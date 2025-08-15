CFOtrends  »  IT krize dopadá i na finanční ředitele. CFO tak řeší dilema, zda investovat do lidí, nebo do AI

IT krize dopadá i na finanční ředitele. CFO tak řeší dilema, zda investovat do lidí, nebo do AI

redakce
Dnes

Sdílet

AI, IT, trendy na trhu práce
Autor: ABBBA Consulting (publikováno se svolením)
Český IT trh čelí jednomu z největších problémů posledních let – dlouhodobému nedostatku kvalifikovaných specialistů. Přestože v roce 2022 bylo v IT službách v Česku zaměstnáno okolo 136 tisíc osob, což představuje 70 % všech pracovníků v tomto odvětví, firmy zoufale hledají nové talenty. A právě v tomto bodě přichází na scénu umělá inteligence.

V zahraničí se již nyní diskutuje o tom, zda by umělá inteligence mohla nahradit chybějící IT specialisty. Nástroje založené na AI, jako jsou automatizované systémy pro vývoj kódu nebo AI asistenti pro technickou podporu, jsou na vzestupu. Firmy jako Microsoft a Google investují miliardy do vývoje nástrojů, které dokážou automatizovat složité IT procesy.

Na trhu práce chybí řada specialistů, a to není problémem dneška, ale důsledek dlouhodobého vývoje,“ říká Tomáš Kocifaj, CEO společnosti Brilo, a dodává: „Firmy potřebují zkušené IT odborníky, což je oblast, kterou v minulosti školství nepodpořilo s dostatečným předstihem. Zatímco v IT působí velké množství lidí, často jim chybí zkušenosti a hluboká znalost složitých technologií, které firmy potřebují pro své klienty. A to je i to, co umělá inteligence zatím neumí. Lidský faktor je stále klíčový, protože AI se stává spíše nástrojem pro usnadnění a zrychlení práce specialistů. Zda se AI časem stane schopnou řešit problémy komplexně, kreativně a efektivně ukáže až budoucnost.“

Upozorňuje také, že nedostatek kvalifikovaných odborníků má své kořeny v nedostatečné přípravě ve vzdělávacím systému a absenci zaměření na praktické zkušenosti.

Outstream Placeholder

AI dokáže řešit jednoduchá technická zadání, automatizovat rutinní úkoly, a dokonce vytvářet kód. Seniorním expertům ale spíše umožní pracovat efektivněji a soustředit se na komplexní problémy. Aktivně se však zabýváme otázkou práce s juniorními pozicemi. Tam je třeba změnit přístup a způsob, jakým je rozvíjíme, protože AI do jisté míry nahrazuje typické úkoly pro juniorní role,“ vysvětluje Petr Háka, CEO technologické společnosti INVENTI.

Trendy v IT sektoru jsou různorodé

Jedním z nejvýraznějších trendů je tzv. body leasing, tedy flexibilní formy najímání IT specialistů na projekty podle aktuálních potřeb. Říkáte si, proč a jaké to má vlastně výhody? Protože to firmám umožňuje reagovat na rychle se měnící poptávku po IT službách a zároveň získat přístup ke zkušeným odborníkům bez nutnosti jejich trvalého zaměstnání.

Druhý trendem je využívání AI pro zvýšení efektivity firemních procesů. I když umělá inteligence přináší nové možnosti a dokáže zrychlit mnoho činností, skutečný lidský faktor zůstává klíčový a nepostradatelný.

David vs. Goliáš v éře AI. Startupy drtí datová a infrastrukturní převaha technologických gigantů Přečtěte si také:

David vs. Goliáš v éře AI. Startupy drtí datová a infrastrukturní převaha technologických gigantů

AI dokáže násobně zefektivnit procesy a v určitých případech už dnes dosahuje efektivnějších a kvalitnějších výsledků než člověk. Firmy tak dokáží škálovat a expandovat i bez nutnosti zvyšovat počty zaměstnanců. Lidský faktor ale zůstává klíčový. Kreativita, kritické myšlení a řešení těch nejkomplexnějších problémů jsou zatím doménou lidských specialistů,“ dodává Petr Háka.

