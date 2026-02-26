Zájem o odkup pohledávek láme rekordy. Factoring roste dvouciferným tempem

Rekordní výsledky ukazují, že factoring se stal pevnou součástí finančního řízení českých podniků. Firmy jej využívají nejen jako zdroj provozního financování, ale také jako nástroj pro řízení rizik a zlepšení likvidity. Rok 2025 potvrdil, že factoringové společnosti jsou pro české podniky klíčovým partnerem v době, kdy je potřeba rychle reagovat na změny v ekonomice, chránit cash flow a minimalizovat rizika spojená s obchodními vztahy.
Cenové přibližování ke standardnímu úvěru
„Dvouciferný meziroční růst svědčí o tom, že zájem o factoring mezi českými firmami roste. To je dáno zejména tím, že se v průběhu posledních let factoring významně digitalizoval a tím se zjednodušila komunikace mezi klienty a factoringovými společnostmi. Druhým důvodem pro rostoucí oblibu factoringu mezi firmami je jeho cenové přibližování ke standardnímu úvěru, přestože firmám stále nese vyšší přidanou hodnotu,“ uvádí předseda AFS a CEO ČSOB Factoring Jindřich Horák.
Ta podle něj spočívá především v rychlém dodání peněz do firmy, prevenci proti nezaplaceným pohledávkám, správě pohledávek a v neposlední řadě i přebírání rizika neplacení vůči odběratelům a s tím související optimalizaci bilance. „Jsem přesvědčen, že popularita factoringu v ČR i nadále poroste a že se postupně budeme blížit k jeho rozšířenosti ve vyspělých ekonomikách EU,“ dodává Horák.
Struktura factoringu také ukazuje výrazný posun směrem k bezpečnějším formám financování. V roce 2025 připadlo 69 % celkového objemu na bezregresní factoring, zatímco v roce 2024 to bylo 64 %. Bezregresní factoring je pro firmy atraktivní zejména proto, že riziko nezaplacení faktury přechází na factoringovou společnost. Regresní factoring, kde riziko zůstává na straně klienta, tvořil zbývajících 31 %.