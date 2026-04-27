CFOtrends

Dosavadního CEO Bezvavlasy.cz Daniela Horáka nahrazuje od 1. května Jiří Hendrych

Jana Chuchvalcová
Včera

Sdílet

Dosavadní CEO Bezvavlasy Daniel Horák
Autor: Bezvavlasy (publikováno se svolením)
Český e-shop v oblasti beauty a kosmetiky Bezvavlasy.cz bude mít od 1. května nového generálního ředitele Jiřího Hendrycha. V pozici nahrazuje Daniela Horáka, který firmu provedl integračním procesem v uplynulých dvou letech a nadále zůstává v pozici akcionáře společnosti.

Jiří Hendrych do nové role nastupuje z pozice obchodního ředitele firmy Electrolux, ve které působil poslední čtyři roky. Předtím pracoval v manažerských a obchodních rolích ve společnosti Sirowa, kde byl mimo jiné obchodním ředitelem divize Wella ve třech středoevropských zemích. Podstatnou část profesní kariéry strávil ve firmě Coty zabývající se rovněž produkty ze segmentu péče o krásu. Zde působil jako obchodní ředitel a generální ředitel na Slovensku.

Nový CEO Bezvavlasy.cz Jiří Hendrych

Jeho hlavním úkolem bude posilovat tržní podíl Bezvavlasy.cz na stávajících trzích, připravit vstup na nové evropské trhy a dále rozvíjet B2B segment společnosti Hair Servis na českém trhu.

Dosavadní CEO Daniel Horák během svého působení provedl společnost náročným procesem integrace skupiny Hair Servis a Bezvavlasy.cz. Klíčovým milníkem byla zejména centralizace a modernizace logistických procesů napříč skupinou. Současně došlo ke sjednocení e-shopových platforem Bezvavlasy.cz a vstupu na čtyři nové evropské trhy (Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko a Bulharsko). Významným přínosem bylo také nastartování růstu online divize společnosti.

TOP100

Firma dnes funguje na jednotné organizační struktuře se sjednocenými procesy, což vytváří pevný základ pro další růst v České republice i na zahraničních trzích. „Mise náročné integrace sedmi společností Hair Servis s Bezvavlasy.cz je dokončena a skupina je připravena soustředit se na růst na trzích, kde působí. To již budu sledovat z role akcionáře,“ dodal Daniel Horák.

Společnost očekává, že dokončená integrace a nové strategické zaměření přinesou růst tržeb i ziskovosti v souladu s dlouhodobým plánem. Prioritou zůstává další posilování pozice značky Bezvavlasy.cz napříč evropskými trhy a rozvoj profesionálního segmentu Hair Servis.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

Krátce

  • 27. 4.  V Česku přibylo 5 799 firem, o 44 % více než v minulém roce

    Za první tři měsíce letošního roku v Česku vzniklo 10 312 obchodních společností, meziročně o 19 % více. Naopak 4 513 jich zaniklo, to je o 3 % méně než v prvním čtvrtletí loňského roku. Na trhu tak přibylo 5 799 firem. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    „Letos v prvních třech měsících byla na trhu opačná situace než loni, kdy se meziročně počet vzniklých firem zvýšil pouze mírně, a počet zaniklých společností naopak výrazně vzrostl. V období od ledna do konce března letošního roku na trh vstoupilo o téměř pětinu více firem než loni a počet zaniklých firem klesl. Ve výsledku tak na trhu přibylo nejvíce firem za první čtvrtletí od roku 2017, kdy byl za první tři měsíce čistý přírůstek o zhruba tisíc firem vyšší,“ říká analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

  • 27. 4.  Důvěra v ekonomiku odráží nejistotu podnikatelů a obavy domácností

    Souhrnný indikátor důvěry se v dubnu meziměsíčně mírně snížil o 0,8 bodu na 101,3 při rozdílném vývoji obou jeho složek. Zatímco indikátor důvěry podnikatelů zůstal na své březnové úrovni (100,4), indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 4,4 bodu na hodnotu 106,0.

    „Důvěra podnikatelů v ekonomiku se v dubnu meziměsíčně nezměnila. Mnohé podnikatele dlouhodobě limituje nedostatečná poptávka a v některých odvětvích také nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Ještě výraznější bariérou růstu produkce než doposud se stává i zhoršující se geopolitická situace, která má mimo jiné výrazný vliv na rostoucí ceny vstupů,“ uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst s tím, že důvěra spotřebitelů se snížila. 

    Domácnosti se totiž obávají zhoršení hospodářské situace v Česku i své vlastní finanční situace. Negativně lze přitom hodnotit i výrazně vyšší obavy z dalšího růstu cen, jejichž příčinou je hlavně současná geopolitická situace. Více podrobností najdete na webu ČSÚ.

  • 22. 4.  Moody’s zvyšuje rating J&T Banky

    Agentura Moody’s ve zprávě z 21. dubna 2026 zvýšila rating dlouhodobých vkladů J&T Banky z Baa2 na A3 a rating seniorních nezajištěných závazků z Baa3 na Baa2. Výhled ratingu dlouhodobých vkladů banky zůstává pozitivní, výhled seniorních nezajištěných závazků je stabilní. Zvýšení ratingu odráží stabilně se zlepšující finanční výkonnost banky, rozšiřování obchodních aktivit a s tím související diverzifikaci provozních výnosů, podpořenou setrvalým a udržitelným nárůstem významu neúrokových výnosů banky, především z dynamicky rostoucí správy majetku.

    J&T Banka v uplynulém roce navázala na úspěšné výsledky hospodaření posledních let a uzavřela rok 2025 s historicky nejvyšším konsolidovaným čistým ziskem ve výši 6,5 miliardy korun (+3,2 % meziročně). Dařilo se jí ve všech hlavních oblastech podnikání, v korporátním a investičním bankovnictví i privátním bankovnictví a správě majetku.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

