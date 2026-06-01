CEO jako tvář značky. Proč by měli být lídři firem aktivní na sociálních sítích?

Social Media Manager reklamní a marketingové agentury Contexto Magdalena Vacková
Ještě před pár lety byla role generálního ředitele jasná – řídit firmu, vystupovat na konferencích, občas poskytnout rozhovor do médií. Veškerá komunikace směrem ven šla přes marketingové nebo PR oddělení. Dnes? Doba se změnila.

Online prostředí a sociální sítě udělaly z lídrů něco víc než jen manažery. Stali se tvářemi značky – ať už chtějí, nebo ne. Zákazníci i zaměstnanci totiž nechtějí mluvit jen s „firemním profilem“. Chtějí znát lidi, kteří za značkou stojí. A právě proto je dnes osobní aktivita CEO na sociálních sítích jednou z nejsilnějších marketingových zbraní.

1. Autenticita, která buduje důvěru

Každá firma říká, že je férová, inovativní a zákaznicky orientovaná. Jenže v době, kdy to tvrdí všichni, to přestává mít váhu. Rozdíl nastává ve chvíli, kdy hodnoty otevřeně a osobně komunikuje lídr firmy.

Studie Edelman Trust Barometer 2024 ukazuje, že 63 % lidí důvěřuje více značkám, jejichž vedení je viditelné a aktivní na sociálních sítích. A není divu – lidé věří spíše lidem, než logům a korporátním sloganům. Autentický obsah od CEO působí jinak než firemní příspěvek. Je přirozenější, méně „učesaný“, a proto i uvěřitelnější. A důvěra je v marketingu klíč – bez ní nekonvertuje ani ta nejchytřeji nastavená kampaň.

2. Osobní branding = silnější značka

Když se řekne Elon Musk, Richard Branson nebo třeba Tomáš Čupr, většina lidí si okamžitě vybaví nejen jména, ale i jejich firmy. Proč? Protože lídři se stali synonymem značky.

Osobní branding CEO se přímo promítá do vnímání celé firmy. Podle dat z LinkedInu mají příspěvky lídrů v průměru dvojnásobný engagement oproti firemním profilům. A dává to smysl – příspěvek člověka prostě působí věrohodněji než firemní komunikace. Z pohledu zákazníků je to jednoduché: když vidí, že za značkou stojí někdo, kdo má vizi, umí mluvit o trendech a sdílí vlastní zkušenosti, získávají jistotu, že firma není jen bezejmenná instituce.

3. Vliv na obchod i HR

Osobní komunikace lídra má obrovský dopad i mimo marketing. Z pohledu obchodu se ukazuje, že zákazníci jsou ochotnější jednat s firmou, jejíž CEO znají – i když třeba jen přes LinkedIn. Viditelnost zkrátka otevírá dveře.

A ještě silnější efekt má na zaměstnance a budoucí kandidáty. Podle Glassdooru (2023) až 76 % uchazečů sleduje, jak se vedení firmy staví k hodnotám a kultuře. Pokud CEO vystupuje aktivně, sdílí pohledy na leadership, nebo třeba poděkuje týmu za výsledky, působí to mnohem víc než jakýkoli HR inzerát. Jinými slovy: aktivní lídr přitahuje nejen zákazníky, ale i talenty. A v době, kdy je boj o lidi stejně těžký jako boj o zákazníky, je to obrovská konkurenční výhoda.

Jak tedy začít?

Být aktivní na sociálních sítí neznamená, že se má CEO stát full-time influencerem. K větší aktivitě a oslovení vaší cílové skupiny stačí pár kroků:

  • Vyberte správný kanál. Nejčastěji LinkedIn, kde se propojí byznysová komunita i zaměstnanci a můžete zde velmi dobře cílit na relevantní osoby.
  • Sdílejte osobní zkušenosti. Nejen tiskové zprávy, ale třeba i vaše úspěchy, názory na aktuální dění nebo váš pohled na trh.
  • Buďte konzistentní. Nemusíte psát každý den. Ale když se ozvete jednou za půl roku, nevytvoříte důvěru a nepodpoříte algoritmy. Ideální je si nastavit a dlouhodobě držet minimální frekvenci (na Linkedinu to je alespoň jeden příspěvek týdně).

