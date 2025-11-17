CFOtrends  »  Data vyvracejí ekonomickou nostalgii. Životní úroveň se zvýšila nejen z hlediska cen

Data vyvracejí ekonomickou nostalgii. Životní úroveň se zvýšila nejen z hlediska cen

redakce
Včera

Sdílet

Pokles cen aut
Autor: Shutterstock
Před sametovou revolucí jsme na většinu zboží a služeb museli pracovat déle, mnohé dnes již samozřejmé produkty nebyly vůbec dostupné a dožívali jsme se nižšího věku. Přesto ve společnosti stále občas zazní mýtus, že se dnes žije hůře než v roce 1989.

„Za socialismu se žilo lépe“, tak zní tvrzení, kterému stále věří významná část obyvatel Česka. Podle loňského průzkumu STEM k 35. výročí demokracie však považuje 48 % české populace současný režim za lepší než ten před rokem 1989, naopak 31 % jej hodnotí jako horší. Výsledky přitom ukazují, že starší lidé a ti s nižším vzděláním nebo horším finančním zajištěním vnímají vývoj méně pozitivně než mladší, lépe zajištění a vzdělaní občané. Mladší generace si více cení otevřených možností, zatímco ta starší častěji vyjadřuje nostalgii po stabilitě, kterou tehdejší systém zajišťoval.

Existuje mnoho příkladů, které svědčí o zvýšení životní úrovně. Přesvědčení, že život byl za socialismu lepší, lze připsat hlavně emocím. V poslední době společnost prošla několika krizemi. Zvýšily se také rozdíly v příjmech. Zatímco v ekonomice nedostatku si lidé z různých sociálních vrstev mohli dovolit kupovat víceméně stejné věci, dnes jsou rozdíly viditelné na první pohled. To je jeden z důvodů, proč v průzkumech socialismus oplakávají hlavně lidé s nižším vzděláním a nižšími příjmy," upozorňuje analytik Portu Lukáš Raška.

Na stejné zboží pracujeme kratší dobu

Potvrzují to výpočty socialistických a současných cen v porovnání s průměrnou mzdou v roce 1989 a dnes. A z nich vyplývá, že z běžných potravin vyděláváme déle pouze na chléb, navíc v průměru o pouhou jednu minutu, a to při průměrné čisté mzdě 38 815 korun. V roce 1989 to bylo pouze 11 minut při čisté mzdě 2500 korun. Jen o něco levnější je si vydělat na litr čerstvého polotučného mléka, přičemž dnes to trvá šest minut, před revolucí osm minut.

Porovnání cen v roce 1989 a 2025 a jak dlouho na ně pracujeme

Porovnání cen v roce 1989 a 2025 a jak dlouho na ně pracujeme

Autor: Portu (publikováno se svolením)

Ostatní zboží denní potřeby výrazně zlevnilo, nejvíce elektronika. Například zatímco v roce 1989 trvalo na chladničku vydělat více než dva měsíce, dnes to trvá 6,3 osmihodinových pracovních dnů. Samostatnou kategorií jsou přitom automobily. V roce 1989 by Čech na základní model Škody Favorit musel pracovat necelé tři roky, dnes by na nákup Škody Fabia stačil necelý rok práce.

Spotřeba není všechno

Životní úroveň však nelze měřit pouze podle toho, kolik zboží a služeb si můžeme koupit za jednu výplatu. Kromě větší osobní svobody a možnosti cestovat nyní žijeme zdravěji, a proto i déle. Podle dat ČSÚ v roce 1989 dosahovala naděje dožití u mužů 68,1 let a u žen 75,5 roku. V roce 2024 dosáhl stejný údaj na 77,2 let u mužů a 83,1 u žen.

Tento vývoj byl z velké části způsoben snížením kojenecké úmrtnosti o více než polovinu a výrazným snížením znečištění ovzduší. S rostoucí délkou života se prodloužila i doba, jakou tráví lidé ve starobním důchodu. Loni v průměru trvala 24,62 roku. Od sametové revoluce v roce 1989 se čas strávený v penzi protáhl skoro o deset let. To znamená, že je důležitější přemýšlet o životě v důchodu a finanční jistotě.

