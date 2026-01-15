CFOtrends  »  Zaměstnavatelé chtějí dál nabírat, výrazně víc jich plánuje růst mezd

Zaměstnavatelé chtějí dál nabírat, výrazně víc jich plánuje růst mezd

redakce
Včera

Sdílet

Lidské zdroje
Autor: Depositphotos
Lidské zdroje
Ačkoli ubylo zaměstnavatelů, kteří očekávají v nejbližším období zlepšení své ekonomické situace, šest z deseti firem hledá nové zaměstnance a čtyři z deseti chtějí lidem vylepšit výplatu. Vyplývá to z pravidelného čtvrtletního online průzkumu personální agentury Předvýběr.CZ mezi stovkou stálých respondentů z řad majitelů, šéfů a personalistů firem.

Loni zaměstnavatelé krotili volání zaměstnanců po přidání, na začátku roku ale bývá obvyklé přehodnocování mezd,“ vysvětluje šéf Předvýběru.CZ František Boudný s tím, že firmy přidávají nikoli proto, že by se jim extrémně dařilo, ale protože musí. Bojují totiž s rostoucí fluktuací a vyschlým trhem práce, kde je o vhodné kandidáty čím dál větší nouze.

Zatímco v předchozím čtvrtletí uvádělo 31 % firem, že pozorují více vhodných uchazečů o práci, v aktuálním období tento podíl klesl téměř na polovinu (17 %). Zároveň podíl firem, které hlásí zvýšenou fluktuaci, stoupl ze šesti na 19 %. To naznačuje, že zaměstnanci jsou ochotnější odcházet za lepšími nabídkami, a firmy tak musí vylepšovat výplaty, aby si své klíčové lidi udržely.

Výhledy zaměstnavatelů na 1. čtvrtletí

Výhledy zaměstnavatelů na 1. čtvrtletí

Autor: Předvýběr.CZ (publikováno se svolením)

Podíl firem, pro které je obsazování volných míst těžší než dříve, vzrostl ze sedmi na téměř 12 %. „To je nejvyšší hodnota za poslední rok,“ upozorňuje Boudný a dodává, že i přes mírný pokles optimismu v ekonomice chce stále 61 % firem nabírat nové zaměstnance. Kombinace vysokého zájmu o nové lidi a klesajícího počtu vhodných kandidátů na trhu přirozeně tlačí mzdy nahoru.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 15. 1.  Maloobchod v režii e-shopů

    Český maloobchod se po krátké přestávce vrátil opět k velmi svižnému růstu. Listopadové tržby se meziročně zvýšily meziměsíčně o 0,8 %, meziročně pak 4,6 %, a to především zásluhou zvýšeného zájmu o nakupování na internetu. Nová data jasně ukazují, že před koncem roku se ve velké míře spotřebitelé přesunuli k internetovým obchodům. Meziroční nárůst jejich tržeb o téměř 16 % znamená další posílení pozice na úkor tradičních kamenných prodejen.

    Listopadové číslo bylo velmi silné, nicméně za celý rok 2025 tržby v obchodech reálně nejspíš nevzrostly ani o celá 4 %. Takže o nějakém přehnaném nákupním boomu či horečce se ještě nedá mluvit. „Letošní rok bude z tohoto pohledu obdobný. Spotřebitelům bude nahrávat podstatně menší inflace, která by mohla ještě více nabudit jejich optimismus a třeba je přimět i více nakupovat zboží dlouhodobější povahy, jako je nábytek nebo automobily,“ dodává hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

  • 13. 1.  Inflace potvrzena mírně nad cílem ČNB

    Prosincovou spotřebitelskou inflaci potvrdil ČSÚ na meziměsíčním poklesu o 0,3 % a meziročním růstu o 2,1 %. Nacházela se tak podruhé po listopadu pod prognózou ČNB. V souhrnu za celý rok 2025 se tak dostala na úroveň 2,5 %, což je mírně nad 2 % inflačním cílem ČNB.

    „Pro rok 2026 lze očekávat, že spotřebitelská inflace výrazně zvolní a zamíří hlouběji pod 2 %. Důležitý bude hned lednový údaj, který do určité míry nastaví laťku pro celý rok. Předpokládám, že se v souhrnu za celý letošní rok bude inflace nacházet v rozmezí 1,5 až 1,8 %. Vyšší cenová dynamika se však i nadále udrží ve službách, což bude bránit tomu, aby bankovní rada ČNB výrazněji snižovala úrokové sazby,“ uvádí hlavní analytik Citfinu Miroslav Novák s tím, že minimálně k jednomu snížení sazeb o 25 bazických bodů však podle něj letos ze strany ČNB dojde.

  • 12. 1.  V roce 2025 zbankrotovalo 6 213 podnikatelů, o 16 % více než v roce 2024

    Soudy v České republice v minulém roce vyhlásily bankrot 6 213 fyzických osob podnikatelů. Meziročně to bylo o 16 % více. Zároveň přijaly 6 568 návrhů na bankrot, což bylo o 12 % více než v roce 2024. Počet bankrotů byl nejvyšší od roku 2021, kdy jich bylo o 149 více. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    Stejně jako předloni, tak i v roce 2025 soudy nejvíce bankrotů podnikatelů vyhlásily v Moravskoslezském kraji (829), následoval Středočeský kraj (737) a Praha (724). Počet bankrotů meziročně vzrostl ve všech krajích. Nejvýrazněji, a to o 37 %, se jejich počet zvýšil v Karlovarském kraji. V Jihočeském kraji zbankrotovalo o 27 % podnikatelů více a v Libereckém kraji soudy meziročně vyhlásily o čtvrtinu bankrotů více. Nejnižší dynamiku vykázal Plzeňský (8 %) a Moravskoslezský kraj (9 %). V průměru za celou ČR připadlo na 10 tisíc aktivních subjektů 61 bankrotů podnikatelů, o rok dříve to bylo 53 bankrotů.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Zdražení limonád by lidem prodloužilo život, říkají lékaři

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Evropu má závislosti na Big Tech zbavit open source

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Daň z nemovitých věcí

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Slevy na dani v roce 2025 a v roce 2026

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Daň z příjmu fyzických osob