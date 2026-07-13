Greenbuddies hlásí významnou posilu z ČEZu. Výkonným ředitelem je David Veselý

David Veselý přichází s dlouholetými zkušenostmi z vrcholového managementu velké energetické skupiny. Ve své nové roli bude zodpovědný za kompletní řízení mateřské společnosti Greenbuddies. Klíčovým úkolem nového ředitele bude rozvoj EPC (Engineering, Procurement, Construction) aktivit na zahraničních trzích a další expanze skupiny v oblasti energetiky.
Jedním z hlavních cílů nové spolupráce bude další posílení pozice Greenbuddies na evropských trzích, zejména v Německu, Rakousku, Itálii a Skandinávii. Skupina zároveň plánuje výrazně rozšířit aktivity v oblasti bateriových úložišť a rozšíření produktového portfolia i mimo fotovoltaiku.
Veselý dosud působil jako šéf divize zelených projektů v ČEZ ESCO, která je předním hráčem v oblasti moderní decentralizované energetiky a udržitelných řešení pro firmy i veřejný sektor. Právě jeho expertíza v řízení komplexních projektů a zkušenosti s transformací energetiky byla pro Greenbuddies hlavním impulsem k této spolupráci.
Původní CEO Greenbuddies Ondřej Vodsloň se nově plně zaměří na strategický nákup projektů, řízení holdingových investic, zahraniční developerské aktivity a správu stávajících energetických zdrojů.