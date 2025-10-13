CFOtrends  »  Zrušení limitu 40 milionů u prodeje firem a akcií usnadní a zrychlí obchody

Zrušení limitu 40 milionů u prodeje firem a akcií usnadní a zrychlí obchody

redakce
Dnes

Autor: Adobe Stock
V září podepsal prezident České republiky novelu zákona, která od ledna 2026 ruší dosavadní limit 40 milionů korun při prodeji firemních podílů a akcií. Transakce tak budou opět osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob podle časových testů, bez ohledu na jejich objem.

Zrušení limitu vrací zdanění zpět k jednoduššímu a srozumitelnějšímu režimu postavenému na časových testech a snižuje motivaci uměle rozkládat kupní cenu do více let jen kvůli daním. U části transakcí to zmenší potřebu složitých splátkových kalendářů a odložených vypořádání, takže se zrychlí uzavírání obchodů a klesnou transakční náklady.

Celkový efekt bude spíše stabilizační než revoluční, jelikož limit platil pouhý rok, a navíc ještě s možností využít hodnotu stanovenou znalcem jako výdaj oproti kupní ceně. Zásadní pro aktivitu trhu dál zůstanou úrokové sazby, dostupnost financování a rozdíl v cenových očekáváních kupujících a prodávajících,“ uvádí daňová poradkyně skupiny Talers Lenky Rigo s tím, že pro rychle rostoucí firmy je to každopádně pozitivní signál.

Vlastníci budou podle jejího názoru méně řešit technické načasování a více podstatu obchodu – kvalitu nabídky a cenu. U velkých prodejů ubude „daňově řízených“ splátek, earn-outy a odložené doplatky zůstanou tam, kde dávají smysl obchodně, nikoli kvůli limitu. Sníží se i administrativní náklady (zejména na znalecké posudky). Investoři získají větší volnost při strukturování plateb a jednodušší vyjednávání o termínech uzavření.

„Změna podpoří i mezigenerační předání – zakladatelé snáz zvažují úplný exit a uvolněné prostředky se rychleji recyklují do nových investic. Celkově bude prostředí čitelnější a předvídatelnější,“ uzavírá Rigo.

Autor článku

redakce

Témata:

