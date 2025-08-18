Češi se podnikání nebojí. Přibývá mladých i těch, kteří začínají po padesátce

Udržitelné e-shopy, venčení domácích mazlíčků nebo online výuka jazyků. Nová generace podnikatelů ukazuje, že k rozjezdu vlastního byznysu dnes často stačí nápad, internet a chuť zkusit věci po svém. Výrazně přibývá i maminek na mateřské, které podnikají třeba v úklidových službách, flexibilně a bez složité administrativy.
„Dnes už podnikání není jen otázkou zisku, ale i způsobem, jak dělat věci po svém a podle vlastních hodnot. Vidíme, že lidé napříč generacemi mají chuť realizovat vlastní nápady. Naším cílem je být jim v tom spolehlivým partnerem, nabízíme jednoduché a užitečné nástroje, které jim šetří čas i energii,“ říká Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank.
Mladí dominují, přibývají i podnikatelé po padesátce
Data společnosti Dun & Bradstreet Czech Republic ukazují, že nejaktivnější skupinou jsou tradičně mladí do 35 let, kteří tvoří 64 % všech nově založených živností a firem. Mladí do 25 let se nejčastěji věnují IT, reklamě nebo e-commerce. Mezi 26 a 35 lety přibývá podnikatelů ve stavebnictví, dopravě či ve vzdělávání.
Zároveň ale roste počet podnikatelů ve věku 46 až 65 let – jen za letošní první pololetí jich přibylo téměř 5 800, což je meziročně o 3 % více. Starší podnikatelé častěji míří do stavebnictví, zemědělství nebo administrativních služeb.