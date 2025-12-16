CFOtrends  »  Zahraniční podnikatelé nakupují více firem než loni, nejčastěji jsou to Ukrajinci a Slováci

Zahraniční podnikatelé nakupují více firem než loni, nejčastěji jsou to Ukrajinci a Slováci

Jana Chuchvalcová
Dnes

fúze a akvizice
Autor: Shutterstock
Obchod s firmami pokračuje v mírném oživení. Zahraniční podnikatelé v první polovině roku 2025 koupili 1 349 firem, což je 35 více, než ve stejném období roku 2024. Nejvíc transakcí zrealizovali podnikatelé z okolních států z bývalého komunistického bloku. Informace dnes zveřejnila společnost Dun & Bradstreet, která firmám pomáhá růst a prosperovat díky síle dat, analytiky a řešeních založených na umělé inteligenci.

„Mírné oživení obchodů se společnostmi v první polovině roku 2025 potvrzuje stabilní zájem zahraničních investorů o český trh. Úroveň 1 349 uskutečněných transakcí představuje meziroční nárůst o 2,7 %, nicméně počet zrealizovaných transakcí je zhruba o pětinu nižší než v předpandemickém roce 2019,“ říká šéfka tuzemské pobočky Dun & Bradstreet Kateřina Klosová a dodává, že pokud se tempo uzavírání transakcí udrží i ve druhé polovině roku 2025, zahraniční podnikatelé letos nakoupí nejvíce firem za posledních šest let.

Z regionálního pohledu zůstávají nejaktivnější investoři ze zemí bývalého komunistického bloku, což svědčí o pokračující integraci trhů střední a východní Evropy a migraci do Česka. Tito podnikatelé se na akvizice v tuzemsku orientují zejména díky geografické blízkostí, kulturní kompatibilitě a podobné struktuře ekonomik. Stejně jako v předchozích letech své podnikání v ČR co do počtu koupených firem nejvíce posilují Ukrajinci a Slováci. S velkým odstupem následují subjekty z bývalého komunistického bloku – Maďaři, Poláci, Rumuni a Bulhaři.

„Důvody nižší akviziční aktivity ve srovnání s předcovidovým obdobím mohou být různé – od přetrvávající nejistoty spojené s globální ekonomikou, přes dražší financování vlivem vyšších úrokových sazeb, až po opatrnost investorů kvůli politickým změnám a také strukturálním problémům české ekonomiky, jako je nedostatek pracovní síly nebo stagnace produktivity,“ dodává Kateřina Klosová.

Počty českých společností prodaných zahraničním podnikatelům (2019–1. pololetí 2025)

1H 2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Ukrajina

327

580

703

676

618

692

897

Slovenská republika

314

526

579

499

532

497

690

Maďarsko

147

189

173

191

191

148

192

Polsko

87

133

174

169

174

119

153

Rumunsko

54

105

155

124

121

122

186

Itálie

42

52

59

74

53

67

82

Německo

33

74

82

65

88

71

73

Velká Británie

28

71

70

83

88

79

110

Bulharsko

26

74

92

72

93

83

70

Kypr

25

41

46

38

50

49

USA

23

52

39

57

39

48

35

Celkem

1 349

2 406

2 694

2 554

2 590

2 556

3 366

Poznámka: jen přímé majetkové vazby

Zdroj: Dun & Bradstreet

Krátce

  • 16. 12.  Jeden z deseti obyvatel Česka je cizinec

    Počet cizinců s povoleným či registrovaným pobytem v Česku dosáhl podle dat ČSÚ ke konci loňského roku 1,09 milionu a meziročně se zvýšil o více než 28,3 tisíce osob. Podíl cizinců na celkové populaci země tak dosáhl deseti procent, přičemž občané členských států Evropské unie tvořili pětinu cizích státních příslušníků. Na občany států EU připadala v roce 2024 zhruba pětina všech cizinců v Česku. 

    Pořadí nejvíce zastoupených státních občanství se ve statistikách cizinců s povoleným pobytem v poslední době výrazněji neměnilo. Mezi nejčetněji zastoupené skupiny patří občané Ukrajiny, jejichž počet koncem roku 2024 dosáhl téměř 600 tisíc osob, dále Slovenska (zhruba 121,5 tisíce) a Vietnamu (necelých 70 tisíc). Občané těchto tří zemí tvořili vloni 71,3 % cizinců s povoleným pobytem v Česku. Nejvíce se jejich počty meziročně navýšily u Ukrajinců (přes 15 tisíc osob), u Slováků (2 289) a Vietnamců )1 232). Z hlediska absolutních počtů se mezi nejvíce rostoucí menšiny cizinců kromě již uvedených zařadili také Filipínci (meziročně o 3 392 osob více), Mongolové (+1 408) a občané Číny (+1 114).

    Roste také počet cizinců ve školách, přičemž většinou souvisí s přílivem uprchlíků z Ukrajiny. Ve školním roce 2024/2025 byl počet cizinců ve všech typech škol, s výjimkou konzervatoří, dokonce nejvyšší za posledních 22 let.

  • 15. 12.  Novou šéfkou HR společnosti Securitas ČR je Petra Kasarda

    Novou posilou vrcholového managmentu Securitas ČR je Petra Kasarda, která nastupuje na pozici ředitelky pro oblast lidských zdrojů. Jde o zkušenou HR profesionálki s více než patnáctiletou praxí z národních i mezinárodních firemních prostředí. Před svým nástupem působila v technologických, konzultačních i bezpečnostních firmách a prošla všemi úrovněmi HR – od operativy po strategii včetně vedení transformačních projektů. Naposledy jako HR ředitelka firmy G4S Czech Republic.

    Ve své nové roli se chce Kasarda zaměřit na tři klíčové oblasti. Těmi jsou budování moderní a angažované firemní kultury, rozvoj leadershipu a práce s talenty a na digitalizaci a efektivitu HR procesů.

    Kasarda je absolventkou andragogiky na Univerzitě Palackého a ekonomicky zaměřené vysoké školy. Dlouhodobě se věnuje profesnímu rozvoji, je držitelkou několika certifikací a členkou mezinárodní profesní organizace CIPD. Aktivně mentoruje a koučuje, zejména v oblasti leadershipu, kariérního růstu a podpory žen.

  • 14. 12.  Valná hromada AutoSAP opět zvolila prezidentem Martina Jahna

    Valná hromada Sdružení automobilového průmyslu znovu potvrdila stabilitu a kontinuitu vedení nejvýznamnějšího průmyslového odvětví v Česku. Jeho členové opět zvolili Martina Jahna prezidentem AutoSAP. Jednání se též soustředilo na diskusi priorit průmyslové politiky nové vlády, dopady umělé inteligence na průmyslovou praxi, volby dalších orgánů a rozšíření členské základny.

    Kromě opětovného zvolení Martina Jahna prezidentem se stal nově zvoleným členem představenstva Petr Michník z Hyundai Motor Manufacturing Czech, post člena představenstva obhájil Jiří Socha z TÜV SÜD Czech. Do dozorčí rady byli znovuzvoleni Ivo Juřička z Ferony a Tomáš Pavlík z firmy QPAG. Řady členů AutoSAP v roce 2025 rozšířily společnosti Adastra, ADMASYS CZ, AutoForm Engineering Czech Republic, BMW Czech Republic, Dassault Systemes Czech Republic, Detail CZ, Kistler Eastern Europe a OKULA Nýrsko.

