsledku ztráty inovačního leadershipu, nesrovnatelně drahých energií a bující byrokracie. První problém jde přitom na vrub především samotným firmám, nicméně druhé dva jsou dílem politických rozhodnutí na evropské i národní úrovni. „A jaké je řešení? Dotace, tedy spíše dotační sliby – viz Německo. Deindustrializace EU paradoxně v časech deglobalizace ‚úspěšně‘ pokračuje dál a nic na tom nemění ani šum irských statistik, které opticky vylepšují výsledky upadajícího dříve silného odvětví,“ uzavírá Dufek.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Polovině případů rakoviny se dá předejít, říká lékař

Meta bude využívat vaše konverzace s AI k cílení reklam

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Češi nadále nejvíc umírají kvůli nemocnému srdci

Co je AI Mode a jak přežít v éře AI vyhledávání?

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Praha láká hvězdy světové architektury

Dušičky vs. Halloween: Víte, kdy se slaví a v čem se liší?

Zuzana opustila svět kamer a našla radost v těstě z brambor a mouky

Zálohy OSVČ nakonec vzrostou méně. Co změní nová vláda?

Google spouští Režim AI v Česku

Google rozšiřuje AI ve vyhledávání, zabíjí své životodárné zdroje

Merkur: stoletý příběh šroubků, fantazie i české vytrvalosti

Tři čtvrtiny rodičů by ocenily, kdyby svačiny chystala pro děti škola

Videoslužby zdražily. Kolik stojí a jak hlídají přístupy?

IDC: Cla necla, výdaje na evropský veřejný cloud jsou pořád vysoké

Zajímavá akvizice Asbisu, český distributor koupil CPT Praha

Otrávit jazykové modely je pozoruhodně snadné

Pizzu za korunu zaplatili daty. QR kódy jako brána pro kyberútoky