Budoucnost IT trhu bude nejspíš hybridní – lidé a AI budou spolupracovat. Otázkou však zůstává, jak rychle a v jakém rozsahu se AI dokáže stát plnohodnotným partnerem v IT týmech a jak takovou hybridní spolupráci efektivně řídit, koordinovat a měřit. 

Tato situace má zásadní dopad i na vedení firem – zejména CFO, CTO a HR manažery. Finanční ředitelé dnes musí strategicky zvažovat, kam směřovat investice: do náboru drahých seniorních specialistů, do rozvoje juniorů, nebo do AI nástrojů, které některé kapacity mohou nahradit?

Kdo ovládne obecnou umělou inteligenci? V souboji o AGI rozhodnou watty, ne algoritmy Přečtěte si také:

Kdo ovládne obecnou umělou inteligenci? V souboji o AGI rozhodnou watty, ne algoritmy

Umělá inteligence je silný pomocník, ale prozatím nenahradí lidskou odbornost. V našem oboru je klíčová kreativita a schopnost porozumět zákazníkům. Nedostatek lidí v oboru se snažíme řešit dlouhodobě i tím, že ve spolupráci s místními školami vychováváme vlastní budoucí talenty,“ podotýká Pavel Hübner, CEO a CTO společnosti HARDWARIO.

Zatímco technologie pomáhá zefektivnit rutinní úkony, komplexní úkoly a kritické myšlení zůstávají v rukou lidí. HR oddělení čelí tlaku najít nové cesty, jak přitáhnout a společně s týmovými managery udržet talenty se zkušenostmi i ochotou se dále učit.

Z pohledu CFO je to otázka rovnováhy – náklady na špičkové IT odborníky rostou, ale bez nich nemůžeme realizovat klíčové technologické projekty. AI pomáhá, ale zatím nemá know-how ani odpovědnost, které potřebujeme u strategických rolí,“ zmiňuje Dušan Drechsler, finanční ředitel společnosti Asseco Solutions.

Ženy boří mýty v IT

Navzdory rostoucímu významu IT odvětví v Česku je podíl žen na technických pozicích stále výrazně nižší než v jiných zemích EU. Podle Českého statistického úřadu tvořily ženy v roce 2019 v průměru jen 10 % ICT specialistů. Přesto se situace postupně zlepšuje.

Účetnictví budoucnosti? Jak AI a digitalizace mění roli CFO a jejich týmů Přečtěte si také:

Účetnictví budoucnosti? Jak AI a digitalizace mění roli CFO a jejich týmů

Za posledních pět let jsme zaznamenali výrazný nárůst počtu žen ucházejících se o IT pozice, což je skvělý trend. Přesto bychom byli rádi, kdyby se k nám hlásilo ještě více žen, protože jejich přítomnost přináší do týmu nejen rozmanitost, ale i větší stabilitu a efektivitu v řešení úkolů,“ říká Petra Procházková, HR manažerka v ARBES Technologies, a doplňuje: „Ženský element obohacuje pracovní prostředí a podporuje spolupráci napříč týmem. Od roku 2020 se podíl žen v našem náboru pohybuje stabilně okolo 30 %, přičemž rok 2023 byl výjimečný – ženy tvořily 49 % všech nově přijatých zaměstnanců.“

Lov na talenty prostřednictvím juniorních programů

Firmy, které čelí nedostatku zkušených IT odborníků, hledají možné alternativy. Jednou z nich je nábor mladých a talentovaných adeptů. Společnost ARBES Technologies například vsadila na Associate program, který umožňuje juniorům rychle získat potřebné dovednosti.

