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Zahraniční investoři se vracejí na český trh fúzí a akvizic. Podíl středních transakcí vyskočil na 40 procent

Jana Chuchvalcová
Včera

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akvizice, fúze, spolupráce
Autor: Shutterstock
Český trh fúzí a akvizic v prvním pololetí letošního roku meziročně vyrostl o 35 procent na 96 transakcí. Růst táhly středně velké obchody, jejichž podíl na trhu vyskočil ze sedmi na čtyřicet procent. Vyplývá to z aktuální analýzy poradenské společnosti RSM, podle níž stojí za oživením návrat zahraničních investorů. Trh má navíc před sebou silný druhý poločas.

Letošní rok se na transakčním trhu zatím odehrává ve dvou rovinách. Zatímco první čtvrtletí bylo výjimečně klidné, druhé přineslo výrazné oživení, díky kterému se pololetní bilance zastavila na 96 transakcích. To je o 35 % více než ve stejném období loňského roku, a to i přesto, že rok 2025 byl s celkovými 260 transakcemi rekordní.

Počet transakcí v Česku v jednotlivých letech

Počet transakcí v Česku v jednotlivých letech

Autor: Analýza poradenské společnosti RSM

První čtvrtletí bylo až znepokojivě klidné. Druhý kvartál ale přinesl silný rozjezd a především zásadní kvalitativní změnu. Poprvé od začátku války na Ukrajině vidíme, že se do středně velkých transakcí vracejí zahraniční investoři. Nekupují přitom jednotlivé firmy, ale společnosti působící v celém regionu střední Evropy, který dále konsolidují,“ uvádí řídicí partnerka RSM Monika Marečková.

Střední transakce táhnou zahraniční kupci

Návrat zahraničního kapitálu nejlépe dokládá proměna struktury trhu. Podíl středních transakcí v hodnotě 5 až 20 milionů dolarů vyskočil meziročně ze zhruba 7 % asi na 40 % trhu, zatímco podíl velkých obchodů nad 20 milionů dolarů zůstal stabilní kolem pětiny. Trh tedy neroste jen počtem obchodů, ale mění se i jeho skladba.

Zahraniční investoři totiž nestaví v regionu na jednotlivých akvizicích, ale skládají celky firem působících napříč střední Evropou, typicky v kombinaci Polska a Česka nebo Česka a Slovenska. Silným magnetem zůstává Polsko a z jeho blízkosti aktuálně výrazně těží také sever Moravy, kde RSM zaznamenalo v prvním pololetí nebývalý investiční zájem.

Počet transakcí na českém trhu a podíl na trhu podle velikosti transakce

Počet transakcí na českém trhu a podíl na trhu podle velikosti transakce

Autor: Analýza poradenské společnosti RSM

Ještě před rokem přitom platilo, že Česko z mapy zahraničních investorů spíše mizelo a růst regionu táhlo právě Polsko. To zůstává motorem střední Evropy i letos a s klesajícími úrokovými sazbami se u našich severních sousedů čeká další nárůst aktivity. Aktuální data RSM ale ukazují, že z polské investiční vlny nově profituje i český trh.

Dokončení velkých transakcí až ve druhém poločasu

K nejvýznamnějším transakcím pololetí s přesahem na český trh patřila akvizice lucembursko-polské logistické společnosti InPost v prvním čtvrtletí a nabídka na převzetí rakouské technologické skupiny Kontron tchajwanskou společností Ennoconn ze skupiny Foxconn ve čtvrtletí druhém. Samotná RSM se v prvním pololetí podílela na deseti transakcích, což odpovídá zhruba desetině českého trhu.

Dominovaly mezi nimi nemovitostní obchody, následované energetikou a fotovoltaikou, bioplynem, IT a výrobou, tři transakce proběhly s účastí private equity. Příkladem návratu zahraničního kapitálu je akvizice výrobce obalových materiálů Coveris se závodem v Česku americkým investorem Kingswood Capital Management, kterou realizovala síť RSM UK a RSM CZ.

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Od půlky pololetí se na trhu podle ESM začaly řešit výrazně větší projekty, typicky firmy s obratem nad miliardu korun. Tyto transakce se vyjednávají déle a do pololetní statistiky se proto ještě nepropsaly. To znamená, že třetí čtvrtletí by mělo být znatelně silnější než dosavadní průběh roku.

Cyber26

Hlavním motorem trhu je generační obměna

Vedle návratu zahraničních investorů zůstává klíčovou silou českého trhu generační obměna. Zakladatelé firem z devadesátých let odcházejí do důchodu a řada z nich nemá nástupce, na trh se proto dostává velké množství stabilních a zdravých společností. Prodejům navíc nahrávají daňové změny účinné od začátku letošního roku, které zrušily limit 40 milionů korun pro osvobození příjmů z prodeje podílů u fyzických osob při splnění časového testu.

Na trh přicházejí firmy, o kterých si kupci ještě před několika lety mohli nechat jen zdát. Jde o zavedené společnosti se stabilními zákazníky i výsledky, jejichž majitelé řeší nástupnictví. Pro domácí i zahraniční investory je to příležitost, jakou český trh v tomto rozsahu dosud nenabídl,“ uzavírá Lenka Zdražilová z RSM s tím, že kdo o prodeji firmy uvažuje, měl by s přípravou začít co nejdříve. Zájem kupců je nejsilnější za několik posledních let a zdaleka se už netýká jen těch největších hráčů.

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Autor článku

Jana Chuchvalcová

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