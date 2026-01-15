Zaměstnavatelé chtějí dál nabírat, výrazně víc jich plánuje růst mezd

„Loni zaměstnavatelé krotili volání zaměstnanců po přidání, na začátku roku ale bývá obvyklé přehodnocování mezd,“ vysvětluje šéf Předvýběru.CZ František Boudný s tím, že firmy přidávají nikoli proto, že by se jim extrémně dařilo, ale protože musí. Bojují totiž s rostoucí fluktuací a vyschlým trhem práce, kde je o vhodné kandidáty čím dál větší nouze.
Zatímco v předchozím čtvrtletí uvádělo 31 % firem, že pozorují více vhodných uchazečů o práci, v aktuálním období tento podíl klesl téměř na polovinu (17 %). Zároveň podíl firem, které hlásí zvýšenou fluktuaci, stoupl ze šesti na 19 %. To naznačuje, že zaměstnanci jsou ochotnější odcházet za lepšími nabídkami, a firmy tak musí vylepšovat výplaty, aby si své klíčové lidi udržely.
Podíl firem, pro které je obsazování volných míst těžší než dříve, vzrostl ze sedmi na téměř 12 %. „To je nejvyšší hodnota za poslední rok,“ upozorňuje Boudný a dodává, že i přes mírný pokles optimismu v ekonomice chce stále 61 % firem nabírat nové zaměstnance. Kombinace vysokého zájmu o nové lidi a klesajícího počtu vhodných kandidátů na trhu přirozeně tlačí mzdy nahoru.