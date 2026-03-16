Wiktor Stopa povede růst Revolutu v Česku i ve střední a východní Evropě

Revolut v regionu dál posiluje a získává větší podíl na trhu. Jeho aktivity zahrnují všechny trhy střední a východní Evropy a mezi hlavní úspěchy roku 2025 patří spuštění pobočky Revolut Bank v Rumunsku, překonání hranice dva milionů zákazníků v Maďarsku, spuštění hypoték v Litvě, úspěšný přechod na euro v Bulharsku a zrychlený růst v Česku a na Slovensku. Ve střední a východní Evropě banka získávala jednoho nového zákazníka každých deset sekund, což za rok 2025 znamenalo více než tři miliony nových zákazníků a celkově už více než 17 milionů v celém regionu.
„Chceme budovat vztahy založené na důvěře s naší komunitou čítající v Česku více než jeden milion zákazníků. Je neuvěřitelné sledovat, jak Revolut v Česku vyrostl z ‚cestovní karty‘ v dobře známou značku, která je součástí každodenního života. Vidíme, že přes aplikaci spravují své finance celé rodiny – od dětí, které se učí spořit, přes páry využívající společné účty až po české investory, kteří zhodnocují své úspory. Skutečným zlomem pro nás je, že více než polovina všech plateb Revolutem už dnes probíhá na domácím trhu. Je to jasný signál, že Revolut v Česku překonal fázi využití hlavně na dovolené a stále více slouží ke každodenním platbám,“ uvedl Head of Growth Revolutu Wiktor Stopa.
Ten do Revolutu nastoupil v roce 2022 jako šéf růstu a marketingu pro země regionu DACH. Od roku 2023 odpovídá za obchodní růst v celé západní Evropě a od roku 2026 bude mít pod přímým vedením také Česko a další trhy střední a východní Evropy (Polsko, Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko, Slovensko, Litvu, Lotyšsko a Estonsko). Celkově tak bude mít na starosti více než 30 milionů evropských zákazníků Revolutu.
V posledních letech Revolut na českém trhu spustil spořicí produkty s okamžitým přístupem k penězům a investiční plány do ETF. Revolut Bank UAB také představila RevPoints, první celoevropský věrnostní program, který zákazníky odměňuje za jejich každodenní platby a umožňuje nasbírané body vyměnit za atraktivní benefity, od leteckých mil přes slevy na ubytování, zážitky a nákupy, a to vše přímo v aplikaci Revolut.
Stále významnější součástí aktivit Revolutu v regionu jsou i služby pro firmy. Mezi partnery a firemní klienty v regionu patří například aerolinky Wizz Air, tržiště Booking.com nebo hudební festivaly, jako je Sziget, a mnoho dalších.