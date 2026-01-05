CFOtrends  »  Změny daňových limitů stravenek a jejich dopad na firemní benefity

Změny daňových limitů stravenek a jejich dopad na firemní benefity

redakce
Včera

Sdílet

Benefity a náklady
Autor: Depositphotos
Benefity a náklady
Od ledna 2026 se zvyšuje maximální daňově osvobozený příspěvek zaměstnavatele na stravování na 129,50 korun denně. Firmám se tím rozšiřuje prostor pro daňově efektivní podporu zaměstnaneckých benefitů, růst cen obědů však tuto úlevu z velké části pohlcuje. Průměrná cena poledního menu se blíží podle Edenred Restaurant Indexu 200 korunám, a pokud má stravenka náklady pokrýt, musí se na její hodnotě podílet i zaměstnanci. Současně se navyšují i limity volnočasových a zdravotních benefitů, které jsou vázány na průměrnou mzdu.

Pro rok 2026 stanovilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR horní limit tuzemského stravného v rámci služebních cest trvajících 5–12 hodin na 185 korun. Limit vychází z vyhlášky MPSV č. 573/2025 Sb. Zásadní jsou tyto hodnoty i pro odvádění daní. Zákon o daních z příjmů určuje, že 70 % z tohoto horního limitu stravného může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci jako osvobozený příspěvek na stravování, a to za každý den, kdy zaměstnanec odpracuje alespoň tři hodiny. 

V roce 2026 tedy bude tato částka činit maximálně 129,50 korun na den. Pro zaměstnavatele se tím zvyšuje suma, kterou mohou podpořit zdravé a pravidelné stravování svých zaměstnanců.

Stravenky se v průzkumech opakovaně řadí k nejoblíbenějším benefitům vůbec. Jak uvádějí sami zaměstnanci – pokud je dostávají, stravují se pravidelněji a kvalitněji. Pokud by o příspěvek přišli, až 52 % z nich by omezilo návštěvu restaurací. V situaci, kdy zejména kvůli rostoucím cenám hlásí až třetina stravovacích zařízení pokles návštěvnosti, jde o důležitý krok k podpoře dostupnosti vyváženého poledního menu,“ připomíná členka vedení společnosti Edenred Aneta Martišková.

Stravenky se v průzkumech opakovaně řadí k nejoblíbenějším benefitům vůbec" />Příspěvek firmy nestačí, ceny obědů stále rostou

Stravenky se v průzkumech opakovaně řadí k nejoblíbenějším benefitům vůbec" />Samotný příspěvek zaměstnavatele na pokrytí průměrných výdajů na stravování nevystačí. V listopadu 2025 totiž činila podle Edenred Restaurant Indexu průměrná cena oběda v Česku 198,40 korun, což je nejvyšší hodnota od loňského srpna, kdy strávníci za polední jídlo průměrně zaplatili 198,60 korun. Ještě na začátku roku se však cena průměrně pohybovala okolo 192,50 korun.

Každoročně pozorujeme, že ceny obědů rostou nejrychleji v období letních prázdnin, a naopak spíše stagnují s koncem roku. To platilo i loni. Oproti turbulentnímu období pandemie, které zapříčinilo rychlejší tempo zdražování, se růst cen sice zpomalil – ale nezastavil,“ říká Martišková.

Generace Z tlačí na změnu. Poptávka po digitálních benefitech prudce roste Přečtěte si také:

Generace Z tlačí na změnu. Poptávka po digitálních benefitech prudce roste

V porovnání s listopadem covidového roku 2020 cenovka oběda narostla o 58 korun, od roku 2021 pak o 49 korun. Postupně se v posledním roce také navyšuje množství transakcí provedených v rámci rozvážkových služeb. Ty narostly zejména během pandemického roku 2020, rok 2021 však již zaznamenal rapidní pokles. 

Během loňského roku dosud relativně stabilní poptávka opět vzrostla, dle dat společnosti Edenred překročil podíl rozvážky na celkovém objemu transakcí 40 %, přičemž v témže měsíci v roce 2024 jich to bylo pouze 34 %. Naopak v roce 2020 rozvážkou uskutečnilo téměř 42 % transakcí.

Přispět si může i zaměstnanec

Chtějí-li zaměstnanci hodnotu svých stravenek zvýšit tak, aby zcela pokryla jejich průměrnou polední útratu, mohou si přispět z vlastní kapsy. Ve veřejném sektoru je spolufinancování ze strany zaměstnance nebo FKSP dokonce podmínkou. Vůbec nejvýhodnější je pak pro obě strany dodržet tzv. optimální cenu stravenky – tedy takovou, při níž je naplno využito limitu pro zvýhodnění.

Při zachování poměru příspěvku zaměstnavatele a zaměstnance 55 % ku 45 % vychází tato částka na 235 korun. Zaměstnavatel v takovém případě přispívá na jednu stravenku 129,50 korun – tedy maximum daňově uznatelného limitu – a zaměstnanec se podílí ve výši 105,50 korun,“ vysvětluje Aneta Martišková s tím, že z historických důvodů poměr 55:45, který byl pro daňovou uznatelnost zrušen konsolidačním balíčkem, dodržuje i řada zaměstnavatelů v soukromém sektoru.

