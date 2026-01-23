Direct Fidoo posiluje management. Jako nový CCO nastupuje Radek Hájek

Hájek má dlouholeté zkušenostmi z bankovního a finančního sektoru, které získal především v rámci skupiny ČSOB, kde působil od roku 2004. Postupně prošel manažerskými rolemi v oblastech financí, controllingu a účetnictví, než se stal Head of Finance skupiny ČSOB. V dalších letech zastával mimo jiné pozici CIO (Chief Information Officer) a Executive Director ICT, kde vedl IT agendu celé skupiny v Česku i na Slovensku, včetně fungování KBC Global Services.
Podílel se na upgradu centrálního bankovního systému, migraci digitálních kanálů na novou technologickou platformu a rozvoji online bankovnictví. V roli výkonného ředitele retailové distribuce se následně zaměřil na rozvoj a transformaci retailového poradenského bankovnictví. Společně se svým týmem dokázal navýšit obchodní výkon distribuce o 60 % při současném zefektivnění provozu o 30 %. Významnou roli sehrál také při řízení banky v náročném období pandemie covid-19. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze.
Velké ambice
Ve své nové roli chce Hájek propojit obchod a marketing do jednoho funkčního celku a zaměřit se především na posílení pozice značky Direct Fidoo na českém trhu a na postupnou expanzi do zahraničí. Dlouhodobou ambicí je vybudovat z Direct Fidoo jednoho z nejrelevantnějších poskytovatelů finančních služeb pro SME segment ve střední Evropě a fintech s celoevropským přesahem.
Podle Hájka totiž prochází trh firemních financí v Česku i celé střední Evropě zásadní proměnou, kterou v následujících letech výrazně ovlivní kombinace regulatorních změn, zejména připravované regulace PSD3, a rostoucích očekávání malých a středních firem. Ty dnes stále častěji hledají jednoduchá, transparentní a technologicky vyspělá řešení, která jim pomohou lépe řídit finance, snížit byrokracii a získat větší kontrolu nad cashflow.
Fintech jako „externí CFO“
Právě SME segment považuje Radek Hájek za jeden z nejzajímavějších, ale zároveň stále nedostatečně obsloužených trhů, kde často rozhodují drobné, ale chytré inovace s reálným a měřitelným dopadem na každodenní fungování firem. Za klíčovou výzvu celého oboru považuje schopnost propojit finance, data a každodenní provoz firem do jednoho funkčního celku. Malé a střední podniky totiž čelí nejen tlaku na efektivitu a růst, ale také potřebě rychle reagovat na měnící se tržní podmínky, dostupnost financování i dění uvnitř firmy.
„Moderní fintech má potenciál převzít roli jakéhosi ‚externího CFO‘ a stát se přirozeným partnerem firemního managementu. Právě v tom vidím budoucnost Direct Fidoo," uzavírá Hájek.