Nebojte se lidskosti. Dokonalé posty nejsou cílem. Otevřenost a upřímnost mají větší sílu než perfektní copywriting nebo krásné video. CEO na sociálních sítích není jen „hezký bonus“. Je to strategická nutnost, která ovlivňuje reputaci firmy, vztah se zákazníky i schopnost přitáhnout nové lidi do týmu. Lídři, kteří mlčí, zůstávají v anonymitě. Ti, kteří mluví, utvářejí budoucnost značky.

Autorkou textu je Social Media Manager reklamní a marketingové agentury Contexto Magdalena Vacková.

Krátce

  • 31. 5.  Česká ekonomika přibrzdila

    Podle zpřesněného odhadu ČSÚ si česká ekonomika vedla v prvním čtvrtletí o něco málo lépe, než naznačoval předběžný odhad. Změna je to ovšem jen symbolická, a tak na místo 2,1 % si připisuje růst o 2,2 %. Mezikvartální růst o 0,2 % se tentokrát nemění. Meziroční růst byl podpořen zejména vyššími výdaji na konečnou spotřebu domácností a tvorbou hrubého fixního kapitálu. Negativní vliv měla změna stavu zásob a saldo zahraničního obchodu.

    Na konci února sice začal konflikt v Perském zálivu, jeho dopad na českou ekonomiku se ale díky zásobám ve skladech i na cestě omezil pouze na ceny energií, především pak pohonných hmot. Prudké zdražení PHM a vyšší spotové ceny elektřiny a plynu v březnu už firmy pocítily, ale faktický dopad konfliktu na HDP byl ještě velmi limitovaný.

    Výsledky druhého kvartálu už budou válkou v Zálivu ovlivněny podstatně více. Přesto by se ekonomika mohla udržet v černých číslech s růstem okolo 2 %. Za celý rok by ovšem 2% růst bylo možné považovat za velký úspěch, zvlášť s ohledem na mizérii německého hospodářství,“ dodává hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

  • 28. 5.  Klesá podíl firem inovujících své výrobky a služby

    V letech 2022 až 2024 inovovalo v Česku své produkty nebo procesy 43 % podniků s deseti a více zaměstnanci. V roce 2024 tyto firmy na inovační aktivity vynaložily 221 miliard korun, což představovalo 2,5 % z jejich tržeb. Za inovované výrobky a služby ve stejném roce utržily 1,4 bilionu korun, tedy necelou čtvrtinu ze svých celkových tržeb.

    Firmy se v rámci svých inovačních aktivit více soustředily na inovace podnikových procesů, které v letech 2022 2024 zavedlo 38 % podniků. Nový či podstatně zlepšený výrobek či službu na trh uvedlo 24 % podniků, což představuje nejnižší podíl za posledních deset let,“ uvedl Marek Štampach z ČSÚ s tím, že s vysokými školami či veřejnými výzkumnými organizacemi spolupracovalo při vývoji nových produktů 14 % produktově inovujících podniků a pouze 2 % si u těchto institucí vývoj zadala.

  • 25. 5.  Celková důvěra v ekonomiku se snížila

    Souhrnný indikátor důvěry se v květnu meziměsíčně snížil o 1,6 bodu na hodnotu 99,7, a to při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů poklesl o 1,4 bodu na hodnotu 99,0 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 2,6 bodu na úroveň 103,4.

    „K poklesu podnikatelské důvěry v květnu přispěla zejména nižší očekávání tempa růstu výrobní činnosti u podnikatelů v průmyslu a výrazně horší hodnocení celkové ekonomické situace v obchodě,“ uvedl Jiří Obst z ČSÚ s tím, že důvěra spotřebitelů se snížila podruhé v řadě. Naposledy byla nižší loni v srpnu. Mezi spotřebiteli přetrvávají obavy ze zhoršení celkové hospodářské situace doprovázené zhoršujícím se hodnocením jejich stávající finanční situace.