Navyšují se i volnočasové a zdravotní benefity

Společně s nově stanovenými limity pro stravné se mění i limity pro volnočasové a zdravotní benefity, které zaměstnavatel svému zaměstnanci může poskytnout. Částky jsou totiž vázány na průměrnou mzdu. Nový limit pro zdravotní benefity tak bude činit 48 967 korun, což představuje navýšení o 2 410 korun oproti letošnímu roku. Zaměstnavatel tak ušetří až 6 268 korun (12,8 %), samotný zaměstnanec až 13 030 korun (26,6 %).

Firmy chtějí podporovat zdraví svých zaměstnanců, ale rády by zachovaly daňové zvýhodnění Přečtěte si také:

Firmy chtějí podporovat zdraví svých zaměstnanců, ale rády by zachovaly daňové zvýhodnění

Volnočasové benefity získávají nový limit 24 483 korun, zde se jedná o navýšení o 1 205 korun. Zaměstnavatelé tak ušetří až 3 134 korun (12,8 %), zatímco zaměstnanci až 6 515 korun (26,6 %). Pro zaměstnance se tak opět sníží částky, které musí doplácet z vlastní kapsy, a to například u služeb zdravotního, léčebného nebo hygienického charakteru či při rekreačních, sportovních nebo vzdělávacích aktivitách.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 5. 1.  Investice firem brzdí opatrnost, růst táhne stát

    Podle aktuálních dat ČSÚ firmy ani ve třetím kvartále nezačaly více investovat. Meziročně míra investic nefinančních podniků poklesla o 1,1 % na necelých 27 %. „Úvěry sice zlevnily, avšak obavy z dalšího vývoje poptávky drží evidentně podniky v módu obezřetnosti. A to je ještě otázkou, kolik z toho tvoří ‚zelené‘ investice, které znamenají pouze výměnu technologií, a nikoliv budoucí potenciál,“ říká hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že investiční aktivitu i nadále táhne hlavně veřejný sektor v oblasti dopravní infrastruktury.

  • 2. 1.  Nálada průmyslníků se v závěru loňského roku zlepšila

    Ukazatel průmyslové aktivity za prosinec pozitivně překvapil, když zakončil na úrovni 50,4 bodu. Nad hladinu 50 bodů, která indikuje zvyšování aktivity v sektoru, se index PMI dostal poprvé od května 2022. K růstu přispělo zvýšení objemů produkce, nových zakázek i zaměstnanosti.

    Průmyslu se v posledních pěti letech nedaří. „Celková produkce se v reálném vyjádření stále nachází ‚pouze‘ na předpandemické úrovni konce roku 2019. Kromě klesajícího Německa se tuzemský průmysl, zejména ten energeticky náročnější, potýká s relativně vyššími cenami energetických vstupů, roli sehrávají i strukturální změny a nejistoty související se zelenou tranzicí,“ uvádí hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek s tím, že aktuální PMI je příslibem toho, že letošní rok bude v českém průmyslu přece jen příznivější.

  • 31. 12.  Pražská burza na rekordu. Index PX má za sebou druhý nejlepší rok v historii

    Hlavní index pražské burzy PX předvedl letos opravdu silný výkon a stylově zakončil rok na novém historickém maximu. Rok 2025 tak byl pro něj druhým nejlepším v historii a nejlepší od roku 2004 – vzrostl o 52,58 % (2 685,65 b.), včetně dividend činí zhodnocení 61,34 %. „Celkový zobchodovaný objem letos podstatně nabobtnal, přičemž dosáhl téměř 170 miliard korun, což představuje meziroční nárůst zhruba o 57 %. O desítky procent se zvýšilo obchodování na každé emisi. Nejvyšší podíl na celkovém objemu měl ČEZ (34,48 %), Erste Group (23,26 %) a Komerční banka (22,67 %). Trh Prime se také v únoru rozrostl, když IPO uskutečnila firma Doosan Škoda Power,“ uvádí analytik Komerční banky Bohumil Trampota.

    Na rekordech končí rok také indexy S&P500 a STOXX Europe 600. Americký širokopásmový index S&P500 přitom letos posílil o 17,27 %, celkové zhodnocení včetně dividend dosáhlo 18,74 %. Maximum je z 24. prosince na úrovni 6 932,05 b. Evropský index STOXX Europe 600 přidal 16,66 %, s dividendami pak +20,64 %. Historického maxima 592,21 b. dosáhl 30. ledna.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Města, hrady, hory: poznejte zasněžené dominanty

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob

Vyznejte se v nabídce domácí péče o seniory. Kdy ji platí pojišťovny

Teplý čaj i kulich. Kardiolog radí, jak připravit srdce na chlad

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI