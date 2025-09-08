Firmy chtějí podporovat zdraví svých zaměstnanců, ale chtějí zachoval daňové zvýhodnění

Naprostá většina zaměstnavatelů v Česku považuje zdravotní benefity za nedílnou součást péče o své zaměstnance. Ukázal to aktuální průzkum mezi téměř 200 firmami, který realizovala Unie zaměstnavatelských svazů ČR ve spolupráci s Comp&Ben Asociací a Svazem personalistů ČR. Podle výsledků 99 % firem označuje benefity za nezbytné a více než 70 % plánuje do zdraví svých lidí investovat ještě více.
Firmy nejčastěji přispívají na očkování, vitamíny, rehabilitace, doplatky na léky či psychologické konzultace. Přes 95 % zaměstnavatelů zároveň považuje za správné, že stát poskytování těchto benefitů daňově zvýhodňuje. Podpora zdraví zaměstnanců se tak stala běžným standardem – využívá ji dnes většina pracovníků ve velkých i středních firmách. Zdravotní benefity zaměstnavatelé vnímají nejen jako nástroj motivace, ale i jako cestu, jak snížit nemocnost a posílit produktivitu.
„Naprostá většina zaměstnavatelů potvrdila, že zdravotní benefity nejsou luxus, ale klíčový nástroj k podpoře fyzické i psychické kondice zaměstnanců. A to se vrací nejen firmám, ale i úsporou v systému veřejného zdravotního pojištění,“ říká Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR.
Šetření proběhlo letos v létě, krátce po vládním zvýšení limitu na zdravotní benefity na úroveň průměrné mzdy. Výsledek je jednoznačný: téměř tři čtvrtiny firem díky tomu plánují navýšit investice do zdraví svých zaměstnanců. Téměř 90 % zaměstnavatelů si zároveň přeje, aby i nadále zůstala možnost využívat zdravotní benefity místo části mzdy nebo bonusů.