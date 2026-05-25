Evropská expanze vyžaduje víc než jen dobrý produkt

Autor: Shutterstock
Když startup začne přemýšlet o expanzi do zahraničí, Evropa často působí jako logická volba. Trhy jsou blízko, kupní síla je vysoká a z pohledu českých firem jde o přirozený směr růstu. V praxi se ale rychle ukáže, že expanze po Evropě je složitější, než se na začátku zdá.

Přestože Evropa funguje jako společný prostor pro obchod a pohyb služeb, jednotlivé země si zachovávají vlastní právní prostředí, regulatorní zvyklosti i odlišný přístup k zaměstnávání. Každý trh má také své obchodní návyky a jiná očekávání zákazníků i partnerů. Firma, která chce růst přes hranice, proto musí počítat s tím, že vstup do nové země vyžaduje víc než jen obchodní plán a kvalitní produkt.

Vstup na nový trh přináší vyšší náklady i složitost

Už samotný začátek bývá náročný. Firma řeší, zda jí stačí přeshraniční model, nebo zda dává smysl založit lokální entitu či pobočku. S tím přicházejí otázky pracovního práva, daní, compliance i běžné administrativy. Ve většině případů se navíc neobejde bez místních právních, daňových a HR poradců. To celý proces prodražuje a zpomaluje.

V rané fázi proto startupy často volí model Employer of Record. Díky němu si mohou v nové zemi najmout první lidi a otestovat trh bez okamžitého zakládání společnosti. Jde o praktické řešení ve chvíli, kdy si firma teprve ověřuje, zda má expanze reálný obchodní potenciál.

S růstem týmu přichází potřeba lokální entity

Model Employer of Record má ale své limity. Jakmile se tým v dané zemi rozroste zhruba na čtyři až pět lidí, začíná být nákladově srovnatelný s vlastním usazením. Firmy pak obvykle přecházejí k založení lokální entity, která jim dává větší kontrolu nad fungováním týmu i další expanzí.

Vedle právních a provozních otázek se ale často podceňuje ještě jedna zásadní věc: lokalizace. Na velkých evropských trzích nestačí přeložit web nebo smlouvy. Je potřeba přizpůsobit produkt, dokumentaci, komunikaci i obchodní přístup tak, aby firma působila důvěryhodně a srozumitelně pro místní zákazníky i partnery.

V Evropě je důvěra silně spojená s lokálností

V Německu, Francii nebo Itálii firmy uspějí spíš tehdy, když vystupují jako součást místního prostředí. Důležitý je jazyk, styl komunikace, obchodní logika i kulturní blízkost. Právě to často rozhoduje o tom, jak rychle si firma na novém trhu vybuduje důvěru.

To je také jeden z hlavních rozdílů oproti USA. Americký trh je jednotnější a kulturně otevřenější vůči novým hráčům. V Evropě se firma musí v každé zemi znovu naučit, jak působit přesvědčivě a jak si získat místní důvěru.

Evropská expanze proto stojí na kombinaci právní připravenosti, provozní disciplíny a schopnosti opravdu se přizpůsobit jednotlivým trhům. Právě to často rozhoduje o tom, zda se růst za hranicemi promění v dlouhodobý úspěch.

Autorem komentáře je Štefan Šurina, CEO právně-technologické společnosti Eldison.



Krátce

  • 25. 5.  Do konce dubna 2026 zbankrotovalo 2 105 podnikatelů, stejně jako loni

    Letos v dubnu bylo v Česki vyhlášeno 535 bankrotů fyzických osob podnikatelů, o 4 % méně než v dubnu 2025. Zároveň bylo podáno 570 insolvenčních návrhů, meziročně o 3 % více. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    Zatímco od ledna do března počet bankrotů podnikatelů stále rostl, v dubnu se meziměsíčně snížil o 74. Obdobný vývoj vykázaly i insolvenční návrhy. Ve výsledku byl počet bankrotů i návrhů na ně za první čtyři měsíce roku zhruba stejný jako v minulém roce. Od ledna do konce dubna soudy vyhlásily 2 105 bankrotů podnikatelů a přijaly 2 181 insolvenčních návrhů.

    Již delší dobu roste úvěrová aktivita podnikatelů, doprovázená podstatně nižším růstem jejich úspor. Podíl nevýkonných úvěrů se však i nadále mírně snižuje. U bankrotů podnikatelů z více než 90 % nejde o klasický bankrot jako u firem, ale o oddlužení, které podnikatelům nebrání v dalším provozování živnosti," vysvětluje Věra Kameníčková, analytička CRIF – Czech Credit Bureau.

    Za čtyři měsíce letošního roku bylo nejvíce bankrotů podnikatelů v Praze (288), podstatně méně jich bylo ve Středočeském (251) a v Moravskoslezském kraji (240). Nejméně bankrotů vyhlásily soudy v kraji Vysočina (68), v Karlovarském kraji (71) a ve Zlínském kraji (77).

  • 22. 5.  Válka v Perském zálivu vrací výrobní inflaci do hry

    Pokles cen v průmyslu skončil s tím, jak se do nákladů začaly stále více propisovat zdražující suroviny. Ceny poskočily meziročně o 1 % a ve zpracovatelském průmyslu dokonce o více než 3 %. Důvodem jsou především dražší rafinérské výrobky reagující na růst cen vstupních surovin, které se začínají propisovat i do vyšších cen dalších oborů jako je chemický průmysl nebo výroba stavebních materiálů.

    Cenová nákaza je zatím omezená, ale postupně se šíří. Vzhledem k tomu, že se situace v Zálivu neuklidnila ani po dvou měsících, je jen otázkou času, kdy se do výrobní inflace propíšou i vyšší náklady za plyn a elektřinu. Asi těžko čekat, že firmy zůstanou imunní vůči zdražování základních energií,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    Ze zemědělství zatím žádný výrazný tlak nepřichází. Rostlinné produkty jsou meziročně levnější o téměř 12 %, dražší jsou naproti tomu některé druhy masa a vejce. Potraviny tak mohou fungovat jako inflační brzda ještě několik málo měsíců. Tato brzda však nebude fungovat věčně. „Pokud konflikt brzy neskončí, přijdou na řadu energie v plné síle – a tím se zdražování plošně rozlije napříč ekonomikou,“ uzavírá Dufek s tím, že výrobní inflace není konec příběhu, ale jeho začátek.

  • 15. 5.  MPO a NRB podpoří rodinné podniky

    Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo společně s Národní rozvojovou bankou speciální zvýhodnění určené rodinným podnikům v rámci stávajícího programu Expanze úvěry OPTAK. Z programu Expanze úvěry OPTAK lze malým a středním podnikům do 250 zaměstnanců poskytnout bezúročné investiční úvěry od jednoho do sto milionů korun s odkladem splácení až tři roky od uzavření úvěrové smlouvy.

    Rodinné podniky mohou získat bezúročný investiční úvěr 500 tisíc až 120 milionů korun s odkladem splácení až čtyři roky, doplněný o finanční příspěvek formou odpuštění posledních splátek jistiny úvěru ve výši až 10 % z vyčerpané částky úvěru, maximálně však pět milionů korun.

    Žádosti rodinných podniků o tuto podporu začne Národní rozvojová banka přijímat 15. června 2026. Program Expanze úvěry OPTAK bude otevřený pro přijímání žádostí do 30. června 2029, nebo do vyčerpání celkové alokace, která činí 5,1 miliardy korun.

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

