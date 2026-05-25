Evropská expanze vyžaduje víc než jen dobrý produkt

Přestože Evropa funguje jako společný prostor pro obchod a pohyb služeb, jednotlivé země si zachovávají vlastní právní prostředí, regulatorní zvyklosti i odlišný přístup k zaměstnávání. Každý trh má také své obchodní návyky a jiná očekávání zákazníků i partnerů. Firma, která chce růst přes hranice, proto musí počítat s tím, že vstup do nové země vyžaduje víc než jen obchodní plán a kvalitní produkt.
Vstup na nový trh přináší vyšší náklady i složitost
Už samotný začátek bývá náročný. Firma řeší, zda jí stačí přeshraniční model, nebo zda dává smysl založit lokální entitu či pobočku. S tím přicházejí otázky pracovního práva, daní, compliance i běžné administrativy. Ve většině případů se navíc neobejde bez místních právních, daňových a HR poradců. To celý proces prodražuje a zpomaluje.
V rané fázi proto startupy často volí model Employer of Record. Díky němu si mohou v nové zemi najmout první lidi a otestovat trh bez okamžitého zakládání společnosti. Jde o praktické řešení ve chvíli, kdy si firma teprve ověřuje, zda má expanze reálný obchodní potenciál.
S růstem týmu přichází potřeba lokální entity
Model Employer of Record má ale své limity. Jakmile se tým v dané zemi rozroste zhruba na čtyři až pět lidí, začíná být nákladově srovnatelný s vlastním usazením. Firmy pak obvykle přecházejí k založení lokální entity, která jim dává větší kontrolu nad fungováním týmu i další expanzí.
Vedle právních a provozních otázek se ale často podceňuje ještě jedna zásadní věc: lokalizace. Na velkých evropských trzích nestačí přeložit web nebo smlouvy. Je potřeba přizpůsobit produkt, dokumentaci, komunikaci i obchodní přístup tak, aby firma působila důvěryhodně a srozumitelně pro místní zákazníky i partnery.
V Evropě je důvěra silně spojená s lokálností
V Německu, Francii nebo Itálii firmy uspějí spíš tehdy, když vystupují jako součást místního prostředí. Důležitý je jazyk, styl komunikace, obchodní logika i kulturní blízkost. Právě to často rozhoduje o tom, jak rychle si firma na novém trhu vybuduje důvěru.
To je také jeden z hlavních rozdílů oproti USA. Americký trh je jednotnější a kulturně otevřenější vůči novým hráčům. V Evropě se firma musí v každé zemi znovu naučit, jak působit přesvědčivě a jak si získat místní důvěru.
Evropská expanze proto stojí na kombinaci právní připravenosti, provozní disciplíny a schopnosti opravdu se přizpůsobit jednotlivým trhům. Právě to často rozhoduje o tom, zda se růst za hranicemi promění v dlouhodobý úspěch.
Autorem komentáře je Štefan Šurina, CEO právně-technologické společnosti Eldison.