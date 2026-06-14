Zájem o české startupy roste. Po první půl miliardě mohou do Česka zamířit investice za další tři miliardy korun

„Když se podíváme na cap table (složení majitelů) českých starupů, najdeme tam většinou stejnou písničku: v úvodních investičních kolech investují české VC fondy, v těch pokročilejších už jen samé mezinárodní. Čím více peněz je potřeba, tím více na západ se musí foundeři vydat. Přitom ne všichni na to mají skill nebo trpělivost. A když nejde Mohamed k hoře, tak jsme se rozhodli pozvat světový kapitál do Česka,” říká CEO Czech Tech Startup Clubu a konzultační společnosti Bridges Pavel Šíma.
Společnost Bridges v posledním roce a půl pomohla českým start-upům získat půl miliardy korun, zřejmě neznámější investicí je 13 milionů eur do brněnského Whalebonu. „Česká start-upová scéna a především zájem investorů ale rychle zesiluje. Počítáme s tím, že bychom v následujících dvou letech mohli do ČR přivést až tři miliardy korun,“ dodává Šíma.
Na akci Bridges 2026 na konci května do Brna přiletělo 25 mezinárodních fondů z USA, UK, západní a střední Evropy. Akce se mimo jiné zúčastnily dva ze tří největších světových growh fondů – Blackstone a KKR Growth. Společně tyto fondy reprezentovaly dva biliony dolarů , tedy rozpočet České republiky na 15 let. Czech Tech Startup Club se touto akcí snaží postavit mosty mezi českými technologickými firmami a zahraničním kapitálem.
Česká republika totiž trpí akutním nedostatkem growth kapitálu, tedy investic do již rozběhnutých startupů, které přesahují sto milionů korun.
„Tento vzorec vidíme napříč celým regionem střední a východní Evropy. V pre-seed a seed fázi, kdy se investují jednotky a desítky milionů korun, představuje lokální CEE kapitál přibližně 90 % financování, zatímco 10 % přichází ze zahraničí. Do fáze Series B, kdy start-upy shání stovky milionů až miliardy korun se však poměr obrací na zhruba 10 % lokálního a 90 % mezinárodního kapitálu. CEE scaleupy tak zůstávají extrémně závislé na externích investorech, převážně na americkém kapitálu, právě ve chvíli, kdy vstupují do klíčové fáze mezinárodního růstu,“ říká Andreas Nemeth, Managing Partner ve společnosti SHAPE Capital, a dodává, že 48 % z nich dokonce změní sídlo na západ od střední Evropy podle studie Central and Eastern European Startups 2025.
České fondy zkrátka nemají tolik peněz na velké investice. V ČR je zhruba stovka venture fondů. „Z toho přibližně třetina bude neaktivních. A z těchto cca 70 aktivních fondů víme jen o jednotkách, které investují vyšší desítky milionů korun a do stovek nejde skoro nikdo. Přitom jsou tady desítky scaleupů, které hledají desítky a stovky milionů, ale eur, tedy miliardy korun, a ty prostě nejdou od českých investorů sehnat. V Česku nepůsobí žádný dedikovaný Growth ani Late Stage kapitálový fond. V tom jsme pozadu i oproti Polsku a Maďarsku,“ dodává Šíma.
Konference Bridges 2026, která se odehrála 27. a 28. května v Brně propojila 25 světových investičních fondů, jako například dva ze tří největších private equity fondů Blackstone a KRR, a 30 českých scale-upů jako Rohlík Group, Raynet, ThreatMark nebo Whalebone. Během 24 hodin se uskutečnilo 400 1:1 meetingů mezi investory a foundery scale-upů. „Věříme, že tato setkání by měla během následujících dvou let vést přibližně k deseti investicím v celkové hodnotě přes 100 milionů eur, tedy 2,5 miliardy korun,“ vysvětluje Šíma s tím, že potkat se osobně s 25 světovými fondy by vyžadovalo enormní úsilí a spoustu lítání po světě. Že se je podařilo dostat do Brna a vše se může odehrát během 24 hodin, je skvělé a boří to hned několik mýtů najednou.
„Kvůli jednomu nebo dvěma meetingům bychom z Londýna do Česka neletěli. Nestojí to za ty dva dny, během kterých bychom mohli potkat spoustu jiných startupů online nebo v UK, nicméně když vám někdo připraví meetingy s tolika skvělými scaleupy za sebou, je to jasná volba koupit letenku a vyrazit do Brna,” dodává jeden z investorů, který investuje aktuálně z fondů o velikosti jedné miliardy eur, tedy přibližně 25 miliard korun.