Mzdy vývojářů a techniků rostou, investice do inovací zvyšují poptávku po specialistech

Investice do inovací a digitalizace vytvářejí nové role a poptávku po vývojových inženýrech. V říjnu se jejich průměrná nástupní mzda pohybovala kolem 60 tisíc korun, což bylo o 22 procent více než činil průměr za září. „Rychlý technologický vývoj zvyšuje poptávku po návrhářích nových řešení a na trhu není v tomto oboru dostatek kvalifikovaných specialistů,“ uvádí CEO portálu JenPráce.cz Anna Kevorkyan.
S rychlým technologickým vývojem souvisí také automatizace, což dokládá i růst nástupních mezd techniků automatizace o 15,7 %. Další profesí, která zaznamenala růst odměny, byli závozníci, jejich nástupní odměny se oproti září zvedly zhruba o 6 100 korun. V e-commerce roste v předvánočních měsících počet objednávek, vývoj nástupních mezd závozníků je tak typickým příkladem sezónnosti.
V říjnu se do čela nabízených zaměstnaneckých benefitů dostala vůbec poprvé dovolená navíc s 9,5 %. Příspěvek na stravování, který se vrátil do čela zaměstnaneckých benefitů v letošním dubnu, byl nabízen v 9,4 %. Třetím nejčastěji nabízeným benefitem pak byly finanční bonusy a prémie s 9,2 %.
Nejvíce nabídek na dělnické profese
I v říjnu bylo na portálu JenPráce.cz nejvíce nabídek na dělnické profese, kterým připadlo celkem 7 %. Následovaly pozice obsluhy strojů s 3,5 % a operátorů výroby s podílem 3,3 %. Mezi profesemi s největším počtem nabídek se také objevili prodavači a prodavačky, kteří tvořili 3,2 % všech inzerovaných pozic. Inzerce se v 2,7 % případů týkala skladníků a skladnic.
Co se týče požadovaného vzdělání, v říjnu bylo zcela dostačující základní vzdělání pro 28,5 % nabízených míst. Odborné vyučení bez maturity obsahovala téměř třetina nabídek, konkrétně 32,7 %. Střední nebo odborné vzdělání s maturitou pak splňovalo požadavky na 34,4 % pracovních pozic. Naopak, pouze malá část (přibližně 4,5 %) pracovních míst požadovala vzdělání na úrovni vyšší odborné školy, bakalářského nebo magisterského studia.
V říjnu tradičně zaznamenala nejvyšší počet pracovních nabídek na portálu JenPráce.cz Praha, a to s podílem 19,2 %. Na druhém místě byl Jihomoravský kraj s 12,3 % a na třetím Moravskoslezský kraj s 12,2 %. Co se týče brigád, vedla opět Praha s 26 % nabídek. Středočeský kraj v říjnu na portálu nabídl 12,9 % brigád, zatímco Jihomoravský kraj měl podíl 12 %.
Roste počet nabízených brigád
Z dat pracovního portálu JenPráce.cz v neposlední řadě vyplývá, že 92,6 % nabízených pracovních nabídek připadalo v říjnu na hlavní pracovní poměr a 7,4 % na brigády. „V průběhu září a října pozorujeme tradičně postupné zvyšování počtu nabídek krátkodobých pracovních úvazků a brigád, zejména v souvislosti s přípravou firem na vánoční sezónu. Nárůst je patrný především v logistice, obchodě a doručovacích službách, kde zaměstnavatelé tradičně zajišťují posily kvůli zvýšenému objemu zakázek,“ uvádí Kevorkyan.
A zatímco velké logistické areály a distribuční centra začaly nábor brigádníků na vánoční výpomoc již v průběhu září, obchodní řetězce, e-shopy a dopravní společnosti zahájily nábor v říjnu, aby stihly brigádníky zaškolit a připravit na hlavní prosincovou špičku.
Deset profesí, kterým se za říjen zvýšila průměrná nástupní odměna
|
Profese
|
Průměrná nástupní odměna v září
|
Průměrná nástupní odměna v říjen
|
Změna
%
|
Změna absolutně
|
Vývojový inženýr / inženýrka
|
49 000 Kč
|
60 000 Kč
|
22,4 %
|
11 000 Kč
|
Technik / technička v energetice
|
45 750 Kč
|
55 079 Kč
|
20,4 %
|
9 329 Kč
|
Závozník / Závoznice
|
32 556 Kč
|
38 691 Kč
|
18,8 %
|
6 135 Kč
|
Technik / technička automatizace
|
42 444 Kč
|
55 248 Kč
|
15,7 %
|
12 804 Kč
|
Finanční účetní
|
42 026 Kč
|
47 019 Kč
|
11,9 %
|
4 993 Kč
|
Projektový / projektová manažerka
|
40 133 Kč
|
44 250 Kč
|
10,8 %
|
4 117 Kč
|
Finanční manažer / manažerka
|
60 900 Kč
|
67 171 Kč
|
10,3 %
|
6 271 Kč
|
Provozní manažer / manažerka
|
40 133 Kč
|
44 250 Kč
|
10,3 %
|
4 117 Kč
|
Technolog / technoložka výroby
|
48 091 Kč
|
52 750 Kč
|
9,7 %
|
4 659 Kč
|
Konzultant / konzultantka IT
|
72 211 Kč
|
79 040 Kč
|
9,5 %
|
6 829 Kč
Zdroj: Data JenPráce.cz k 31. 10. 2025
Deset profesí, kterým za říjen nejvíce vzrostla průměrná nástupní nabízená odměna (absolutně)
|
Profese
|
Změna nabízené odměny
|
Technik / technička automatizace
|
12 804 Kč
|
Technik / technička v energetice
|
11 833 Kč
|
Vývojový inženýr / inženýrka
|
11 000 Kč
|
Konzultant / konzultantka IT
|
6 829 Kč
|
Projektový / projektová manažerka
|
6 524 Kč
|
Finanční manažer / manažerka
|
6 271 Kč
|
Závozník / Závoznice
|
6 135 Kč
|
Finanční účetní
|
4 993 Kč
|
Technolog / technoložka výroby
|
4 659 Kč
|
Provozní manažer / manažerka
|
4 117 Kč
Zdroj: Data JenPráce.cz k 31. 10. 2025