Zvýšení úrokových sazeb bude ve hře již v červnu

Hlavním argumentem je natahující se uzavření Hormuzského průlivu, které postupně vede k zvyšování odhadů pro ceny energií, zejména zemního plynu, u kterého se stále evropské zásobníky pohybují na historicky nízké úrovni naplnění (okolo 40 %). Opakovaně jsme proto zvyšovali naše odhady refixací cen energií pro domácnosti na začátku příštího roku a sekundárních efektů dražších energií a pohonných hmot například v cenách potravin. Efekty podle našich odhadů budou nejvýraznější na začátku příštího roku (2027), kdy se meziroční inflace může pohybovat těsně pod 4 % (za celý příští rok je náš odhad zatím 3,3 % s tím, že se časem může posouvat dál vzhůru).
Druhým hlavním argumentem je odolnost domácí ekonomiky. Za první kvartál sice zklamala slabým růstem (0,2 % mom a 2,2 % yoy), ten však odrážel mimořádně silné dovozy a velmi silnou domácí poptávku. Ekonomický růst byl navíc doprovázen mimořádně rychlým růstem investičních úvěrů a také mezd (o 8,2 %), které již třetí rok v řadě silně překonávají dynamiku produktivity v české ekonomice. ČNB by pro střednědobou stabilizaci inflace okolo 2 % potřebovala vidět dynamiku mezd spíše v okolí 4,5 %. Zvýšené mzdy se navíc odráží v relativně vysokém inflačním momentu ve službách (okolo 5 %) a zvyšují riziko, že se vnější inflační impuls rychleji přenese z pohonných hmot a energií do zbytku spotřebitelského koše.
Nejistota spojená s naším inflačním i hospodářským výhledem samozřejmě zůstává extrémně vysoká – bude záležet nejen na délce uzavření Hormuzského průlivu, ale i na reakci rozpočtové politiky a eventuálních dalších zásazích české vlády do přirozené „cenotvorby“. To vše může situaci změnit.
Na druhou stranu inflační rizika již narostla v posledních týdnech do té míry, že „včasné signalizační“ zvýšení úrokových sazeb dává z pohledu centrální banky značný smysl. Nejednalo by se rozhodně o „měnověpolitickou chybu“ a včasný pohyb sazeb směrem vzhůru může snížit potřebu zvyšovat sazby výrazněji později v průběhu tohoto roku.
Předpokládáme proto, že úrokové sazby mohou jít teoreticky vzhůru již na nejbližším červnovém zasedání a pak na některém z nejbližších dalších (srpen až listopad). Po většinu roku 2027 nově předpokládáme stabilitu úrokových sazeb a věříme, že centrální banka je při nejbližší možné příležitosti spíše bude chtít znovu snížit. K tomu může dojít již na konci roku 2027, kdy by měla inflační vlna začít pomalu odeznívat.