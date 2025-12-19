Změny v týmu komunikace hlásí J&T Banka i Plzeňský Prazdroj

Nový PR manažer a tiskový mluvčí J&T Banky Martin Tesař posiluje marketingový tým a bude zodpovídat za externí komunikaci a obsahovou prezentaci značky v médiích. Střídá tak Moniku Veselou, která se v rámci J&T posunula po 13 letech do čela externí komunikace developera J&T Real Estate CZ.
Martin přichází do J&T z pozice komunikačního stratéga NN životní pojišťovny a penzijní společnosti pro Českou republiku. Předtím pracoval komunikační agentuře Bison & Rose, kde jako PR konzultant využíval své ekonomické vzdělání i zkušenosti z vedení investičního zpravodajství Patria.cz.
Z Vodafonu do Prazdroje
Nový ředitel firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje pro Česko a Slovensko Richard Stonavský ve funkci vystřídal Pavlínu Kalousovou, která se po více než pěti letech na této pozici přesunula do vedení společnosti Asahi Europe & International, kde řídí firemní vztahy, udržitelnost a komunikaci. Richard přichází z Vodafone Czech Republic, kde od roku 2020 působil jako ředitel externích vztahů. Současně byl členem představenstva Asociace provozovatelů mobilních sítí.
Richard Stonavský ve svém předchozím působišti sehrál klíčovou roli při posilování reputace společnosti Vodafone, která se pod jeho vedením stal uznávaným lídrem v udržitelnosti. Jako předseda Nadace Vodafone stál například u iniciativy Bright Sky zaměřené na boj proti domácímu násilí a pomoc jeho obětem. Podílel se rovněž na vývoji aplikace Záchranka. Absolvoval pražskou VŠE a britskou Sheffield Hallam University.