Češi se podnikání nebojí. Přibývá mladých i těch, kteří začínají po padesátce

Jana Chuchvalcová
Včera

Češi mají odvahu podnikat. V první polovině roku 2025 se do podnikání pustilo téměř 47 tisíc nových podnikatelů. Vedle mladých do 35 let, kteří tvoří dvě třetiny všech nově podnikajících, roste i počet těch, kteří začínají po padesátce – ať už v rámci kariérního restartu, nebo pro větší svobodu a smysluplnost práce.

Udržitelné e-shopy, venčení domácích mazlíčků nebo online výuka jazyků. Nová generace podnikatelů ukazuje, že k rozjezdu vlastního byznysu dnes často stačí nápad, internet a chuť zkusit věci po svém. Výrazně přibývá i maminek na mateřské, které podnikají třeba v úklidových službách, flexibilně a bez složité administrativy.

„Dnes už podnikání není jen otázkou zisku, ale i způsobem, jak dělat věci po svém a podle vlastních hodnot. Vidíme, že lidé napříč generacemi mají chuť realizovat vlastní nápady. Naším cílem je být jim v tom spolehlivým partnerem, nabízíme jednoduché a užitečné nástroje, které jim šetří čas i energii,“ říká Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank.

Cyber25 Early

Mladí dominují, přibývají i podnikatelé po padesátce

Data společnosti Dun & Bradstreet Czech Republic ukazují, že nejaktivnější skupinou jsou tradičně mladí do 35 let, kteří tvoří 64 % všech nově založených živností a firem. Mladí do 25 let se nejčastěji věnují IT, reklamě nebo e-commerce. Mezi 26 a 35 lety přibývá podnikatelů ve stavebnictví, dopravě či ve vzdělávání.

Zároveň ale roste počet podnikatelů ve věku 46 až 65 let – jen za letošní první pololetí jich přibylo téměř 5 800, což je meziročně o 3 % více. Starší podnikatelé častěji míří do stavebnictví, zemědělství nebo administrativních služeb.

Krátce

  • 18. 8.  Řízení kreditních rizik ČSOB nově povede Tomáš Korbas, mezinárodní acquiring převezme Přemysl Hanzelka

    Novým výkonným ředitelem divize řízení úvěrových rizik skupiny ČSOB bude od 1. října Tomáš Korbas, přičemž nové pozice se ujme po Boštjanu Jazbecovi, který se přesunul na řídící pozici v KBC Group Risk Management. Na Korbasovu současnou pozici šéfa útvaru mezinárodní acquiring pak od stejného data nastoupí stávající ředitel řízení retailových segmentů Přemysl Hanzelka.

    Tomáš Korbas působí ve skupině ČSOB od roku 2009 a šéfem mezinárodního acquiringu je od jara 2022. Předtím byl členem představenstva a ředitelem financí a rizik v ČSOB Leasing nebo ředitelem útvaru úvěry pro korporátní klientelu a banky v ČSOB. Před příchodem do ČSOB pracoval na vedoucích pozicích v ING Bank a Volksbank. Vystudoval Podnikohospodářskou fakultu VŠE Bratislava.

    Přemysl Hanzelka pracuje ve skupině ČSOB od roku 1998 a v čele řízení retailových segmentů je od roku 2022, předtím byl pět let ředitelem Poštovní spořitelny. Vedl také tým, jehož cílem bylo připravit a vyjednat dlouhodobou spolupráci skupiny ČSOB s Českou poštou. Deset let působil v korporátním segmentu ČSOB, kde se zaměřoval především na akvizice mezinárodních firem. Je absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

  • 14. 8.  Další slabý výsledek průmyslu v EU v řadě. Růst zachraňuje jen Irsko, bez něj by padal už 27 měsíců

    Červnová data z evropského průmyslu znovu potvrzují, že se tomuto významnému odvětví stále příliš nedaří. Sice těžil z drobné vlny předzásobení před zavedením amerických cel, ale jeho celkové výsledky jsou v podstatě stále slabé. Lépe se daří pouze výrobě rychloobrátkového zboží, která koresponduje s rostoucí spotřebou domácností, avšak u zboží investičního charakteru nebo dopravních prostředků je i nadále situace tristní.

    „Meziroční růst výroby o 0,5 % může ještě působit povzbudivě, avšak celková čísla EU jsou silně ovlivněna jednou malou, leč statisticky významnou zemí. A tou je Irsko. Pokud si z celkových evropských čísel právě Irsko vyloučíme, obrázek evropského průmyslu bude vypadat podstatně hůř. Pak totiž neuvidíme půlprocentní růst, ale fakticky celou sérii meziročních poklesů, která trvá už 27 měsíců v řadě,“ uvádí Petr Dufek, hlavní ekonom Banky CREDITAS s tím, že podobně se vlastně lze dívat i na růst HDP, který v evropském případě letos „vzniká“ převážně v Irsku.

    Co z toho plyne? Minimálně to, že situace unijní ekonomiky a jednoho z jejích významných oborů je neutěšená. Ve skutečnosti je podstatně horší, než napovídají celková data, a to dokonce v čase, kdy probíhalo právě předzásobení. A pokud bychom se podívali na obrázek automotive, uvidíme výsledky ještě tragičtější. Na krásný letní den je to pesimismu až dost,“ uzavírá Dufek.

  • 13. 8.  Odborník v oblasti private equity a komerčních nemovitostí David Štrouf posílil tým Savills

    Od 1. srpna posílil investiční tým poradenské společnosti Savills David Štrouf. Zkušený investiční odborník s profesním zázemím v oblasti private equity a realitního poradenství nastoupil na pozici Associate Director. Do společnosti přináší rozsáhlé znalosti napříč sektory, získané v rámci širokého spektra projektů v oblasti due diligence a strategického poradenství. V průběhu své kariéry se významně podílel na realizaci klíčových transakcí na realitním trhu v CEE, jejichž celková hodnota přesáhla 1,3 miliardy eur.

    Před nástupem do Savills byl David Štrouf klíčovým členem pražské divize Principal Investor & Private Equity ve společnosti The Boston Consulting Group, kde vedl řadu projektů due diligence a strategického poradenství, včetně významných transakcí v regionu CEE (například Vendor DD skupiny Packeta, akvizice skupiny Invia). V minulosti, během působení ve společnosti Cushman & Wakefield, se podílel na více než 15 komerčních due diligence procesech napříč všemi třídami realitních aktiv, včetně prodeje portfolia TESCO v rámci přeshraniční transakce v roce 2022 a strukturování forward funding obchodu mezi Logport a Invesco pro projekt Logport Prague West.

    Je držitelem několika titulů v oborech mezinárodní management a podniková ekonomika z Vysoké školy ekonomické v Praze a SUNY Empire State College.

