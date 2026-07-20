Firmy napříč obory čelí stejnému tlaku: zvyšovat efektivitu, zrychlovat rozhodování a současně reagovat na rostoucí objem dat i rychlý technologický vývoj. Umělá inteligence, automatizace a datová analytika už nejsou tématem technologických firem. Stávají se součástí finančního řízení, provozu, HR, obchodu i strategického managementu.
Řada organizací přesto zjišťuje, že samotná investice do technologií očekávanou změnu nepřináší. Firmy pořizují moderní nástroje, implementují AI řešení nebo budují datové platformy, ale reálné využití často zůstává omezené. Technologie existují, chybí však schopnost je efektivně zapojit do každodenního rozhodování a řízení firmy.
Právě zde se stále výrazněji ukazuje rozdíl mezi digitalizací a skutečnou transformací. Digitalizace znamená pořízení nástrojů. Transformace znamená změnu způsobu práce, řízení a rozhodování. A ta stojí především na lidech.
Problém není v technologiích, ale v kompetencích
V mnoha firmách dnes vzniká paradoxní situace. Organizace investují do datových týmů, dashboardů nebo AI aplikací, ale management často nemá dostatečné kompetence pro interpretaci dat ani pro strategické využití technologií.
Výsledkem bývá několik typických problémů. Rozhodování se stále opírá více o intuici než o data. AI projekty končí ve fázi pilotů bez jasného byznysového dopadu. IT oddělení a byznys fungují odděleně a chybí společný jazyk. Externí dodavatelé suplují know-how, které by firma měla rozvíjet interně.
Tento problém se netýká pouze technologických rolí. Schopnost rozumět datům a principům AI se postupně stává základní manažerskou kompetencí. CFO nemusí programovat algoritmy, ale musí rozumět tomu, jak data ovlivňují finanční řízení, forecasting, risk management nebo efektivitu procesů. Stejně tak CEO potřebuje chápat, kde může AI přinést reálnou konkurenční výhodu a kde jde pouze o technologický hype.
Podle zkušeností firem se navíc ukazuje, že největší překážkou implementace nových technologií není software, ale adaptace lidí a schopnost managementu změnu řídit.
Vzdělávání jako strategický nástroj řízení
Ještě před několika lety bylo firemní vzdělávání často vnímáno jako HR agenda nebo zaměstnanecký benefit. V současnosti se stále více posouvá do oblasti strategického řízení firmy. Podobně jako organizace investují do infrastruktury nebo inovací, musejí investovat také do rozvoje kompetencí.
Klíčovou otázkou už není, zda zaměstnance vzdělávat, ale jak rychle dokáže firma nové kompetence budovat a převádět do praxe. Právě proto roste význam vzdělávacích modelů, které propojují management, data a praktické využití AI v byznysu.
Jedním z příkladů je MBA program zaměřený na data & AI driven management, který nabízí Unicorn Vysoká škola. Obor se nesoustředí pouze na teorii managementu, ale především na práci s daty, strategické rozhodování a využití AI v řízení firmy. Smyslem takového vzdělávání není vytvářet technické specialisty, ale manažery schopné efektivně řídit organizaci v prostředí založeném na datech.
Pro firmy je důležité zejména to, že podobné programy propojují byznys a technologie. Manažeři díky nim lépe rozumějí možnostem IT týmů, dokážou přesněji definovat očekávání a vyhodnocovat reálný přínos technologických investic.
Kratší formy jako nový směr firemního vzdělávání
Kromě dlouhodobějších programů zároveň roste význam kratších a cílenějších forem vzdělávání. Takzvané microcertifikáty umožňují rychlý upskilling. Firmy tak mohou pružně reagovat na nové požadavky trhu bez nutnosti několikaletého studia. Typickým příkladem může být rozvoj kompetencí v oblasti datové analytiky, AI governance, práce s digitálními nástroji nebo kybernetické bezpečnosti.
„Hlavní výhodou mikrocertifikátů je zaměření na konkrétní praxi. Účastníci získávají znalosti a postupy, které mohou okamžitě aplikovat ve firmě, bez zbytečného učení se obecné teorie. Naše vzdělávací programy reflektují aktuální trendy, potřeby firem i legislativní změny,“ vysvětluje prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D., rektor Unicorn Vysoké školy.
Významnou roli hraje také firemní vzdělávání na míru. Každá organizace totiž řeší jinou úroveň digitalizace, jiné procesy i jinou firemní kulturu. Univerzální školení proto často nepřinášejí očekávaný efekt.
„Efektivní vzdělávání musí vycházet z konkrétních potřeb firmy. Jiné kompetence totiž potřebuje finanční oddělení, jiné obchodní tým a jiné management výrobní společnosti. Právě propojení vzdělávání s reálnými firemními procesy rozhoduje o tom, zda se investice skutečně promítne do výkonnosti organizace. Na Unicorn Vysoké škole proto nabízíme možnost školení, které bude navrženo přesně na míru potřebám firmy,“ říká Čadil.
Dopad na finance i konkurenceschopnost
Z pohledu finančního řízení firmy je klíčová především návratnost investic. V případě vzdělávání bývá problém v tom, že jeho přínos se často obtížně měří v krátkodobém horizontu. Přesto existují oblasti, kde je dopad velmi konkrétní.
Firmy s vyšší datovou gramotností managementu obvykle dosahují rychlejšího a přesnějšího rozhodování. Lépe pracují s forecastingem, efektivněji řídí náklady a rychleji identifikují provozní neefektivity. Schopnost využívat data v reálném čase se zároveň stává významnou konkurenční výhodou.
Podobně důležitý je i dopad na práci s externími dodavateli. Organizace, které mají interní kompetence v oblasti dat a AI, dokážou lépe vyhodnocovat kvalitu dodávek, snižovat závislost na outsourcingu a efektivněji řídit technologické projekty.
Význam vzdělávání roste také v souvislosti s regulatorními požadavky a tlakem na transparentnost AI systémů. Management bude stále častěji potřebovat nejen technologické nástroje, ale také schopnost rozumět jejich dopadům, rizikům a odpovědnému využití.
Investice, kterou nelze odkládat
Firmy dnes řeší vysoké náklady, tlak na produktivitu i nejistý ekonomický vývoj. Právě v takovém prostředí je ale rozvoj kompetencí jedním z klíčových předpokladů dlouhodobé stability. Technologie samy o sobě totiž konkurenční výhodu negenerují. Rozhodující je schopnost lidí je správně využít, propojit s byznysem a přetavit do efektivnějšího řízení firmy.
Vzdělávání proto přestává být doplňkem strategie pro růst firmy. Stává se její nezbytnou součástí. Organizace, které dokážou systematicky rozvíjet kompetence v oblasti dat, AI a managementu, budou mít výrazně lepší předpoklady zvládat změny trhu i budoucí technologický vývoj.