Zahraniční podnikatelé nakupují více firem než loni, nejčastěji jsou to Ukrajinci a Slováci

„Mírné oživení obchodů se společnostmi v první polovině roku 2025 potvrzuje stabilní zájem zahraničních investorů o český trh. Úroveň 1 349 uskutečněných transakcí představuje meziroční nárůst o 2,7 %, nicméně počet zrealizovaných transakcí je zhruba o pětinu nižší než v předpandemickém roce 2019,“ říká šéfka tuzemské pobočky Dun & Bradstreet Kateřina Klosová a dodává, že pokud se tempo uzavírání transakcí udrží i ve druhé polovině roku 2025, zahraniční podnikatelé letos nakoupí nejvíce firem za posledních šest let.
Z regionálního pohledu zůstávají nejaktivnější investoři ze zemí bývalého komunistického bloku, což svědčí o pokračující integraci trhů střední a východní Evropy a migraci do Česka. Tito podnikatelé se na akvizice v tuzemsku orientují zejména díky geografické blízkostí, kulturní kompatibilitě a podobné struktuře ekonomik. Stejně jako v předchozích letech své podnikání v ČR co do počtu koupených firem nejvíce posilují Ukrajinci a Slováci. S velkým odstupem následují subjekty z bývalého komunistického bloku – Maďaři, Poláci, Rumuni a Bulhaři.
„Důvody nižší akviziční aktivity ve srovnání s předcovidovým obdobím mohou být různé – od přetrvávající nejistoty spojené s globální ekonomikou, přes dražší financování vlivem vyšších úrokových sazeb, až po opatrnost investorů kvůli politickým změnám a také strukturálním problémům české ekonomiky, jako je nedostatek pracovní síly nebo stagnace produktivity,“ dodává Kateřina Klosová.
Počty českých společností prodaných zahraničním podnikatelům (2019–1. pololetí 2025)
|
1H 2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
Ukrajina
|
327
|
580
|
703
|
676
|
618
|
692
|
897
|
Slovenská republika
|
314
|
526
|
579
|
499
|
532
|
497
|
690
|
Maďarsko
|
147
|
189
|
173
|
191
|
191
|
148
|
192
|
Polsko
|
87
|
133
|
174
|
169
|
174
|
119
|
153
|
Rumunsko
|
54
|
105
|
155
|
124
|
121
|
122
|
186
|
Itálie
|
42
|
52
|
59
|
74
|
53
|
67
|
82
|
Německo
|
33
|
74
|
82
|
65
|
88
|
71
|
73
|
Velká Británie
|
28
|
71
|
70
|
83
|
88
|
79
|
110
|
Bulharsko
|
26
|
74
|
92
|
72
|
93
|
83
|
70
|
Kypr
|
25
|
41
|
46
|
38
|
50
|
49
|
USA
|
23
|
52
|
39
|
57
|
39
|
48
|
35
|
Celkem
|
1 349
|
2 406
|
2 694
|
2 554
|
2 590
|
2 556
|
3 366
Poznámka: jen přímé majetkové vazby
Zdroj: Dun & Bradstreet