Úkolem státu by mělo být zvyšování úrovně vzdělanosti občanů, včetně jejich finanční gramotnosti. Ve světě širokých možností se mohou cítit ztraceni a nostalgicky vzpomínat na dny, když byl svět jednodušší a všem se dařilo přibližně stejně špatně," dodává Raška.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 17. 11.  Akcie nadále táhne v růstu AI, ale objevují se první mráčky

    V říjnu pokračovala akciová bonanza tažená důvěrou v AI, navíc jsme se dočkali amerického vládního shutdownu a v Česku proběhly volby. Obě tyto události ovlivní ceny akcií a dluhopisů především v následujícím období. V říjnu však byly ceny akcií ovlivněny především pokračujícím optimismem kolem sektoru umělé inteligence, kde akcie technologických společností jako Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet a Tesla výrazně rostly díky technologickému pokroku a vysokým očekáváním budoucího růstu. Technologický index NASDAQ přidal jen za říjen téměř pět procent.

    Přicházející makroekonomická data však navzdory absenci oficiálních amerických dat ukazovala na slabší růst ekonomiky USA. A na konci měsíce se do cen akcií začala projevovat skepse ohledně dosažitelnosti budoucích zisků z využití AI. „Do hledáčku investorů s větší razancí vstupují gigantické náklady, které jsou při uvádění umělé inteligence generovány, v porovnání s potenciálními zisky,“ vysvětluje vyšší kolísání cen ekonom finanční skupiny Partners Martin Mašát.

    To vše samozřejmě ovlivnilo také Partners index akciových fondů, který rostl během října o 2,8 %, od začátku roku pak přidal 8,8 %. Index dluhopisových fondů se zvýšil o 0,5 %, přičemž od začátku roku rostl o 2,1 %, a smíšené fondy rovněž zaznamenala také v říjnu o 1,5 %, od začátku roku pak o 6,3 %.

  • 14. 11.  Do Garbe přichází Zuzana Štěpánková, posílí tým developmentu v Česku

    Do společnosti Garbe, která se specializuje na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě, nastupuje na pozici Business Development Manager zkušená realitní profesionálka Zuzana Štěpánková.

    Ta působila v letech 2020 až 2025 ve společnosti IO Partners (dříve JLL) jako Senior Consultant. Zodpovídala za poradenství a zastupování klientů při pronájmu výrobních a logistických prostor v ČR, včetně kompletního procesu od prvotního kontaktu přes prezentaci nemovitostí až po uzavření transakce. V GARBE se soustředí na rozvoj nových obchodních příležitostí, pronájem nemovitostních projektů, marketing a komunikaci s nájemci, včetně udržování dlouhodobých vztahů s obchodními partnery.

  • 13. 11.  Daňový expert Rostyslav Senchuk přechází z PwC do Dentons

    Daňový tým právní firmy Dentons se rozšiřuje o nového člena. Na pozici Associate nastupuje Rostyslav Senchuk, který doplní stávající tým zkušených daňových expertů pražské kanceláře Dentons, pod vedením Petra Kotába a Lukáše Poulíka. Přináší více než osmileté zkušenosti z oblasti daňového poradenství, především v oblasti daně z příjmů právnických osob a mezinárodního zdanění. Do Dentons přichází ze společnosti PwC Česká republika, předtím působil několik let v TPA Czech Republic, kde se věnoval hlavně transakčnímu daňovému poradenství.

    Je absolventem Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, kde získal titul inženýr v oboru Podnikání a administrativa. Je zapsán v seznamu daňových poradců vedeném Komorou daňových poradců České republiky. Kromě češtiny ovládá také angličtinu, ukrajinštinu a ruštinu.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Mapa AI se překresluje, AWS a OpenAI uzavírají alianci

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

Spoření v listopadu: Kam bezpečně s penězi?

Zavádí se nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP

Roboti už jdou, už tady jsou…

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Internet se baví slabým heslem Louvre

Aplikace Maják umí přivolat pomoc, stáhnout se dá zdarma

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

Tvrdili mi, že nebudu chodit, říká kadeřník Tomáš Arsov

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Zúží se povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění

Vyšetření žil nebolí. Hlavně ho neodkládejte, problém nezmizí

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Datové centrum ve vesmíru? Ale prosím, beze všeho…

Vyznejte se v zelí. Takhle se liší kysané od sterilovaného