Jörgen Hausberger rozšířil tým partnerů Genesis Capital, posílí expanzi do regionu DACH

Vstup na německý trh s novým fondem
Skupina vstoupí na německý trh prostřednictvím svého nejnovějšího fondu Genesis Private Equity Fund V (GPEF V) spuštěného v červnu 2025, který má aktuální velikost 275 milionů eur a stanovenou maximální výši fondu (tzv. hard-cap) ve výši 295 milionů eur. Dosažení hard-capu se očekává v prvním čtvrtletí roku 2026. GPEF V podporuje podnikatele a manažerské týmy, kteří hledají vhodného dlouhodobého partnera pro řešení otázky nástupnictví, expanzi nebo vstup na nové trhy, stejně jako manažery v rámci tzv. korporátních odštěpení, kdy nadnárodní mateřské skupiny odprodávají své lokální pobočky.
Fond bude i nadále investovat napříč širokým spektrem odvětví, s preferencí sektorů, ve kterých fondy Genesis historicky dosahovaly vynikajících výsledků – patří mezi ně B2B služby, lehká a střední výroba, IT služby nebo oblast specializovaného maloobchodu a služeb zaměřených na koncového spotřebitele. GPEF V se soustředí na investice v Česku, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rakousku a nově také v Německu.
To odráží ambici Genesis Capital využívat příležitosti i v největší evropské ekonomice, zejména u těch společností, které mají přeshraniční charakter nebo odpovídají sektorovým zkušenostem a know-how skupiny Genesis. Typická velikost jednotlivých investic fondu GPEF V se pohybuje v rozmezí 12–35 mil. eur.
Zkušený partner pro region DACH
Růstové ambice v Německu a Rakousku podpořila skupina Genesis Capital posílením vedení o Jörgena Hausbergera na pozici partnera. Jörgen přináší více než 27 let zkušeností v oblasti private equity, se silným zaměřením na region DACH (německy mluvící země, pozn. red.) a prokazatelnými výsledky v rozvoji portfoliových společností a úzké spolupráci s jejich manažerskými týmy. Během své kariéry se podílel na řadě transakcí v Německu, Rakousku i ve střední Evropě a podporoval společnosti v průběhu jejich celého investičního cyklu.
Jörgen více než dvacet let působil jako Managing Partner ve společnosti INVEST EQUITY, nezávislé rakouské investiční společnosti zaměřené na investice do malých a středně velkých podniků, zejména v průmyslu a navazujících službách. V této roli byl odpovědný za vyhledávání a realizaci investic, rozvoj portfoliových společností a řízení exitových procesů. Zastával rovněž několik pozic v dozorčích radách a je spoluzakladatelem Rakouské asociace private equity a venture kapitálu (AVCO).
S Genesis Capital Jörgen úzce spolupracuje již téměř deset let jako člen investičního výboru jejích private equity fondů. Jeho vstup mezi partnery představuje přirozený vývoj této dlouhodobé spolupráce a významně posiluje odbornost a zkušenosti Genesis Capital v době, kdy skupina pokračuje v investování fondu GPEF V napříč střední Evropou a regionem DACH.