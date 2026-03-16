Wiktor Stopa povede růst Revolutu v Česku i ve střední a východní Evropě

redakce
Dnes

Head of Growth Revolutu Wiktor Stopa
Autor: Revolut
Globální finanční aplikace a evropská banka Revolut oznámila, že Wiktor Stopa povede růst a marketing Revolutu v Česku i v celém regionu střední a východní Evropy. Tímto krokem firma sjednocuje region střední a východní Evropy a západní Evropy pod vedením zkušeného odborníka na růst a marketing.

Revolut v regionu dál posiluje a získává větší podíl na trhu. Jeho aktivity zahrnují všechny trhy střední a východní Evropy a mezi hlavní úspěchy roku 2025 patří spuštění pobočky Revolut Bank v Rumunsku, překonání hranice dva milionů zákazníků v Maďarsku, spuštění hypoték v Litvě, úspěšný přechod na euro v Bulharsku a zrychlený růst v Česku a na Slovensku. Ve střední a východní Evropě banka získávala jednoho nového zákazníka každých deset sekund, což za rok 2025 znamenalo více než tři miliony nových zákazníků a celkově už více než 17 milionů v celém regionu.

Chceme budovat vztahy založené na důvěře s naší komunitou čítající v Česku více než jeden milion zákazníků. Je neuvěřitelné sledovat, jak Revolut v Česku vyrostl z ‚cestovní karty‘ v dobře známou značku, která je součástí každodenního života. Vidíme, že přes aplikaci spravují své finance celé rodiny – od dětí, které se učí spořit, přes páry využívající společné účty až po české investory, kteří zhodnocují své úspory. Skutečným zlomem pro nás je, že více než polovina všech plateb Revolutem už dnes probíhá na domácím trhu. Je to jasný signál, že Revolut v Česku překonal fázi využití hlavně na dovolené a stále více slouží ke každodenním platbám,“ uvedl Head of Growth Revolutu Wiktor Stopa.

Ten do Revolutu nastoupil v roce 2022 jako šéf růstu a marketingu pro země regionu DACH. Od roku 2023 odpovídá za obchodní růst v celé západní Evropě a od roku 2026 bude mít pod přímým vedením také Česko a další trhy střední a východní Evropy (Polsko, Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko, Slovensko, Litvu, Lotyšsko a Estonsko). Celkově tak bude mít na starosti více než 30 milionů evropských zákazníků Revolutu.

V posledních letech Revolut na českém trhu spustil spořicí produkty s okamžitým přístupem k penězům a investiční plány do ETF. Revolut Bank UAB také představila RevPoints, první celoevropský věrnostní program, který zákazníky odměňuje za jejich každodenní platby a umožňuje nasbírané body vyměnit za atraktivní benefity, od leteckých mil přes slevy na ubytování, zážitky a nákupy, a to vše přímo v aplikaci Revolut. 

Stále významnější součástí aktivit Revolutu v regionu jsou i služby pro firmy. Mezi partnery a firemní klienty v regionu patří například aerolinky Wizz Air, tržiště Booking.com nebo hudební festivaly, jako je Sziget, a mnoho dalších.

Krátce

  • 13. 3.  Zatímco průmysl rostl díky výrobě aut, studený leden zpomalil stavební práce

    Průmyslová produkce roste již dvanáct měsíců za sebou – v lednu přidala meziročně 2,8 %, ale meziměsíčně byla nižší o 2,6 %. Důvodem byla vysoká srovnávací základna loni v prosinci. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 9,8 %. K růstu přispěla nejvíce výroba automobilů, kovozpracující průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla.

    Méně se dařilo stavební produkci, která v lednu meziročně klesla o 1,5 % a meziměsíčně byla nižší o 0,8 %. Počet vydaných stavebních povolení vzrostl o 0,7 % a bylo zahájeno o 14,0 % bytů více, dokončeno bylo o 22,5 % bytů méně. „V lednu narazila stavební produkce na vysokou srovnávací základnu a k poklesu přispělo i méně příznivé počasí. Pokles produkce tlumilo inženýrské stavitelství, které meziročně vzrostlo o 0,2 %, zatímco pozemní stavby klesly o 2 %,“ říká Petra Cuřínová z ČSÚ.

  • 13. 3.  Maloobchod po slabém prosinci zazářil

    Tuzemské maloobchodní tržby letos v lednu meziměsíčně vzrostly o 1 %, což odpovídá meziročnímu zvýšení o 5 %. Jedná se o znatelně lepší výsledek, než očekával trh (3,1 %) i než o měsíc dříve (1,8 %). Meziměsíčně rostly nejvíce prodeje přes internet, dále prodej oděvů a obuvi či výrobků pro kulturu a rekreaci. Neslavně si naopak vedly prodeje výrobků pro domácnost a potravin.

    „Vzhledem k pokračujícímu silnému růstu mezd, relativně nízké nezaměstnanosti a optimistickému sentimentu předpokládáme, že se v maloobchodě vydaří celý letošní rok, který by mohl přinést růst tržeb mírně přes 3 %. Tedy za předpokladu, že nedojde k dramatické eskalaci války v Iránu a z ní plynoucí komoditní inflace,“ komentuje aktuální data ČSÚ hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

  • 12. 3.  Loni zbankrotovalo 746 firem

    V roce 2025 vyhlásilo bankrot 746 společností, o 11 % více než v roce 2024. Nejvíc krachují menší firmy s tržbami do 30 milionů korun. Třetina zbankrotovaných společností podniká v jednom z pěti oborů – pronájem a správa nemovitostí, výstavba budov, nespecializovaný velkoobchod, stravování a zprostředkování velkoobchodu. Z geografického pohledu nejvíc společností vyhlásilo bankrot v Praze (45 %) a Jihomoravském kraji (16 %), což odpovídá rozložení podnikatelské základny v Česku, vyplývá z dat společnosti Dun & Bradsteet.