Cyber25 Early

Nedostatek zkušených IT specialistů na trhu práce nás vedl k tomu, že se aktivně zaměřujeme na nábor talentovaných juniorů. Naším cílem je nabídnout příležitost jedincům s potenciálem a motivací k rozvoji, i když zatím nemají zkušenosti v IT. Uchazeči jsou přijímáni na základě důkladně sestaveného pohovoru a logických testů, nikoli na základě jejich dosavadních IT zkušeností. To umožňuje vstup do IT světa i těm, kteří dosud neměli příležitost se v tomto oboru rozvíjet. Proto jsme vytvořili Associate program, který jim umožňuje rychle získat potřebné dovednosti a uplatnit se v technologickém sektoru. Investice do juniorních specialistů nám přináší nejen nové perspektivy, ale i inovativního ducha do našich týmů,“ zmiňuje Petra Procházková.

Ale není to jen o tom, jak talenty získat – klíčové je jejich udržení ve společnostech. „Věříme, že klíčem k udržení zaměstnanců není jen atraktivní mzda, ale především možnost profesního růstu, kvalitní zpětná vazba a otevřená komunikace. Zavedením systému hodnocení, mentoringu a pravidelných anket jsme snížili fluktuaci zaměstnanců o 10 %. Ukázalo se, že když lidé vidí, že jejich názory a přínos mají skutečný dopad, zvyšuje to jejich spokojenost a loajalitu k firmě,“ dodává na závěr Petra Procházková s tím, že budoucnost IT sektoru bude pravděpodobně hybridní – lidé a AI budou spolupracovat. Otázkou však podle ní zůstává, jak rychle a v jakém rozsahu se AI dokáže stát plnohodnotným partnerem v IT týmech.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 14. 8.  Další slabý výsledek průmyslu v EU v řadě. Růst zachraňuje jen Irsko, bez něj by padal už 27 měsíců

    Červnová data z evropského průmyslu znovu potvrzují, že se tomuto významnému odvětví stále příliš nedaří. Sice těžil z drobné vlny předzásobení před zavedením amerických cel, ale jeho celkové výsledky jsou v podstatě stále slabé. Lépe se daří pouze výrobě rychloobrátkového zboží, která koresponduje s rostoucí spotřebou domácností, avšak u zboží investičního charakteru nebo dopravních prostředků je i nadále situace tristní.

    „Meziroční růst výroby o 0,5 % může ještě působit povzbudivě, avšak celková čísla EU jsou silně ovlivněna jednou malou, leč statisticky významnou zemí. A tou je Irsko. Pokud si z celkových evropských čísel právě Irsko vyloučíme, obrázek evropského průmyslu bude vypadat podstatně hůř. Pak totiž neuvidíme půlprocentní růst, ale fakticky celou sérii meziročních poklesů, která trvá už 27 měsíců v řadě,“ uvádí Petr Dufek, hlavní ekonom Banky CREDITAS s tím, že podobně se vlastně lze dívat i na růst HDP, který v evropském případě letos „vzniká“ převážně v Irsku.

    Co z toho plyne? Minimálně to, že situace unijní ekonomiky a jednoho z jejích významných oborů je neutěšená. Ve skutečnosti je podstatně horší, než napovídají celková data, a to dokonce v čase, kdy probíhalo právě předzásobení. A pokud bychom se podívali na obrázek automotive, uvidíme výsledky ještě tragičtější. Na krásný letní den je to pesimismu až dost,“ uzavírá Dufek.

  • 13. 8.  Odborník v oblasti private equity a komerčních nemovitostí David Štrouf posílil tým Savills

    Od 1. srpna posílil investiční tým poradenské společnosti Savills David Štrouf. Zkušený investiční odborník s profesním zázemím v oblasti private equity a realitního poradenství nastoupil na pozici Associate Director. Do společnosti přináší rozsáhlé znalosti napříč sektory, získané v rámci širokého spektra projektů v oblasti due diligence a strategického poradenství. V průběhu své kariéry se významně podílel na realizaci klíčových transakcí na realitním trhu v CEE, jejichž celková hodnota přesáhla 1,3 miliardy eur.

