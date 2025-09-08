CFOtrends  »  Firmy chtějí podporovat zdraví svých zaměstnanců, ale chtějí zachoval daňové zvýhodnění

Firmy chtějí podporovat zdraví svých zaměstnanců, ale chtějí zachoval daňové zvýhodnění

Jana Chuchvalcová
Včera

Autor: Depositphotos
Průzkum mezi téměř 200 firmami ukázal, že 99 % zaměstnavatelů považuje zdravotní benefity za klíčovou součást péče o zaměstnance a více než 70 % plánuje prostředky na zdraví navýšit. Většina zároveň žádá, aby stát zachoval daňové zvýhodnění.

Naprostá většina zaměstnavatelů v Česku považuje zdravotní benefity za nedílnou součást péče o své zaměstnance. Ukázal to aktuální průzkum mezi téměř 200 firmami, který realizovala Unie zaměstnavatelských svazů ČR ve spolupráci s Comp&Ben Asociací a Svazem personalistů ČR. Podle výsledků 99 % firem označuje benefity za nezbytné a více než 70 % plánuje do zdraví svých lidí investovat ještě více.

Firmy nejčastěji přispívají na očkování, vitamíny, rehabilitace, doplatky na léky či psychologické konzultace. Přes 95 % zaměstnavatelů zároveň považuje za správné, že stát poskytování těchto benefitů daňově zvýhodňuje. Podpora zdraví zaměstnanců se tak stala běžným standardem – využívá ji dnes většina pracovníků ve velkých i středních firmách. Zdravotní benefity zaměstnavatelé vnímají nejen jako nástroj motivace, ale i jako cestu, jak snížit nemocnost a posílit produktivitu.

Cyber25

„Naprostá většina zaměstnavatelů potvrdila, že zdravotní benefity nejsou luxus, ale klíčový nástroj k podpoře fyzické i psychické kondice zaměstnanců. A to se vrací nejen firmám, ale i úsporou v systému veřejného zdravotního pojištění,“ říká Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Šetření proběhlo letos v létě, krátce po vládním zvýšení limitu na zdravotní benefity na úroveň průměrné mzdy. Výsledek je jednoznačný: téměř tři čtvrtiny firem díky tomu plánují navýšit investice do zdraví svých zaměstnanců. Téměř 90 % zaměstnavatelů si zároveň přeje, aby i nadále zůstala možnost využívat zdravotní benefity místo části mzdy nebo bonusů.

Jana Chuchvalcová

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 9. 9.  Raul García Rodríguez povede v Colliers udržitelnost a růst realit v regionu CEE

    Společnost Colliers oznámila jmenování Raula Garcíi Rodrígueze na pozici Real Estate Transformation, Value & Growth Lead pro střední a východní Evropu. Raul bude působit z Prahy a povede strategické iniciativy zaměřené na integraci udržitelnosti, inovací a vytváření hodnoty napříč celým životním cyklem nemovitostí.

    Jeho hlavní oblastí zájmu bude rekonstrukce, revitalizace a redevelopment nemovitostních aktiv s cílem maximalizovat jejich dlouhodobou hodnotu a podpořit transformační výsledky pro klienty napříč regionem. Zaměří se i na rozšíření nabídky Colliers v oblasti modernizace, přestavby a řešení datových center a zároveň bude společnost profilovat jako lídra na trhu poradenství v oblasti ESG.

    Raul přináší více než 25 let mezinárodních zkušeností v oblasti udržitelnosti, klimatické strategie a transformace nemovitostí. Zastával vedoucí pozice ve veřejných institucích i soukromých společnostech, včetně Deloitte a EY Central Europe, kde vedl tým pro udržitelná řešení v oblasti nemovitostí.

  • 8. 9.  David Sajner míří do Savills. Zkušený odborník na komerční investice posílí český tým

    Investiční tým společnosti Savills se rozrůstá o zkušeného odborníka Davida Sajnera, který má za sebou desítky investičních transakcí v oblasti komerčních nemovitostí, z nichž mnohé přesahovaly hodnotu 100 milionů eur. David nastupuje v Savills na pozici Investment Director a po dvaceti letech tak uzavírá svou profesní kapitolu ve společnosti Knight Frank.

    Šéf Savills CEE Stuart Jordan zůstává nadále zodpovědný za tým investic a bude úzce spolupracovat jak s Davidem Sajnerem, tak s Davidem Štroufem, který nedávno posílil Savills po svém působení
    v Boston Consulting Group. Vojtěch Wolf, který je ve společnosti od roku 2017, byl povýšen na pozici Associate. Mezi další nové členy investičního týmu patří Kateřina Miškovská, Junior Investment Analyst, a Simon Eaton, Senior Investment Consultant. Investiční oddělení Savills má tak od 1. září šest členů.

    David Sajner absolvoval ČVUT v Praze a magisterské studium Real Estate Investment and Management na univerzitách Sheffield Hallam University a Nottingham Trent University ve Velké Británii. Ve volném čase je aktivním sportovcem, stále se účastní vytrvalostních běžeckých a cyklistických závodů a v minulosti několikrát reprezentoval Česko na mistrovství světa v triatlonu.

  • 5. 9.  Červencový maloobchod rostl jen o 2,5 %. Češi šetří na potravinách i velkých nákupech

    Maloobchodní tržby se v červenci meziročně zvýšily jen o 2,5 %. Je to poměrně slabý výsledek ve srovnání s předchozími daty, která z tohoto odvětví přicházela. Je už zřejmě vidět efekt vysokého srovnávacího základu i přetrvávající neochoty českých spotřebitelů k větším nákupům.

    „Ostatně i struktura růstu tržeb tomu odpovídá. Největší příspěvek k růstu tržeb měly jako letos již tradičně pohonné hmoty. Čím jsou levnější, tím více se jezdí, a tedy i více čerpá u pump. Druhými v pořadí co do příspěvku jsou internetové obchody, které míří k dalšímu rekordu v řadě. Je vidět, že se lidé sice částečně do kamenných obchodů, ale na ty internetové rozhodně nezanevřeli. Expandující výdejní síť jim vychází jednoznačně vstříc,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek..

    Dražší potraviny naproti tomu od nakupování spíše odrazovaly, což se projevilo i ve slabších tržbách obchodů s převahou potravin. Zákazníci jsou i v tomto směru cenově citliví a neskousnou opravdu vše. Češi měli v červenci zřejmě jiné priority, než utrácet v obchodech. Navíc se stále ještě nechtějí pouštět do velkých nákupů, respektive k utrácení za zboží dlouhodobé povahy, jako je nábytek nebo auta. Potvrzuje to i struktura spotřeby domácností za druhý kvartál.

    „Co čekat dál? Maloobchod ve zbytku letošního roku poroste nižšími tempy s tím, jak bude stále více fungovat srovnávací základ. Celkové tempo růstu tržeb se může pohybovat podobně jako loni nad 4 %,“ uzavírá Dufek.

Další krátké zprávy

