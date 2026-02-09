CFOtrends  »  Jörgen Hausberger rozšířil tým partnerů Genesis Capital, posílí expanzi do regionu DACH

Jörgen Hausberger rozšířil tým partnerů Genesis Capital, posílí expanzi do regionu DACH

Včera

Přední private equity skupina Genesis Capital oznámila rozšíření svých investičních aktivit do Německa a zároveň jmenoval Jörgena Hausbergera partnerem společnosti. Tento krok dále posiluje investiční aktivity skupiny zaměřené na firmy se silným růstovým potenciálem v Česku i okolních trzích.

Vstup na německý trh s novým fondem

Skupina vstoupí na německý trh prostřednictvím svého nejnovějšího fondu Genesis Private Equity Fund V (GPEF V) spuštěného v červnu 2025, který má aktuální velikost 275 milionů eur a stanovenou maximální výši fondu (tzv. hard-cap) ve výši 295 milionů eur. Dosažení hard-capu se očekává v prvním čtvrtletí roku 2026. GPEF V podporuje podnikatele a manažerské týmy, kteří hledají vhodného dlouhodobého partnera pro řešení otázky nástupnictví, expanzi nebo vstup na nové trhy, stejně jako manažery v rámci tzv. korporátních odštěpení, kdy nadnárodní mateřské skupiny odprodávají své lokální pobočky.

Fond bude i nadále investovat napříč širokým spektrem odvětví, s preferencí sektorů, ve kterých fondy Genesis historicky dosahovaly vynikajících výsledků – patří mezi ně B2B služby, lehká a střední výroba, IT služby nebo oblast specializovaného maloobchodu a služeb zaměřených na koncového spotřebitele. GPEF V se soustředí na investice v Česku, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rakousku a nově také v Německu.

To odráží ambici Genesis Capital využívat příležitosti i v největší evropské ekonomice, zejména u těch společností, které mají přeshraniční charakter nebo odpovídají sektorovým zkušenostem a know-how skupiny Genesis. Typická velikost jednotlivých investic fondu GPEF V se pohybuje v rozmezí 12–35 mil. eur.

Zkušený partner pro region DACH

Růstové ambice v Německu a Rakousku podpořila skupina Genesis Capital posílením vedení o Jörgena Hausbergera na pozici partnera. Jörgen přináší více než 27 let zkušeností v oblasti private equity, se silným zaměřením na region DACH (německy mluvící země, pozn. red.) a prokazatelnými výsledky v rozvoji portfoliových společností a úzké spolupráci s jejich manažerskými týmy. Během své kariéry se podílel na řadě transakcí v Německu, Rakousku i ve střední Evropě a podporoval společnosti v průběhu jejich celého investičního cyklu.

Jörgen více než dvacet let působil jako Managing Partner ve společnosti INVEST EQUITY, nezávislé rakouské investiční společnosti zaměřené na investice do malých a středně velkých podniků, zejména v průmyslu a navazujících službách. V této roli byl odpovědný za vyhledávání a realizaci investic, rozvoj portfoliových společností a řízení exitových procesů. Zastával rovněž několik pozic v dozorčích radách a je spoluzakladatelem Rakouské asociace private equity a venture kapitálu (AVCO).

S Genesis Capital Jörgen úzce spolupracuje již téměř deset let jako člen investičního výboru jejích private equity fondů. Jeho vstup mezi partnery představuje přirozený vývoj této dlouhodobé spolupráce a významně posiluje odbornost a zkušenosti Genesis Capital v době, kdy skupina pokračuje v investování fondu GPEF V napříč střední Evropou a regionem DACH.

Krátce

  • 5. 2.  Nuda v Praze i ve Franfurtu

    I na svém prvním letošním zasedání ponechala bankovní rada ČNB úrokové sazby beze změny. Inflace sice zamířila pod cíl, avšak jádrová inflace, a především pak inflace ve službách zůstává zvýšená. Pprostor pro snížení sazeb ještě v letošním roce podle některých ekonomů stále existuje a ještě v prvním pololetí by se mohla repo sazba ČNB snížit o čtvrt procentního bodu, jiní sází na stabilitu sazeb po celý rok.

    Také od prvního letošního zasedání ECB se toho příliš nečekalo a jednání Rady guvernérů to v zásadě potvrdilo. Hlavní úroková sazba setrvala na 2,0 %, kde se nachází od poloviny minulého roku. ECB tak volí vyčkávací přístup a mezi centrálními bankéři nadále převládá silná preference stability úrokových sazeb. „Shrnuto, podtrženo, ECB je nadále ‚in a good place‘, co se týče nastavení úrokových sazeb. Počítáme, že tomu tak bude po celý letošní rok, proto je našim základním scénářem stabilita depozitní sazby na úrovni 2,0 %, což odpovídá i vývoji tržních sázek,“ podotýká hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko.

  • 5. 2.  Nejnižší inflace za posledních devět let

    Lednová inflace je zásadním číslem, které nastavuje laťku pro zbytek roku. A jak napovídá její předběžný odhad, bude v letošním roce pod hranicí dvou procent. V lednu totiž ceny vzrostly jen o 0,9 %, což znamená propad sledované meziroční inflace na očekávaných 1,6 %. Hlavní zásluhu na tom mají levnější energie, a to nejenom proto, že v posledním roce elektřina a plyn výrazně zlevnily, ale především kvůli přenesení poplatku za OZE ze spotřebitelů na státní rozpočet.

    Inflace je tak sice pod cílem ČNB, ale jádrová inflace rozhodně ne. Ať už proto, že se ještě více otevřely nůžky mezi celkovou a jádrovou inflace, nebo proto, že ve službách se cenové tlaky nezmírňují. Na vině je i bydlení, konkrétně nájemné a tzv. imputované nájemné zrcadlící ceny bytů na realitním trhu.

    Inflace v roce 2026 s největší pravděpodobností zůstane pod hranicí 2 % po celý letošní rok. V dalších měsících by dokonce mohla ještě dál klesat a přiblížit se jednoprocentní hranici. Problém cen služeb a zejména bydlení ovšem hned tak nevymizí. Přesto prostor pro pokles sazeb v tomto roce i nadále existuje,“ předpovídá hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

  • 4. 2.  Až 48 milionů na špičkovou vědu

    Nadace The Kellner Family Foundation podpoří přesun talentů ze zahraničí na Univerzitu Karlovu. Podepsala proto s UK a Nadačním fondem UK memorandum, jehož cílem je vytvořit nový program, který podpoří příchod špičkových vědců a vědkyň ze zahraničí na Univerzitu Karlovu. Spolupráce tak cílí na rozvoj excelentní vědy a výzkumu na UK i přenos zahraničních zkušeností do Česka. Rodinná nadace na program věnuje až 48 milionů korun.

    Strany memoranda podpisem potvrdily zájem zřídit Program Kellner Research Chairs, v jehož rámci Univerzita Karlova zaměstná v průběhu následujících let postupně až šest seniorních výzkumníků či výzkumnic. Program bude otevřen zahraničním i českým uchazečům, kteří se prosadili ve světě. Vybrané vědecké pracovníky bude nadace finančně podporovat po dobu tří let prostřednictvím Nadačního fondu UK. Výběrové řízení pro první uchazeče bude otevřeno v průběhu roku 2026.