    Před nástupem do Savills byl David Štrouf klíčovým členem pražské divize Principal Investor & Private Equity ve společnosti The Boston Consulting Group, kde vedl řadu projektů due diligence a strategického poradenství, včetně významných transakcí v regionu CEE (například Vendor DD skupiny Packeta, akvizice skupiny Invia). V minulosti, během působení ve společnosti Cushman & Wakefield, se podílel na více než 15 komerčních due diligence procesech napříč všemi třídami realitních aktiv, včetně prodeje portfolia TESCO v rámci přeshraniční transakce v roce 2022 a strukturování forward funding obchodu mezi Logport a Invesco pro projekt Logport Prague West.

    Je držitelem několika titulů v oborech mezinárodní management a podniková ekonomika z Vysoké školy ekonomické v Praze a SUNY Empire State College.

  • 12. 8.  Alarmující výhled do budoucna. V Česku bylo vydáno nejméně stavebních povolení za čtvrt století

    České stavebnictví pokračuje v růstu již osmý měsíc v řadě. Podle aktuálních dat ČSÚ stavební produkce v červnu meziročně stoupla o 14 %. Na tomto výsledku se však významně podepsala nízká srovnávací základna z předchozího roku, proto je třeba tento pozitivní trend vnímat s určitou opatrností.

    Zcela alarmující je naopak skutečnost, že letos bylo za první pololetí vydáno jen 29 200 stavebních povolení, což je vůbec nejnižší hodnota za posledních 25 let. Zároveň jejich počet poprvé klesl pod hranici 30 tisíc. Jde o jasný důkaz toho, že současná podoba stavebního zákona nefunguje. Nová legislativa nepřinesla očekávané zrychlení ani zjednodušení, namísto toho představuje ještě větší brzdu pro další rozvoj. Povolování staveb zamrzlo, stavební úřady se nadále potýkají s nedostatkem personálu a tlak na trzích roste. A vůbec nepomohl ani tzv. bypass,“ uvádí výkonná ředitelka Central Group Michaela Váňová.

    Stavebnictví je přitom podle jejího názoru klíčové odvětví pro budoucí rozvoj ČR a zároveň má i jeden z největších multiplikačních efektů, kdy každá investovaná koruna přináší trojnásobný přínos pro ekonomiku. „Je proto potřeba zásadní systémová změna, kterou může být návrat k původnímu návrhu nového stavebního zákona opírajícího se o digitalizaci, státní stavební správu a vymahatelné lhůty. Klíčové je si uvědomit, že pozitivní vývoj ve stavební výrobě nebude možné dlouhodobě udržet, pokud nebude co stavět. Bez nové výstavby hrozí, že se sektor brzy opět dostane do útlumu a s ním i celá česká ekonomika,“ uzavírá Michaela Váňová.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Programovat roboty netřeba. Češi ty tovární učí práci odkoukat

Papír stále neumírá. Jak vypadá moderní firemní tisk v digitální době

10 aut, která jste na našich ulicích nevídali každý den

Zdanění některých pozemků se změnilo, někteří si za ně připlatí

Test Seat Arona 1.0 TSI: Stará škola, která vykouzlí úsměv na tváři

Mějte roaming pod kontrolou: Přinášíme přehled jeho cen

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Jeden z úkolů pro novou vládu: Zrušit změny u daně z nemovitých věcí

Historie francovky začala koňakem. Pozor, má se užívat jen zevně

Tomáš Havryluk: Slyším, jak ve zdravotnictví praskají ledy

Opět padl rekord počtu OSVČ. Jaký podíl má švarcsystém?

Geniální umělec se narodil jako nemanželské dítě

Příchod značek do Česka: Když se místo na banány stála fronta na burgery

Ani mirabelky ani špendlíky. Většinou je to myrobalán

Děkuji, ale už nechci. Proč někteří lidé odmítají další léčbu?

Revírní pojišťovna dává do konce srpna více peněz na genetiku

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Lidl potichu zdražil bedýnky s ovocem a zeleninou

Státní rozpočet je důležitý pro každého. Připomeňme to podstatné